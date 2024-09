Hàng nghìn người đón Tết Độc lập nơi rẻo cao Co Mạ

Rực rỡ phiên chợ vùng cao Co Mạ dịp Tết Độc lập 2/9

Từ lâu, phiên chợ vùng cao Co Mạ (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) được duy trì tổ chức hàng năm nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9 đã trở thành sự kiện không thể thiếu với mỗi người dân vùng cao huyện Thuận Châu. Đây là sự kiện thường niên, thu hút hàng chục nghìn lượt du khách mỗi dịp tổ chức.

Ngay từ sáng 1/9, hàng nghìn người dân từ khắp nơi đổ về trung tâm xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La để đón Tết Độc lập. Ảnh: Tuệ Linh.

Năm nay, Tuần văn hóa, thể thao, du lịch và thương mại vùng cao được UBND huyện Thuận Châu tổ chức từ ngày 26/8 đến 2/9, với nhiều hoạt động đặc sắc, như: Giải thể thao các xã vùng cao huyện Thuận Châu mở rộng năm 2024.

Hội thi trình diễn nghệ thuật dân gian các dân tộc 6 xã vùng cao; tổ chức không gian văn hóa các dân tộc; tổ chức phiên chợ vùng cao Co Mạ 2024; phục dựng nghi lễ cúng “Thờ cây thần thiêng”; lễ hội hái quả sơn tra; thi đấu các môn thể thao dân tộc (kéo co, ném pao, đẩy gậy, bắn nỏ...); hội thi giã bánh giày; hội thi trưng bày sản phẩm, tạo hình quả sơn tra; tổ chức trình bày, giới thiệu ẩm thực dân tộc...

Đồng bào người Mông 6 xã vùng cao huyện Thuận Châu tham gia thi ném pa pao. Ảnh: Tuệ Linh.

Trao đổi với phóng viên, ông Đinh Mạnh Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu, Trưởng ban Tổ chức chia sẻ: Tuần văn hóa, thể thao, du lịch và thương mại vùng cao huyện Thuận Châu năm 2024 là hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông, giới thiệu, quảng bá tiềm năng du lịch Thuận Châu; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn huyện; giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản, ẩm thực, sản phẩm OCOP của huyện gắn với xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, khích lệ, động viên tinh thần của nhân dân, tạo sự đoàn kết, giao lưu văn hóa giữa các dân tộc trên địa bàn. Đồng thời, tôn vinh, giới thiệu bản sắc văn hoá độc đáo của đồng bào các dân tộc huyện Thuận Châu nói chung, đồng bào các dân tộc vùng cao Thuận Châu nói riêng đến với bạn bè trong và ngoài tỉnh.

Các vận động viên tham gia trò chơi đẩy gậy. Ảnh: Tuệ Linh.

"Năm nay, UBND huyện Thuận Châu tổ chức Tuần văn hóa, thể thao, du lịch và thương mại vùng cao năm 2024 từ ngày 26/8 đến 2/9 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc, nhằm giới thiệu về mảnh đất vùng cao Thuận Châu tươi đẹp...", Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu nói.

Hàng nghìn người dân tham gia Tết Độc lập 2/9 ở Co Mạ

Co Mạ nằm ở độ cao khoảng 1.500m so với mực nước biển. Nơi đây nổi tiếng với những cánh rừng nguyên sinh ngút ngàn thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng đặc dụng - phòng hộ Thuận Châu và nhân dân xã Co Mạ.

Chị em phụ nữ người Mông trưng bày trang phục dân tộc tại phiên chợ Co Mạ. Ảnh: Tuệ Linh.

Co Mạ có khí hậu mát mẻ, trong lành, quanh năm ủ trong sương mù; người dân thật thà, thân thiện, mến khách. Co Mạ hội tụ đầy đủ "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" để phát triển du lịch giống như Tà Xùa (Bắc Yên), xa hơn nữa là Mộc Châu. Nhiều người bảo nơi đây giống như một “nàng tiên” chưa được đánh thức sau giấc ngủ dài. Vì vậy, việc UBND huyện Thuận Châu tổ chức Tuần văn hóa, thể thao, du lịch và thương mại vùng cao năm 2024 đang góp phần quảng bá thế mạnh, tiềm năng du lịch của Co Mạ.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, ngay từ sáng sớm 1/9, đã có hàng nghìn người đổ về Co Mạ để vui Tết Độc lập. Trong đó, nổi bật là những thiếu nữ Mông e ấp trong bộ váy áo thổ cẩm, xúng xính xuống chợ phiên Co Mạ để tìm bạn đời.

Chị Lò Kim Lên, bản Thẳm, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu vượt quãng đường hơn 40km lên Co Mạ để giới thiệu trang phục của đồng bào người Thái với bà con người Mông. Ảnh: Tuệ Linh.

Em Vừ Thị Pà ở bản Pha Khuông, xã Co Mạ - mới tốt nghiệp Đại học Tây Bắc phấn khởi: "Tết Độc lập ở Co Mạ là dịp để thế hệ trẻ chúng em được hòa mình vào bầu không khí vui tươi, trang trọng của đất nước. Dịp này, chúng em được các ông, bà kể về truyền thống cách mạng, ngày khai sinh ra nước Việt Nam. Nhờ đó, chúng em thấy được trách nhiệm của thanh niên phải không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện để xây dựng quê hương Co Mạ ngày càng phát triển".

Đàn ông người Mông tham gia thổi khèn, nét văn hóa truyền thống độc đáo của người Mông. Ảnh: Tuệ Linh.

Chia sẻ với phóng viên, chị Nguyễn Thị Thu (thành phố Sơn La), cho biết: "Thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng và mạng xã hội, gia đình tôi biết đến mảnh đất, con người Co Mạ. Tranh thủ mấy ngày nghỉ lễ dịp Tết Độc lập, gia đình tôi lên Co Mạ vui Tết với bà con người Mông. Sáng nay, trên đường đi, từ đỉnh Copia thuộc bản Cửa Rừng, xã Co Mạ sương mù như mùa Đông, không khí rất trong lành, mát mẻ. Rau rừng, mật ong rừng, gà đen và nhiều sản vật của đồng bào người Mông được bày bán ở 2 ven đường, thu hút nhiều du khách gần xa mua về làm quà. Tôi nghĩ nếu có chính sách thu hút doanh nghiệp vào đầu tư phát triển du lịch thì Co Mạ sẽ trở thành điểm đến lý tưởng của du khách trong và ngoài nước".

Ông Và Sếnh Súa, già làng bản Co Mạ, xã Co Mạ bảo: "Tết Độc lập 2/9 ở Co Mạ là dịp để đồng bào người Mông nơi đây quảng bá, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thông qua các hoạt động như ném pa pao, trưng bày trang phục dân tộc, bắn nỏ, giã bánh giày, thổi khèn... đến với du khách. Mặt khác, đây cũng là dịp để anh em dòng họ gặp nhau trao đổi, học hỏi lẫn nhau về kinh nghiệm sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và giáo dục con cháu về truyền thống yêu nước của đồng bào ta".