Hàng nghìn trâu, bò bị chết rét: Nông dân phải chủ động giữ “đầu cơ nghiệp”

Yêu cầu tăng thông tin, hướng dẫn

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo T.Ư về phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng của rét đậm, rét hại tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 01/CÐ-T.Ư ngày 7/1; thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, diễn biến không khí lạnh; tăng cường thông tin để chính quyền các cấp, người dân, nhất là ở vùng cao biết và chủ động phòng, tránh.

Các địa phương tổ chức kiểm tra công tác ứng phó rét đậm, rét hại tại các khu vực trọng điểm vùng cao, bảo đảm an toàn cho người, cảnh báo người dân không sưởi bằng lò đốt than trong nhà kín; căn cứ thời tiết cụ thể chủ động cho học sinh nghỉ học; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân tại từng thôn bản, hộ gia đình tập trung gia súc về chuồng, có biện pháp bảo đảm an toàn chống rét như: bổ sung thức ăn giàu dinh dưỡng, thức ăn tinh, làm khô ráo nền chuồng…

Riêng đối với tỉnh Thừa Thiên - Huế, đề nghị thành lập các đoàn công tác để đánh giá hiện trạng, nguyên nhân; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống rét cho người, vật nuôi, cây trồng.