Hơn 2.000 vị trí việc làm cho lao động Thủ đô trong các phiên giao dịch việc làm

Cụ thể, sáng 25/3, tại Trường THCS Trưng Vương (số 32 phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội) đã diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động quận Hoàn Kiếm năm 2023. Sự kiện này do Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Phòng LĐTBXH quận Hoàn Kiếm tổ chức.

Bà Lê Thị Hoa (52 tuổi, phường Hoàn Kiếm) cùng con gái tham gia phiên giao dịch việc làm. Bà Hoa cho biết, bà đang tìm kiếm một công việc tự do, phục vụ nhà hàng. Sáng nay bà cũng tham gia phỏng vấn và dự định sẽ nộp hồ sơ đi làm tại Chuỗi nhà hàng Golden Gate.

Bà Lê Thị Hoa cùng con gái tham gia tìm kiếm việc lam tại Phiên giao dịch việc làm lưu động. Ảnh: NT

Theo chị Đặng Thị Luyến - Chuyên viên tuyển dụng của Chuỗi nhà hàng Golden Gate, hiện chuỗi nhà hàng này có khoảng hơn 4.000 nhân sự. Công ty đang thiếu rất nhiều lao động, nhất là lao động phổ thông, làm công việc phục vụ. Trung bình mỗi tháng công ty phải tuyển dụng từ 300-400 lao động.

"Hiện tại, đa phần lao động làm phục vụ là sinh viên, làm bán thời gian là chính. Chúng tôi có nhu cầu tuyển lao động phổ thông nhưng làm toàn thời gian. Mức lương dao động trong khoảng từ 5,7-6 triệu đồng/tháng. Bao ăn, kèm thêm các chế độ thưởng chuyên cần hoặc doanh số. Tổng thu nhập của lao động rơi vào khoảng 8 triệu đồng/tháng. 1 tháng lao động được nghỉ 4 ngày", bà Luyến nói.

Rất đông người lao động đã tham gia phiên giao dịch việc làm quận Hoàn Kiếm. Ảnh: N.T

Còn ông Nguyễn Việt Hùng, chuyên viên nhân sự của Tổng công ty May 10 cho biết: Từ cuối quý I/2023, công việc của lao động ngành may ổn định hơn khi đơn hàng có nhiều hơn. Đợt tuyển dụng này, công ty tuyển 70 nhân sự, chủ yếu là lĩnh vực may, bên cạnh đó là các vị trí lễ tân, nhân viên marketing... với mức thu nhập thấp nhất là 7 triệu đồng/tháng. Hầu hết nhân viên tuyển dụng ngành may đến 70% là chưa biết nghề và đơn vị phải đào tạo khoảng 3 tháng để có thể thành thục kỹ năng nghề.

Ông Nguyễn Quốc Hoàn - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết: Ngày hội tư vấn và giao dịch việc làm đã cung cấp thông tin thị trường lao động việc làm, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, thực tập cho người sử dụng lao động, người lao động, học viên, sinh viên trên địa bàn quận Hoàn Kiếm và khu vực lân cận. Đồng thời, kết nối cho người lao động bị mất việc làm, thay đổi việc làm sớm tìm được việc làm phù hợp với nguyện vọng của bản thân tạo ra thu thập, ổn định cuộc sống góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội.

Ngoài tư vấn tạo việc làm, lao động còn được tư vấn, hỗ trợ vay vốn từ ngân hàng chính sách TP Hà Nội. Ảnh: N.T

Qua tổng hợp, Phiên giao dịch việc làm có 28 đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở dạy nghề với 2.170 chỉ tiêu tuyển dụng. Trong đó, chỉ tiêu tuyển sinh là 510 chỉ tiêu; chỉ tiêu tuyển dụng, xuất khẩu lao động là 1.660 chỉ tiêu. Các vị trí việc làm đa dạng ngành nghề như: Nhân viên kỹ thuật, nhân viên bán hàng, nhân viên kế toán, thu ngân, nhân viên dịch vụ khách hàng, kinh doanh, kỹ sư, kỹ thuật viên... Mức lương cho người lao động dao động từ 7 đến 15 triệu đồng/tháng.

Cũng tại phiên giao dịch việc làm, Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Nội trao chứng nhận vay vốn cho các hộ kinh doanh quận Hoàn Kiếm tự tạo việc làm cho bản thân và gia đình.

Thị trường lao động Thủ đô dần phục hồi

Phát biểu tại phiên Giao dịch việc làm lưu động quận Hoàn Kiếm, ông Nguyễn Tây Nam - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Nội cho biết từ đầu năm 2023 đến giờ kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đã có những dấu hiệu phục hồi tích cực. Về lĩnh vực lao động việc làm, tính đến hết tháng 2/2023 Thành phố đã giải quyết việc làm cho 27,9 nghìn lao động, đạt 17,2% kế hoạch năm, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Ông Nguyễn Tây Nam - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Nội chia sẻ về công tác tư vấn, tạo việc làm cho người lao động Tủ đô. Ảnh: N.T

Sở LĐTBXH Hà Nội đã chủ động phối hợp với các ban ngành, đồng thời chỉ đạo Trung tâm DVVL Hà Nội và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai kế hoạch của UBND Thành phố Hà Nội về việc “Hỗ trợ, phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023”; Xây dựng hoàn thiện hệ thống dữ liệu về thị trường lao động và việc làm tại mỗi quận, huyện, thị xã và trên phạm vi toàn Thành phố để tăng cường hiệu quả kết nối cung – cầu lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp...

Người lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm trực tiếp tại phiên giao dịch. Ảnh: N.T

“Sở thực hiện nâng cao chất lượng công tác dự báo thị trường lao động để chủ động chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với cơ cấu kinh tế, đáp ứng yêu cầu, xu thế phát triển. Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; Chú trọng đào tạo lại, đào tạo thường xuyên; Đẩy mạnh đào tạo những ngành, nghề đang phát triển, những lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của xã hội như: Du lịch, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ tự động hóa, công nghệ thông tin; công nghệ sinh học, dược, mỹ phẩm, Nông nghiệp công nghệ cao, logistics…”, ông Nguyễn Tây Nam cho biết.