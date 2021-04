Hàng vạn hành khách xếp hàng dài chờ check-in tại sân bay Nội Bài trước dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Vạn hành khách xếp hàng dài chờ check-in tại sân bay Nội Bài

Chiều 29/4, nhà ga quốc nội T1 sân bay Nội Bài (Hà Nội) đông nghịt hành khách. Hầu hết hành khách là người từ Hà Nội trở về quê nghỉ lễ, một số khách đi du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 4 ngày.



Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên ngoài việc làm thủ tục bay, hành khách phải hoàn thành kê khai y tế bắt buộc để phòng dịch. Tất cả hành khách đều tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng bệnh như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay...

Hàng vạn hành khách chờ check-in tại sân bay Nội Bài chiều 29/4.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, dòng người càng về chiều mỗi lúc một đông. Mặc dù chiều nay mới kết thúc ngày làm việc cuối cùng nhưng nhiều gia đình lựa chọn đặt vé sớm tránh tình trạng bị chậm chuyến bay, đông đúc.

Khu vực nhà chờ đã bố trí nơi khai báo y tế tự động để hành khách nhanh chóng hoàn thiện thủ tục hàng không, đảm bảo thực hiện chuyến bay an toàn và đúng giờ.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Cảng hàng không Nội Bài kiểm tra, nhắc nhở người lao động, hành khách thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế. Để giảm nguy cơ ùn tắc, cảng vụ hàng không miền Bắc đã đề nghị các hãng thông báo, hướng dẫn hành khách khai báo y tế khi mua vé, làm thủ tục chuyến bay.

Tại các cửa ra vào sân bay đều có thông báo hành khách thực hiện khai báo y tế...

Hành khách ý thức trong việc rửa tay sát khuẩn.

Đưa vợ con đi du lịch Đà Nẵng, anh Lê Mạnh Trung (44 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ này, gia đình anh đã đặt vé từ cách đây hơn 2 tháng.

"Mặc dù tình hình dịch bệnh của các nước láng giềng khá phức tạp, tuy nhiên gia đình tôi hoàn toàn tin tưởng dịch bệnh tại nước ta được kiểm soát chặt chẽ. Hai con tôi cũng khá háo hức chờ đợi tới ngày nghỉ lễ này từ nhiều ngày qua.

Khi có mặt tại sân bay, cả gia đình tôi phải khai báo y tế, thực hiện đeo khẩu trang theo thông điệp 5K của Bộ Y tế. Hãng hàng không cũng thông báo khách chủ động đến sớm trước giờ bay 2 tiếng, làm thủ tục chuyến bay xong khẩn trương xếp hàng vào cửa kiểm soát an ninh nên cũng không quá phức tạp", anh Trung chia sẻ.

Càng về chiều lượng khách mỗi lúc một đông.

Chị Mai Anh (30 tuổi, ở TP Hồ Chí Minh) hiện đang công tác cho một công ty tại Hà Nội cho biết, để chủ động phòng tránh đông người, chị đặt vé sớm hơn vài tiếng và xin công ty cho nghỉ. Tuy nhiên, khi ra tới sân bay chị thấy rất đông hành khách đã chờ check-in.

"Mọi người đều ý thức rất tốt trong việc đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid-19. Hơn 2 tháng xa nhà nên kỳ nghỉ lễ lần này là dịp để tôi ghé về thăm ba má, đi chơi cùng tụi bạn. Việc khai báo y tế của hành khách cũng dễ dàng, nhanh chóng", chị Mai Anh nói.

Khách đi lại dịp cao điểm 30/4 đạt mức kỷ lục tại sân bay Nội Bài

Theo dự báo của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, hành khách đi lại trong dịp cao điểm 30/4 – 1/5 đạt mức kỷ lục, khoảng 78.000-80.000 lượt khách/ngày và trên 500 lượt chuyến/ngày (cao gấp 30% ngày thường và tăng 40% so với cùng kỳ 2019).

Lãnh đạo Cảng hàng không Nội Bài cho hay, đơn vị đã chuẩn bị tốt nhất từ trang thiết bị kỹ thuật cho đến nhân sự để phục vụ an toàn, hiệu quả chuyến bay và hành khách dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4-1/5.

Hành khách mặc quần áo bảo hộ đảm bảo an toàn.

Hiện tại, số lượng máy soi hiện đang được bố trí tại nhà ga T1 là 18 máy soi (bao gồm 13 máy soi tại khu C và 5 máy soi tại sảnh E). Với việc sản lượng hành khách tăng cao trong giai đoạn nghỉ lễ 30/4-1/5 và diễn ra liên tục trong nhiều khung giờ, Cảng hàng không Nội Bài đã chủ động bố trí, tăng cường nhân lực để mở tối đa tất cả máy soi hiện có, từ đó giải tỏa hành khách trước khu vực điểm soi chiếu an ninh trong khung giờ cao điểm, đảm bảo công tác phục vụ chuyến bay và chất lượng dịch vụ.

Đặc biệt, Cảng đã hoàn thành lắp đặt bổ sung 4 máy soi chiếu an ninh tại khu C, nâng tổng số máy soi chiếu tại nhà ga hành khách T1 lên 22 máy, hoàn toàn đáp ứng công tác soi chiếu an ninh dịp cao điểm.

Nhiều trẻ nhỏ theo chân cha mẹ nghỉ lễ.

Ngoài ra, nhà ga T1 có tổng cộng 17 cửa ra tàu bay, trong đó có 7 cửa sử dụng cầu ống lồng, 10 cửa dành cho tàu bay đỗ ngoài.

Do vậy, nhà ga T1 có khả năng phục vụ tối đa 22 chuyến bay/giờ trong khi thực tế tại khung giờ cao điểm nhất nhu cầu phục vụ là 17 chuyến bay (7-8 giờ sáng), đảm bảo phục vụ trong tất cả các khung giờ khai thác tại Cảng.

Để đảm bảo tốt công tác phối hợp điều hành khai thác, đảm bảo an ninh, an toàn và chất lượng phục vụ hành khách, Cảng hàng không Nội Bài đã triển khai thực hiện một số biện pháp như áp dụng các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 từ 28/4-2/5; bố trí, sắp xếp nhân lực, trang thiết bị và phương tiện phù hợp với tình hình khai thác thực tế của Nội Bài.

Cảng hàng không Nội Bài cũng chủ động phối hợp với các đơn vị phục vụ mặt đất, hãng hàng không điều tiết hành khách tại các khu vực làm thủ tục hành khách (cánh A, B và sảnh E) và các điểm trước khu vực soi chiếu an ninh nhằm giải tỏa hành khách qua đó đã giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc cục bộ tại nhà ga T1.