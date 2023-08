Hành động lạ của Britney Spears giữa "tâm bão" ly hôn

Trong đoạn video được đăng tải trên trang Instagram của cô, ca sĩ "Toxic" chỉ mặc duy nhất quần lót màu hồng và đôi bốt đen cao đến đầu gối, nằm trên một tấm nệm trắng và che ngực bằng hai tay. Nghệ sĩ đoạt giải Grammy đã hát theo bài hát "I Put a Spell on You" của Annie Lennox đang mở bằng loa.



Sau đó, Britney Spears tiếp tục chia sẻ một đoạn video thứ hai, trong đó, cô xuất hiện cùng một nhóm đàn ông. Điều khiến dư luận sửng sốt là có một người liếm chân cô trong khi nữ ca sĩ mặc chiếc váy xanh lá cây và đôi bốt trắng cao đến đầu gối.



Britney Spears đăng clip khoả thân giữa "bão" ly hôn

Những hình ảnh gây sốc của Britney Spears trên trang cá nhân. Ảnh: IG.

Nữ ca sĩ đã kể lại buổi đi chơi vào ban đêm tại Dave’s Hot Chicken ở Oxnard, California vào tối thứ Sáu tuần trước. Tại đây, cô bị paparazzi chụp ảnh. "Tôi lái xe một tiếng đồng hồ để đi gặp một người mà mình gọi là "bạn". Thế nhưng các paparazzi lại được báo trước để "săn" tôi, tôi biết điều đó bởi tôi đã đi một chiếc xe lạ. Tôi bị theo dõi?".



Cô viết thêm: "Vậy nên một người con gái như tôi nên làm gì?? Tôi mặc chiếc váy xanh của mình và đến gặp bạn bè của tôi! Tôi đã mời những chàng trai yêu thích của mình đến và chơi suốt đêm!". Đoạn video của ngôi sao nhạc pop này được đăng tải ngay sau khi cô lên tiếng về việc chia tay với chồng cũ Sam Asghari.



"Như mọi người đã biết, Sam và tôi không còn bên nhau nữa. 6 năm là một thời gian dài để ở bên ai đó, vì vậy, tôi hơi sốc nhưng... Tôi không ở đây để giải thích vì sao bởi đó không phải là chuyện của mọi người". Britney Spears nói thêm rằng "không thể chịu đựng nổi nỗi đau nữa", nhưng đảm bảo với người hâm mộ rằng cô "đang cảm thấy khá tốt".

Sam Asghari cũng đã chia sẻ về việc chia tay trên trang Instagram Story của anh vào thứ Năm. Anh viết: "Sau 6 năm yêu thương và cam kết với nhau, vợ chồng tôi đã quyết định kết thúc hành trình chung". Ngôi sao của "Family Business" bổ sung thêm câu "việc gì tới thì phải tới"

Nam diễn viên gốc Iran cũng đã đùa giỡn về việc ly thân này bằng cách đăng ảnh tự sướng của anh với trang phục hoá trang để trốn tránh paparazzi trong thời gian ly hôn.

Britney Spears ly hôn chồng chỉ sau 14 tháng làm đám cưới. Ảnh: IG.

Sam Asghari nộp đơn ly hôn vào tuần trước nhưng bày tỏ cặp đôi đã chính thức quyết định ly hôn từ 28/7. Anh cáo buộc người ca sĩ "Piece of Me" đã ngoại tình với một nhân viên nam và có hành vi bạo lực với chồng. Tuy nhiên, một nguồn tin độc quyền cho biết với Page Six những cáo buộc đó không có căn cứ.

"Không có chuyện ngoại tình. Anh ta cao 1 mét 8, còn Britney chỉ cao 1 mét 5, cô ấy đánh anh ta kiểu gì? Sự thực là việc ly hôn này rất phức tạp, đây không phải là một quyết định bất ngờ, nó là kết quả của nhiều hành động của cả hai trong suốt thời gian qua", một nguồn tin nói. Trên thực tế, Page Six đã đưa tin cặp đôi đã sống ly thân trong vài tháng trước khi tin tức về việc ly hôn của họ được công bố.

"Britney muốn có một chuyện tình như trong cổ tích, nhưng không nhận được điều đó. Cô ấy cảm thấy Sam yêu cô không phải là vô điều kiện. Anh ta thường biến mất vài tháng để quay phim, bỏ cô ấy một mình", nguồn tin chia sẻ.

Cặp đôi gặp nhau và bắt đầu hẹn hò khi Sam Asghari xuất hiện trong video âm nhạc của cô vào năm 2016. Nữ ca sĩ từng chia sẻ, bản thân muốn kết hôn với Asghari và đó là một trong những lý do cô muốn chấm dứt cảnh bị cha ruột giám hộ kéo dài suốt từ năm 2008 đến năm 2022. Britney Spears và Asghari đính hôn vào tháng 9/2021 và tình trạng giám hộ kết thúc vào tháng 11.

Britney Spears từng chia sẻ, cô và chồng đã mất một đứa con trước khi họ kết hôn vào tháng 5/2022. Cặp đôi đã có 5 năm bên nhau trước khi cưới, Asghari là chỗ dựa tinh thần của Britney Spears trong cuộc chiến đòi tự do. Anh thường xuyên bênh vực mỗi khi bạn gái vướng vào rắc rối với bố mẹ, chồng cũ hay các con.