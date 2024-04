Bắt băng nhóm "vỡ nợ muốn làm liều" đột nhập biệt thự, cướp 1,1 tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 30/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Tiến (33 tuổi, quê Quảng Ngãi, ngụ quận 12, TP.HCM), Lê Văn Sĩ (26 tuổi, quê Kiên Giang) và triệu tập Đỗ Văn Tuấn (28 tuổi, quê Nam Định, tạm trú Đồng Nai) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, cả 3 đối tượng không có việc làm, lười lao động, tham gia hội "vỡ nợ muốn làm liều" trên mạng Facebook.

Camera ghi lại thời điểm cảnh sát bắt giữ Tiến đứng bên ngoài cảnh giới.

Tiến đăng status rủ Tuấn và Sĩ tham gia đi cướp tại các biệt thự ở TP.HCM, Bình Dương. Tiến khảo sát một vài căn biệt thự có ít thành viên trong gia đình sinh sống.

Sau đó, Tiến chọn biệt thự nhà bà Trần Thị Long (SN 1969, ngụ quận 12) và rủ Tuấn, Sĩ cùng tham gia cướp tài sản.

Tiến và Sĩ thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Tang vật công an thu được. Ảnh: CACC

Tiến đi mua 3 con dao, 1 cuộn băng keo, 1 bình xịt sơn đen, 4 cặp găng tay y tế để khi đột nhập vào nhà bà Long dùng dao đe dọa, trói và dán miệng nạn nhân, dùng bình xịt sơn để xịt camera an ninh để khống chế toàn bộ thành viên, cướp tài sản.

Tuấn có bàn bạc thỏa thuận với nhóm Tiến, Sĩ nhưng Tuấn đổi ý không tham gia mà đi về nhà ở TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Khoảng 23h30 ngày 29/4, Tiến cùng với Sĩ đem theo công cụ đã chuẩn bị đến nhà bà L. trên đường Lê Thị Riêng, quận 12.

Tiến đứng ngoài cảnh giới, còn Sĩ leo qua cổng chính vào bên trong nhà. Lúc này, người lái xe cho gia đình bà L. phát hiện, báo công an.

Khi Sĩ đang lấy túi xách của bà L có số tiền 1,1 tỷ đồng thì lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cùng Công an quận 12 bắt giữ.

Cứu bất thành, 3 người chết đuối thương tâm

Như Dân Việt đã thông tin: Tối 30/4, lực lượng chức năng huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ đuối nước tại sông Pô Cô (đoạn qua xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) khiến 3 người tử vong.

Danh tính 3 nạn nhân tử vong gồm: anh N.V.V. (công tác tại Công an huyện Đức Cơ), chị L.T.T. (công tác tại Phòng TN&MT huyện Đức Cơ) và anh L.K.L. (trú tại TP.Pleiku).

Ảnh minh hoạ.

Theo nguồn tin của PV, vụ tai nạn xảy ra vào chiều cùng ngày. Tại thời điểm trên, anh V., chị T., anh L. cùng một nhóm người rủ nhau ra sông Pô Cô để vui chơi.

Đến 13h30 cùng ngày, chị V. bơi ra sông tắm, có dấu hiệu đuối nước. Sau đó, lần lượt anh V. rồi anh L. lao ra ứng cứu nhưng bất thành dẫn đến cả 3 người đều tử vong.

Thi thể 3 nạn nhân sau đó đã được các lực lượng chức năng đưa lên bờ.

Triệu tập người phụ nữ đăng thông tin sai sự thật "Đà Lạt có biến lớn, bạo động"

Như Dân Việt đã thông tin: Tối 30/4, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an huyện Đức Trọng triệu tập, làm việc với chủ tài khoản Facebook "Th.M" có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệu tập và làm việc đối với N.Th để điều tra về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Cụ thể, người bị triệu tập làm việc với Công an tỉnh Lâm Đồng là N.Th (sinh năm 1998, hiện trú tại xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng).

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, chiều ngày 30/4/2024, tài khoản "Th.M" đăng tải công khai trên trang Facebook cá nhân bài viết có nội dung "có biến tại BigC, 5 người cầm súng bị bắt, tất cả các trung tâm thương mại, dịch vụ, chợ, kinh doanh giải trí phải đóng cửa ngay lập tức!".

N.Th tại cơ quan công an.

Cơ quan công an tỉnh Lâm Đồng xác định, thông tin nêu trên hoàn toàn sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, xâm phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, gây hoang mang dư luận tại địa phương. N.Th đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của bản thân, tự nguyện gỡ bỏ bài viết, đồng thời cam kết không tái phạm.

Hiện nay, cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm trường hợp N.Th theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, cơ quan công an đang tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành điều tra, xác minh các trường hợp khác có hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật "Đà Lạt xảy ra biến lớn", "Đà Lạt xảy ra vấn đề, cấm người dân ra đường", "Đà Lạt xảy ra bạo động, bắn súng...", kể cả các trường hợp phát tán, truyền đưa trong các hội, nhóm kín trên không gian mạng, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiếp tục điều tra, xác minh các trường hợp khác có hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật.

Trước đó, Dân Việt đã thông tin, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành điều tra, xác minh các trường hợp lan truyền, phát tán thông tin sai sự thật với nội dung “Đà Lạt xảy ra biến lớn”, “Đà Lạt xảy ra vấn đề, cấm người dân ra đường”, “Đà Lạt xảy ra bạo động, bắn súng...”, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Đột nhập nhà Phó Bí thư thị trấn trộm két sắt

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 30/4, nguồn tin cho biết, Công an huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Chí Thiện (38 tuổi) và Danh Nhỏ (33 tuổi, cùng ngụ ấp Sa Phô, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Nguyễn Chí Thiện - một trong hai tên trộm đang bị tạm giữ. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, sáng 22/4, ông T.M.K. - Phó Bí thư thị trấn Rạch Gốc đi làm, một lúc sau vợ ông K. cũng đi ra ngoài có việc, nhưng khi về nhà thì vợ ông K. phát hiện cửa nhà bị cạy phá.

Kiểm tra trong nhà thì phát hiện két sắt trong phòng ngủ chứa nhiều tài sản trị giá hơn 600 triệu đồng bị mất, nên trình báo công an.

Tiến hành điều tra, cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường và trích xuất các camera an ninh xác định Thiện và Nhỏ là nghi phạm, nên triệu tập lên để làm việc.

Chí Thiện và Danh Nhỏ sau đó thừa nhận hành vi của mình với cảnh sát, đồng thời cho biết, sau khi đột nhập nhà ông K., cả hai đã lấy trộm két sắt chở đến khu đất trống tại sân bay Năm Căn đục phá lấy tài sản. Chúng chia nhau tiền mặt để đi mua điện thoại, xe, đồng hồ; riêng số vàng cả hai chia ra gửi cho người thân cất giữ giùm.

Chính quyền địa phương cho biết, Thiện và Danh Nhỏ có nhiều "thành tích" bất hảo ở địa phương, cả hai đang chờ đi cai nghiện ma túy bắt buộc thì gây án.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Bắt 2 đối tượng liên tiếp chém người, cướp tài sản

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 30/4, Công an Đà Nẵng cho biết, đã bắt 2 đối tượng dùng hung khí thực hiện liên tiếp các vụ cướp táo tợn trên địa bàn thành phố.

Theo đó, khoảng 21h30 ngày 27/4, Nguyễn Phan Trường Ph. (17 tuổi, tạm trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) điều khiển xe máy đến đường Nguyễn Tất Thành thì bị hai nam thanh niên đi xe máy SH màu trắng chặn lại. Hai đối tượng đã dùng dao hù dọa và chém nhiều nhát vào người em Ph. gây thương tích vùng tay, chân, vai, bụng. Nạn nhân hô hoán nên 2 đối tượng đã chạy trốn khỏi hiện trường.



Đến 21h45 cùng ngày, chị Nguyễn Thị A. (19 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành nối dài, khi đến khu vực cây xăng Nguyễn Lương Bằng thì bất ngờ cũng bị 2 đối tượng chặn lại, dùng dao hù dọa lấy tài sản. Khi chị A. và người dân phát hiện tri hô thì 1 trong 2 đối tượng cầm dao chém vào tay chị A. rồi bỏ chạy. Hậu quả, chị A. bị gãy xương trụ tay phải.

Các đối tượng tại cơ quan chức năng. Ảnh: CACC

Đến khoảng 22h ngày 27/4, chị Trần Thị Th. (50 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) đang điều khiển xe máy đi từ đường Đàm Quang Trung đến Nguyễn Tất Thành nối dài cũng bị 2 đối tượng áp sát và giật lấy túi xách (bên trong có 1,9 triệu đồng, 1 điện thoại di động và một số giấy tờ tùy thân) đang đeo rồi bỏ chạy.

Qua điều tra, xác minh, công an xác định đối tượng Đặng Thanh Bình (15 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) là một trong 2 nghi phạm đã gây ra các vụ cướp nói trên.

Tại cơ quan công an, Bình đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Mở rộng điều tra, công an tiến hành bắt giữ Phan Văn Điệu (17 tuổi, trú xã Hòa Bắc, Hòa Vang, Đà Nẵng). Điệu là đồng phạm gây ra 3 vụ cướp nói trên.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.