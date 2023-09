Hành trình lan tỏa yêu thương từ Nam ra Bắc

Lan tỏa giá trị yêu thương qua những điều nhỏ nhất

Chị Xà Thụy Hà Vy - Công ty TNHH Tiger Wood cùng các thành viên trong công ty vừa kết thúc chuyến thiện nguyện cùng Nha Khoa Sài Gòn H.N, Báo NTNN/ Điện tử Dân Việt và các đơn vị đồng hành tại Lào Cai. Ngay sau khi về Hà Nội, chị cùng cả nhóm lại bắt tay ngay vào việc chuẩn bị những phần quà trung thu dành tặng cho các bệnh nhi tham gia chương trình Phiên Chợ Trái Tim vào thứ 7.

Chị Hà Vy cho biết: “Mình nghĩ là thay vì tổ chức cho các bạn ấy đi du lịch, nghỉ dưỡng thì chuyến đi thiện nguyện như vậy lại có ý nghĩa hơn rất nhiều. Có thể việc du lịch sau quãng thời gian làm việc căng thẳng sẽ khiến bản thân các bạn ấy cảm thấy thoải mái, thư giãn, nhưng sau cùng ấn tượng để lại trong tâm trí chỉ là cảnh đẹp, là phút giây được tận hưởng”.

Theo chị Hà Vy, việc tham gia và trải nghiệm các chương trình từ thiện sẽ để lại những giá trị rất ý nghĩa trong cuộc sống, từ đó chị có thể thấy được sự may mắn của bản thân mình. Chị Hà Vy tâm niệm, sự hạnh phúc, đủ đầy trong tâm hồn đến từ việc mỗi người biết học cách cho đi.

Hành trình làm thiện nguyện của chị Hà Vy chạm đến trái tim của nhiều người hơn. Khi tất cả các thành viên đồng hành cùng chị như thấu hiểu và cùng nhau lan tỏa giá trị nhân văn mà chị muốn mang lại, đó là sự yêu thương, đồng hành, sẻ chia và luôn biết ơn cuộc sống.

Chị Xà Thụy Hà Vy ủng hộ trứng cho Phiên Chợ Trái Tim, dành cho các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Ngay khi vừa đến Chợ Quê, chị Lê Thị Trang đã bắt tay ngay vào việc chuẩn bị gian hàng ăn sáng.

Chị Lê Thị Trang (SN 1990, Thuận An, Bình Dương) cho biết: “Đây là lần đầu tiên mình tham gia một chương trình thiện nguyện, lại là hoạt động tổ chức khá xa so với nơi mình đang sinh sống, đây đều là những trải nghiệm vô cùng ấn tượng và đáng nhớ với mình.

Mình dường như được truyền cảm hứng từ chị Hà Vy khi thấy chị luôn giúp đỡ mọi người, cả mình cũng được chị giúp đỡ rất nhiều. Mình thấy may mắn và biết ơn vì được đi, được chứng kiến các số phận, hoàn cảnh và thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn khi có thể giúp đỡ được mọi người”.

“Từ yêu thương đến yêu thương”

Được biết hành trình thiện nguyện của chị Hà Vy đến nay đã ngót nghét 10 năm, từ các chương trình xây cầu, làm đường, xây các điểm trường đến việc xây dựng và thực hiện các quỹ cứu trợ trong và ngoài nước. Vì vậy, khi biết người bạn của mình - Bác sĩ Trương Cao Luận - ấp ủ dự định tổ chức chương trình phát cơm miễn phí cho bệnh nhân và người nhà, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, chị Hà Vy rất ủng hộ, luôn là “hậu phương”, tài trợ và đồng hành từ xa cùng chương trình.

Tại Bữa Cơm Yêu Thương, chị Hà Vy đặc biệt dành tặng những phần quà trung thu cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Viện Huyết học Truyền máu Trung Ương.

“Từ khi có kế hoạch về chương trình trung thu tại Lào Cai, được biết ngay ngày hôm sau khi chuyến công tác kết thúc, sẽ là lịch tổ chức Bữa Cơm Yêu Thương và Chợ Quê của Phiên Chợ Trái Tim. Mình và cả nhóm đã quyết định ở lại thêm 1 ngày để cùng đồng hành, trực tiếp tham gia chương trình, và mình nghĩ rằng đây là một trải nghiệm rất thú vị.” - Chị Hà Vy chia sẻ.

Ngoài việc tham gia nấu cơm, chị Hưởng cũng là khách hàng tiềm năng của rất nhiều gian hàng.

Vừa kết thúc chuyến đi xa vào tối ngày hôm trước, nhưng từ sáng sớm, các thành viên trong đội đã có mặt tại Phiên Chợ Trái Tim, bắt tay ngay vào việc sắp xếp và chuẩn bị các gian hàng, cũng như hỗ trợ các công việc của bếp cơm với sự nhiệt huyết, những nụ cười rạng ngời như thể hiện niềm háo hức, mong chờ.

Ngay khi đến Chợ Quê, chị Đỗ Thị Như Hưởng (1996, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã bị thu hút bởi gian hàng Trò chơi dân gian và Khéo tay hay làm. Sau khi hỗ trợ mọi người sắp xếp gian hàng, chị đã dành thời gian để hoàn thành bức tranh cát của mình như một món quà kỉ niệm từ Chợ Quê mang về.

Chị Như Hưởng chia sẻ: “ Tại đây mình được trải nghiệm cũng như thấy được rất nhiều cái hay, cái đẹp. Đặc biệt khi chứng kiến mọi người tất bật chuẩn bị cơm, từng công đoạn rất chu đáo, người thì sắp xếp từng món hàng, từng quầy sao cho thật đẹp, ý nghĩa hơn cả là giá trị nhân văn đằng sau mỗi hoạt động tại đây”.

Gần sát giờ phát cơm, số lượng bệnh nhân và người nhà đến càng đông khiến các thành viên không khỏi choáng ngợp. Cũng tại đây, chị Hà Vy có dịp trò chuyện sâu hơn với những bệnh nhân đến với chương trình. Trước những hoàn cảnh khó khăn, chị đã bật khóc: “Những câu chuyện của họ đã thật sự chạm đến trái tim tôi, để tôi biết bản thân đang may mắn đến nhường nào và có thêm sức mạnh để tiếp tục ý niệm gieo yêu thương của mình”.

Từ sự đồng cảm đó, chị Hà Vy không ngần ngại tháo chiếc vòng may mắn đã theo mình trong thời gian dài để tặng lại cho một bệnh nhân. Chị hi vọng chiếc vòng sẽ mang đến sức mạnh, sự bình an để họ có thể sớm vượt qua nỗi đau của bệnh tật.

Sau khi trải nghiệm các hoạt động của Chợ Quê, chị Hưởng cũng bắt tay ngay vào việc nấu cơm, dọn dẹp và phát cơm cùng mọi người. Chị cho biết thêm: “Mình thực sự rất vui, nhìn mọi người vui vẻ khi nhận nhận cơm, thấy họ trân quý từng phần cơm, mình mong muốn có thêm được nhiều cơ hội để tham gia nhiều hơn những chương trình thiện nguyện, vì cộng đồng hơn nữa”.

Cùng với chị Hưởng, chị Trần Thị Thanh Nguyên cũng dành thời gian ngắm nghía các sản phẩm tại gian hàng Khéo tay hay làm của các bạn nhỏ, sau đó nhanh chóng bắt tay vào việc trưng bày các loại hoa quả cho gian hàng nước ép. Những quả táo, quả dứa, rồi lựu, cóc đều được chị lựa chọn, sắp xếp sao cho thật ngon mắt, thu hút rất nhiều khách hàng ủng hộ.

Đối với các thành viên, chuyến đi lần này đã mang đến cho họ rất nhiều trải nghiệm. Từ cách mà Phiên Chợ Trái đang chăm sóc từng bệnh nhân, người nhà bệnh nhân khi đến, họ học được cách để sẻ chia yêu thương với những người kém may mắn hơn mình.

Chị Nguyên cũng rất nhanh cùng hỗ trợ, chuẩn bị hoa quả cho gian hàng nước ép.

Chị Nguyên nhanh tay hỗ trợ mọi người các công việc trong bếp cơm. Cùng với đó, chị Nguyên cũng hỗ trợ mọi người tại bếp cơm các hoạt động như nấu cơm, dọn dẹp, hỗ trợ các anh đầu bếp của Bữa Cơm Yêu Thương sắp xếp trứng vào nồi luộc,... Đôi bàn tay nhỏ nhắn cứ nhanh thoăn thoắt các thực hiện các công việc một cách khéo léo, gọn gàng.

Từ sáng sớm, Chị Lê Thị Trang đã hóa thân thành cô bán hàng ăn sáng tại Chợ Quê, hăng say bán hàng không biết mệt, chị Trang cho biết: “Đây có lẽ là trải nghiệm đáng nhớ nhất của mình trong hành trình thiện nguyện lần này, vừa đóng góp được công sức bé nhỏ của mình, vừa là một trải nghiệm về hoạt động ăn sáng cũng như đồ ăn, hương vị của miền Bắc”.

Cùng nhau trở thành “cô thôn nữ” bán trái cây, chị Trần Thị Ngọc Liên và chị Phạm Thị Trang cũng nhanh tay sắp xếp các loại hoa quả, là đặc sản vùng miền, cùng trò chuyện, kêu gọi mọi người mua hàng ủng hộ. Gian hàng cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các vị khách hàng tại Chợ Quê.





Đến với “Bữa Cơm Yêu Thương”, bên cạnh việc ủng hộ bữa cơm các món ăn, chị Hà Vy cũng ân cần thăm hỏi, động viên, khích lệ người nhà bệnh nhân và những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương.