Hành trình "nằm gai nếm mật" phá ổ ma tuý siêu lớn ở Đồng Nai

Triệt phá ổ ma tuý siêu lớn

Ngày 20/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tiếp tục xác minh, điều tra vụ mua bán tàng trữ ma tuý siêu lớn trên địa bàn (11.000 viên ma tuý tổng hợp).

Trong vụ án này, công an Đồng Nai đã mất rất nhiều thời gian theo dõi, bám sát và sau đó khi thời cơ chín muồi mới "úp sọt" các đối tượng tham gia đường dây.

Ma tuý tổng hợp công an thu giữ. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo cán bộ điều tra cho hay, nhiều tháng trở lại đây qua bám sát địa bàn, công an xác định được có nhiều hoạt động nghi vấn xảy ra tại một căn nhà ở phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa).

Ngoài ra một số nguồn tin báo về cơ quan công an là căn nhà trên thường xuất hiện các đối tượng lạ mặt, xăm trổ... liên tục ra vào rất bất thường. Từ các dấu hiệu trên, công an vào cuộc xác minh và phát hiện người đang sinh sống trong căn nhà này là Lê Văn Trường (29 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa), Lê Thị Thu Huyền (40 tuổi, ngụ TP.HCM). Cả hai đối tượng này đều là những con nghiện ma tuý và căn nhà trên do mẹ Huyền nhượng cho Huyền ở.

Theo dõi hành tung của hai đối tượng này, công an phát hiện ngoài chơi ma tuý thì cả hai còn thường xuyên cung cấp ma túy cho các đầu mối và người nghiện trong khu vực phường Long Bình Tân và nhiều nơi khác.

Đối tượng Trường. Ảnh: Tuệ Mẫn

Sau khi thu thập nhiều chứng cứ, các trinh sát đã lập hồ sơ, báo cáo lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy để tham mưu Công an tỉnh Đồng Nai lập kế hoạch triệt phá băng nhóm, hang ổ ma tuý nguy hiểm này.

Ngay sau đó chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây ma túy trên đã được xác lập.

Qua nhiều ngày theo dõi, bám sát mọi hoạt động của các đối tượng, lực lượng trinh sát xác định, nguồn ma túy mà Trường và Huyền mua về mang bán lại là từ một số đối tượng ở các tỉnh, thành phía Bắc và miền Trung. Quá trình theo dõi, công an còn nhận được tin báo vào tháng 9 Trường và Huyền sẽ nhận một chuyến hàng lớn từ TP.Hà Nội tuồn vào Đồng Nai.

Công an khám xét nhà Trường. Ảnh: Tuệ Mẫn

Số hàng này được vận chuyển bằng đường bộ, giao nhận hàng tại Bến xe Tam Hiệp (Đồng Nai). Lúc này công an Đồng Nai xác định thời cơ đã chín muồi nên tập trung lực lượng, tung quân làm nhiều nhánh để triệt phá, bắt giữ các đối tượng.

Đúng chiều 9/9 khi xác định các đối tượng đã nhận được ma tuý và đang phân bổ dần cho đầu mối, các mũi trinh sát chia làm nhiều hướng để "úp sọt" các đối tượng.

Trong đó một mũi trinh sát đã mai phục, bắt quả tang Võ Ninh (21 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam, tạm trú tại khu phố 3, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hoà) là đầu mối vừa mua số ma túy lớn của Trường và Huyền thu giữ 347 viên thuốc lắc, 1 điện thoại, 1 xe máy. Sau đó kiểm tra nhà của Ninh, công an đã thu giữ thêm 10 viên thuốc lắc.

Ma tuý số lượng siêu lớn. Ảnh: Tuệ Mẫn

Cùng lúc, nhiều trinh sát khác ập vào nhà của Trường ở phường An Hòa và nhà của Huyền ở Long Bình Tân. Tại đây, công an phát hiện và thu giữ 9.946 viên ma túy tổng hợp. Số ma túy này cả hai vừa lấy từ bến xe Tam Hiệp đưa về nơi ở và cất giấu trong chiếc quạt hơi nước.

Thủ đoạn tinh vi của tội phạm ma tuý

Làm việc với công an, cả hai khai nhận đặt mua số ma túy trên từ một đối tượng (chưa rõ lai lịch) ở các tỉnh, thành phía Bắc và đóng thành kiện hàng gửi xe khách đưa vào Đồng Nai để tiêu thụ.

Khi hàng vào đến bến xe Tam Hiệp, Trường ra nhận hàng sau đó đưa về nhà phân chia ra để giao cho các đầu mối. Trong đó Ninh là đối tượng đã đặt mua 350 viên thuốc lắc và khi vừa nhận hàng Ninh cũng đã bị bắt quả tang.

Quá trình điều tra công an xác định, trong đường dây mua bán ma túy này, Trường là đối tượng cầm đầu. Khám xét nơi ở của Trường và Huyền, công an còn thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm như dao, mã tấu. Các đối tượng khai là thủ số hung khí này để chống trả khi bị phát hiện.

Một cán bộ điều tra cho biết: "Các đối tượng này rất ma mãnh. Để qua mặt cơ quan chức năng các đối tượng chia ra hoạt động độc lập. Đặc biệt, các đối tượng còn dùng mạng xã hội để liên lạc và sử dụng các dịch vụ vận chuyển công cộng để giao hàng nhưng cuối cùng đều đã sa lưới".

Ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, vụ bắt đường dây ma tuý này là vụ án liên quan đến ma tuý với số lượng lớn. Để triệt phá đường dây này, công an đã phải theo dõi, đeo bám thời gian dài.

Đối tượng Võ Ninh khai: Do nghiện ma tuý lại không có nghề nghiệp ổn định nên Ninh đã mua ma tuý từ Trường để chia nhỏ bán cho con nghiện. Khi vừa lấy hàng từ Trường và Huyền thì Ninh bị bắt.

Được biết, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng là Lê Văn Trường, Lê Thị Thu Huyền và Võ Ninh để điều tra về hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy. Số lượng ma tuý tổng hợp, dạng nén mà công an thu giữ của các đối tượng lên tới gần 11.000 viên, ước tính trị giá gần 3 tỷ đồng.