Hành trình triệt phá kho sản xuất nước giặt D-nee "khủng" từ bất thường của 2 ôtô tải

10h ngày 3/1, Tổ công tác liên ngành giữa Công an quận Hà Đông, Hà Nội phối hợp Đội Quản lý thị trường số 11, Cục QLTT Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực bến xe Yên Nghĩa, phát hiện 2 ôtô tải có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Tiến hành kiểm tra hành ôtô tải, lực lượng chức năng phát hiện có 80 can nước giặt nhãn hiệu D-nee, 300 chai dầu gội nhãn hiệu Rejoice, không có hoá đơn chứng từ, nghi là hàng. Tài xế là N.V.H., quê Hà Nội) điều khiển. Cùng xe có, Phạm Văn Thọ là nhân viên áp tải hàng hoá.

Kiểm tra một xe tải khác, lực lượng chức năng phát hiện trong xe có 520 can nước giặt nhãn hiệu D-nee, 35 tờ tem nhãn phụ. Số hàng này không có hoá đơn chứng từ, nghi là hàng giả.

Dây chuyền nghi để sản xuất hàng giả.

Căn cứ tài liệu thu thập được, cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông phối hợp với Đội QLTT số 14 kiểm tra, khám xét địa chỉ số 95 khu 3 đường QL2, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thu giữ hàng nghìn lít nước giặt nhãn hiệu D-nee loại, 106 thùng (chứa 8 túi) nước xả ghi nhãn hiệu Hygiene; 2 máy hàn nhiệt, 1 máy nén khí, 1 máy dập hạn sử dụng, 12 thùng phuy dung tích 200 lít chứa dung dịch bên trong, 550 kg bìa car-ton ghi nhãn Hygiene; 525kg vỏ túi đựng nước giặt có chữ D-nee, 1700 vỏ thùng cattong có chữ D-nee. Toàn bộ số nguyên liệu, thành phẩm này, lực lượng chức năng xác định có dấu hiệu vi phạm, gian lận thương mại.

Cùng thời điểm, một tổ công tác khác tiến hành kiểm tra, khám xét địa chỉ số 50 khu 2 đường QL2, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thu giữ 1.680 can nước giặt nhãn hiệu D-nee loại 3000ml; 48 can nước giặt chưa có nhãn, 4570 vỏ thùng car-ton có chữ D-nee; 120 kg nhãn hàng hoá có chữ D-nee.

Cùng ngày, lực lượng chức năng kiểm tra, khám xét địa chỉ số 38 ngõ Bình An, thôn Thái Phú, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thu giữ: 12 can nước giặt nhãn hiệu D-nee loại 3000ml; 1.260 thùng car-ton chứa 4 can nước giặt loại 3000ml chưa dãn nhãn, 5 bao tải ghi nhãn hiệu TRS Refined salt, 5 thùng hương liệu màu xanh, 2 thùng chất bảo quản màu xanh, 1 thùng chất tạo bọt Sodium kuryl Ether Sulfat, 1 thùng chất tạo bọt Cocamido propyl Bataine, 1 máy hút chất lỏng nhãn hiệu Airtac Model Su80x300 đã qua sử dụng; 1 máy hút chất lỏng nhãn hiệu Airtac đã qua sử dụng; 1 máy khuấy trộn không ghi nhãn hiệu; 70 thùng car-ton, mỗi thùng 4 can nước giặt nhãn hiệu Fineline, 04 kg tem nhãn hiệu Fineline.

Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng.

Bước đầu, CQĐT xác định số cá nhân liên quan đến các mặt hàng bất minh trên, là Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Xuân Phùng, Tạ Thị Hạnh, Tạ Quang Đức, Tạ Quang Hậu, đều tạm trú tại huyện Sóc Sơn.

Lời khai của những người này thể hiện, từ tháng 4/2023 đến ngày 3/12024, các đối tượng đã thực hiện hành vi sản xuất, mua bán hàng giả nước giặt nhãn hiệu D-nee.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, CQĐT Công an quận Hà Đông đã tạm giữ các đối tượng Nguyễn Xuân Phùng, Tạ Thị Hạnh về hành vi sản xuất hàng giả; tạm giữ các đối tượng Tạ Quang Đức, Tạ Văn Hậu, Nguyễn Thị Hiền về tội sản xuất, buôn bán hàng giả; tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng liên quan.