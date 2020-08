Hậu trường “Lấy danh nghĩa người nhà”: “Nữ thần thanh xuân thế hệ mới” dắt tay hai đàn em “phá đảo” mạng xã hội

Hiện tại, bộ phim "Lấy danh nghĩa người nhà" đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả Trung Quốc và Việt Nam. Phim có sự tham gia của ba gương mặt nổi đình đám của làng phim ảnh Hoa ngữ: Đàm Tùng Vận, Tống Uy Long, Trương Tân Thành.

Ngày 16/8, "Nữ thần thanh xuân thế hệ mới" Đàm Tùng Vận bất ngờ đăng tải bức ảnh mới do chính cô và hai đàn em thay phiên chụp cho nhau trong hậu trường "Lấy danh nghĩa người nhà" lên mạng xã hội cùng dòng chú thích: "Ảnh do anh lớn chụp - Ảnh do anh nhỏ chụp và ảnh do tôi chụp".

Đàm Tùng Vận trong hậu trường "Lấy danh nghĩa người nhà".

Bên dưới bài đăng, Tống Uy Long và Trương Tân Thành cùng nhau tương tác với Đàm Tùng Vận. Trong khi Tống Uy Long khen ngợi bức ảnh cả ba chụp cho nhau đều đẹp, Trương Tân Thành tự hào vì nhan sắc và bức ảnh đậm chất nghệ thuật: "Vì sao góc độ của tôi lại kỳ diệu như vậy?". Nữ diễn viên "Cẩm y Chi Hạ" đáp lời: "Vì cậu đẹp hơn cả hoa".

Chỉ với vài bức ảnh tự chụp cho nhau trong hậu trường và màn tương tác qua lại trên trang cá nhân, ba cái tên Đàm Tùng Vận – Tống Uy Long – Trương Tân Thành cùng "dắt tay" nhau leo lên vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng "Hot search Weibo", đánh bại các từ khóa liên quan đến bộ phim "Lưu ly mỹ nhân sát" và gameshow "Nhà hàng Trung Hoa" có Huỳnh Hiểu Minh, Triệu Lệ Dĩnh tham gia.

Ảnh của bộ ba Đàm Tùng Vận - Tống Uy Long - Trương Tân Thành trong hậu trường "Lấy danh nghĩa người nhà".

"Lấy danh nghĩa người nhà" là câu chuyện xoay quanh hai ông bố (bố Lăng, bố Lý) tốt bụng nhận nuôi ba đứa trẻ tên Lý Tiêm Tiêm (Đàm Tùng Vận), Lăng Tiêu (Tống Uy Long) và Hạ Tử Thu (Trương Tân Thành). Cuộc sống của họ cứ bình yên trôi qua cho đến ngày người thân của Lăng Tiêu và Hạ Tử Thu quay về, đòi đón con sang nước ngoài. Lăng Tiêu cùng mẹ sang Singapore sống, Hạ Tử Thu qua Anh quốc du học. Cô em út Lý Tiên Tiêm là đứa trẻ còn lại sống cùng hai ông bố trong căn nhà nhỏ.

Đến nay, "Lấy danh nghĩa người nhà" đã lên sóng đến tập thứ 10 trên đài truyền hình Hồ Nam (Trung Quốc). Trên trang Douban, bộ phim nhận được số điểm đánh giá khá cao – 8,6. Đây là phim được nhận được nhiều lời ngợi khen từ giới chuyên môn và dư luận Trung Quốc về nội dung.

"Lấy danh nghĩa người nhà" đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng.

Chẳng cần có cảnh nóng hay đi theo nội dung cũ rích là tổng tài "mặt lạnh" đem lòng yêu cô gái ngây thơ, "Lấy danh nghĩa người nhà" vừa truyền tải được câu chuyện ấm áp về tình cảm gia đình và tình yêu đôi lứa, vừa nhận được sự chú ý của công chúng.