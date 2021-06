Hãy nói lời yêu tập 17: Duy đưa Tú vào nhà nghỉ làm gì?

Phim Hãy nói lời yêu tập 16 có cảnh bà Hoài xông đến căn hộ của Trâm đánh ghen, xô ngã cô khiến Trâm sảy thai. Vì quá uất ức nên sau đó người tình của ông Tín đưa đơn kiện, tố cáo bà Hoài nên công an đã đến nhà bắt tạm giam bà để điều tra. Bà Hoài dù trong lòng hốt hoảng như bên ngoài tỏ ra rất cứng rắn, nhất là trước mặt My và Minh.

Ông Tín sau đó đã thuê luật sư cho vợ nhưng vị luật sư đó nói rằng tổt nhất ông Tín nên khuyên Trâm rút đơn để tránh rắc rối vì trước đây bà Hoài đã từng thuê người đạp ngã Trâm trên đường.

Trong tập này còn có một số diễn biến cảm động về sự hiếu thảo của Phan dành cho mẹ mình. Vì không muốn con hiến một quả thận cho mình nên mẹ Phan đã tìm cách trốn viện. Phan phát hiện được đã quỳ trước mặt mẹ van xin bà để anh được cứu bà một lần này thôi.

Hãy nói lời yêu tập 17

Phim Hãy nói lời yêu tập 17 hé lộ cảnh My đến gặp Trâm để xin cô tha cho bà Hoài nhưng đáp lại là sự cay nghiệt của Trâm. Cô còn tuyên bố sẽ cho bà Hoài rục xương trong tù và còn “móc họng” nói rằng My cũng đã từng yêu người có gia đình, tại sao lại không hiểu. Trước thái độ của Trâm, My vẫn kiên nhẫn phân tích: "Không chỉ mẹ tôi là người có lỗi, cô biết điều đó mà. Nếu như các người không làm điều có lỗi thì mẹ tôi..." . Tuy nhiên, chưa để My nói hết câu thì Trâm quát: "Im đi, cô đừng có đổ lỗi cho tôi. Tôi cũng là con người, tôi có quyền yêu người tôi muốn yêu. Mà cô cũng từng yêu người có gia đình kia mà, sao cô không hiểu cho tôi?".

Ở diễn biến khác, không rõ lý do gì khiến Tú và Duy cùng nhau vào nhà nghỉ và thuê cùng một phòng. Khi bước vào phòng, Tú đã có phần ngại và định đi thuê phòng riêng. Tuy nhiên, Duy đã ngăn cản và lấy lý do là tốn kém. Anh cũng trấn an Tú thêm: "Đây có phải lần đầu tiên anh thấy em ngủ đâu. Em ngủ ở quán anh mãi sao em không ngại?". Còn Phan thì chuẩn bị vào phòng phẫu thuật ghép thận cho mẹ. Hai mẹ con họ hẹn gặp lại nhau