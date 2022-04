Hé lộ chuyện tình kín tiếng của "Người Dơi" Robert Pattinson

Theo South China Morning Post, nhiều người nổi tiếng có xu hướng công khai chuyện tình cảm trên mặt báo, muốn tên mình xuất hiện ở ngay tiêu đề. Song cũng có người chỉ thích giữ các hoạt động cá nhân cho riêng mình.

Robert Pattinson và Suki Waterhouse là hai ngôi sao nổi tiếng của showbiz. Họ đã yêu nhau 4 năm nhưng trên thực tế, mọi người không biết rằng bộ đôi này có liên kết với nhau vì họ hiếm khi nhắc tên, xuất hiện tay trong tay trên phố.

"Nếu bạn để mọi người biết sâu hơn, chuyện tình yêu sẽ giảm đi giá trị", tài tử The Batman từng chia sẻ trên The Sunday Times năm 2019. Anh nói thêm: "Nếu một người lạ trên phố hỏi bạn về mối quan hệ yêu đương, bạn sẽ nghĩ câu hỏi ấy cực kỳ thô lỗ. Vậy nên, tốt hơn là dựng lên một bức tường vô hình để ngăn lại điều đó".

Chuyện tình 4 năm

Theo People, paparazzi lần đầu phát hiện Robert Pattinson và Suki Waterhouse đi cùng nhau là ở Notting Hill (London, Anh) vào tháng 7/2018. Nguồn tin cho biết bộ đôi đã trao nhau nụ hôn ngọt ngào sau khi tới rạp thưởng thức bộ phim Mamma Mia! Here We Go Again.

Cả hai đều im lặng thời điểm đó. Nhưng càng im lặng, họ càng khiến khán giả tò mò. Suki Waterhouse vốn là người mẫu, diễn viên có tên tuổi, sở hữu ngoại hình nổi bật, chiều cao 1,73 m. Trước Pattinson, mỹ nhân từng hẹn hò các sao Hollywood như Bradley Cooper, James Marsden. Tuy nhiên, đó đều là những mối tình đều kín tiếng.

"Người Dơi" nên duyên với Suki Waterhouse sau khi hủy hôn với FKA Twigs. Ảnh: Glamour.

Trong khi đó, Pattinson và bạn diễn Twilight Kristen Stewart không giữ bí mật khi yêu nhau. "Sự điên cuồng của giới truyền thông đã khiến mối quan hệ này được biết đến rộng rãi", SCMP viết. Ngôi sao Harry Potter cũng từng đính hôn với ca nhạc sĩ FKA Twigs nhưng sau đó hoãn cưới hồi năm 2017.

Trong chuyện tình với Waterhouse, US Weekly tiết lộ Pattinson đồng điệu sở thích và tính cách với người đẹp nước Anh. Sau thành công của buổi hẹn hò đầu, cả hai được xác nhận chính thức yêu nhau vào tháng 8/2018. Có tin đồn rằng họ từng chia tay rồi tái hợp từ lần vui chơi cùng nhau trong một hộp đêm ở London.

Yêu kín đáo

Rút kinh nghiệm từ những lần yêu trước, Robert Pattinson đã có cách để công chúng không soi mói quá nhiều chuyện đời tư. Khi đến sự kiện, anh và Waterhouse tránh chụp ảnh chung, từ chối trả lời phỏng vấn về nửa kia. Hình ảnh họ tay trong tay khi đi dạo ở London được đăng tải là do các tay săn ảnh chụp được.

Bên cạnh đó, Waterhouse lại để lộ nhiều dấu vết hẹn hò Robert Pattinson. Waterhouse đăng một số hình selfie mỉm cười trong ngôi nhà. Và người hâm mộ đã tinh ý nhận ra phía sau có treo bức ảnh của cô và Pattinson.

Chuyen tinh kin tieng cua Nguoi Doi Robert Pattinson anh 2 Chuyen tinh kin tieng cua Nguoi Doi Robert Pattinson anh 3 Robert Pattinson và Suki Waterhouse đã gắn bó với nhau 4 năm. Ảnh: @sofiamalamute.

The Sun cho biết trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19, người mẫu trẻ sống cùng bạn trai trong biệt thự ở London - nơi Robert Pattinson thuê để ghi hình phim The Batman. Mối quan hệ của cả hai ngày càng khăng khít. Nguồn tin còn tiết lộ nam diễn viên đã ra mắt gia đình bạn gái ở Iceland vào một dịp Giáng sinh.

"Robert từng dẫn người yêu đi ăn riêng cùng Taylor Swift và bạn trai Joe Alwyn. Hai cặp uyên ương hội ngộ nhau vui vẻ, riêng tư mà không bị ai quấy rầy", SCMP cho hay.

"Suki Waterhouse là bạn gái tuyệt nhất của Robert Pattinson"

Đến tháng 2, Robert Pattinson trong quá trình quảng bá The Batman đã cởi mở nhắc về bạn gái. Trả lời phỏng vấn GQ Magazine, nam diễn viên kể trải nghiệm khi đang đi trên đường với Waterhouse, một fan đã tiếp cận họ và thao thao bất tuyệt về việc anh ta yêu thích các sản phẩm của DC Comics như thế nào.

"Tôi ngồi yên và cố gắng quay mặt về hướng khác trong khi bạn gái tôi tiếp chuyện với anh ta", Pattinson nói. Anh bày tỏ thái độ để cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc nhưng điều đó không làm Waterhouse chùn bước. Cuối cùng, những gì anh có thể làm là "cười trừ".

"Tôi nhìn bạn gái và thể hiện vẻ mặt kiểu 'dừng lại đi nào', nhưng cô ấy vẫn tiếp tục tận hưởng cuộc trò chuyện với người hâm mộ kia", Pattinson nói, đồng thời diễn tả sự trách mắng đáng yêu dành cho Waterhouse.

Chuyen tinh kin tieng cua Nguoi Doi Robert Pattinson anh 4 Chuyen tinh kin tieng cua Nguoi Doi Robert Pattinson anh 5 Suki Waterhouse làm rộ tin đính hôn với Robert Pattinson khi được nhìn thấy đeo nhẫn ở ngón áp út. Ảnh: Daily Mail.

Một lần khác khi xuất hiện trong Jimmy Kimmel Live, Pattinson kể trải nghiệm lần đầu đi xem phim cùng nữ người mẫu. Anh nhớ lại: "Phản ứng của em ấy đã thay đổi mọi suy nghĩ trong tôi, bởi vì tôi khá chắc rằng em ấy thường không thích xem phim siêu anh hùng. Bộ phim đã thu hút sự chú ý của em ấy suốt nhiều tiếng đồng hồ. Em ấy nắm chặt tay tôi và đưa nó lên mặt. Tôi có thể cảm nhận được nước mắt của em đang rơi. Khi đó tôi tự nhủ 'không thể nào!'".

Theo nguồn tin E!News, Pattinson và Waterhouse đã nghĩ đến chuyện đính hôn nhưng không vội vàng. Thêm vào đó, gia đình nam diễn viên đã chấp thuận chuyện cưới xin của đôi trẻ. Bố mẹ Pattinson được tiết lộ rất yêu quý Waterhouse và cho rằng họ là một đôi tuyệt vời. Waterhouse tốt hơn bất kỳ người phụ nữ nào Pattinson từng yêu - nguồn này cho biết.

Sau hai năm chung sống ở Tây London, Pattinson và Waterhouse có rất nhiều thay đổi. Sự thay đổi rõ rệt nhất là họ không còn quá kín đáo trong việc thể hiện tình cảm. Cả hai thường xuyên diện đồ đôi, quấn quýt không rời. Sao phim The Batman hết khoác tay, lại tình tứ nắm tay người yêu nơi công cộng.