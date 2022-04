Nhà đẹp của Bảo Thy có vườn rau xanh mướt, góc riêng cho con trai nhỏ sang chảnh

Bảo Thy tự trồng vườn rau xanh mướt tại nhà riêng

Kể từ khi về chung một nhà với đại gia gốc Hà Tĩnh, ca sĩ Bảo Thy "ở ẩn" khỏi showbiz Việt. Dù hiếm hoi chia sẻ về chuyện tình cảm nhưng giọng ca "Công chúa bong bóng" khá thoải mái khi nói về cuộc sống khi chính thức gia nhập "hội bà mẹ bỉm sữa". Ngoài thời gian chăm sóc cho con trai đầu lòng, Bảo Thy dành thời gian chăm sóc vườn rau tự trồng trong biệt thự "khủng" tại TP.HCM.

Giọng ca "Công chúa bong bóng" từng thừa nhận, cô vốn là cô gái không biết gì về chuyện bếp núc nhà cửa. Tuy nhiên, sau hơn 5 tháng chung sống với ông xã Phan Lĩnh, Bảo Thy đã trở thành người phụ nữ giỏi chăm chút nhà cửa, nấu ăn. Nữ ca sĩ sinh năm 1988 tự hào khi chia sẻ hình ảnh vườn rau sạch xanh mướt khiến người hâm mộ xuýt xoa.

Bảo Thy thừa nhận, cô vốn là người không biết gì về chuyện bếp núc. Sau khi lấy chồng, nữ ca sĩ thay đổi thành người phụ nữ giỏi nấu ăn, chăm chút nhà cửa. (Ảnh: FBNV)



"Tôi không bao giờ ngờ từ một cô gái không biết tí gì bếp núc, nhà cửa. Sau hơn 5 tháng, giờ đây tôi đã nấu ăn và chăm sóc nhà cửa rất giỏi, còn trồng được cả một vườn rau không thiếu loại nào. Vườn bên dưới chỗ mấy cây kè xanh ngát sum sê là do thợ trồng nhưng vườn mini bên trên là một tay tôi trồng. Giờ thì thu hoạch ngay để "ship" về cho bố mẹ", nữ ca sĩ chia sẻ.

Toàn cảnh nhà đẹp của Bảo Thy phủ đầy cây xanh với vườn rau sạch do Bảo Thy tự tay vun trồng. (Ảnh: FBNV)

Bảo Thy cho biết, bố mẹ của cô rất thích ăn rau nên cô đã quyết định tự tay trồng và chăm sóc rau sạch tại nhà. (Ảnh: FBNV)

Được biết, Bảo Thy và chồng đại gia gốc Hà Tĩnh sống trong biệt thự bề thế, sang trọng tại TP.HCM. Căn nhà "kín cổng cao tường" được xây dựng theo phong cách châu Âu với gam màu trắng chủ đạo, lắp nhiều cửa kính, đón ánh sáng tự nhiên. Dịp Tết Nguyên đán 2022, ca sĩ Bảo Thy thu hút sự quan tâm của người hâm mộ khi chia sẻ đoạn clip gia đình cô bắn pháo hoa vào đêm giao thừa. Giọng ca "Công chúa bong bóng" cũng cho biết, pháo hoa nhà cô sử dụng do Bộ Quốc phòng sản xuất để tránh hiểu lầm không đáng có.

Nhà đẹp của ca sĩ Bảo Thy được gắn nhiều đèn trụ lớn để thắp sáng cho toàn bộ không gian vào buổi tối. (Ảnh: FBNV)

Nhà đẹp của Bảo Thy có gì?



Ngoài vườn rau sạch tự tay vun trồng tại nhà riêng, ca sĩ Bảo Thy khiến nhiều bà mẹ bỉm sữa "ghen tỵ" khi đầu tư khu vui chơi sang chảnh cho con trai đầu lòng. "Hôm nay, tôi có 3 niềm vui xin được chia sẻ, tôi đã tìm được cô bảo mẫu cho con. "Nhà riêng" của con cũng đã hoàn thành xong". Vì muốn làm "nhà riêng" cho con trai đầu lòng, Bảo Thy đã mất khá nhiều thời gian, cô trăn trở làm thế nào để có đồ vật tốt nhất cho con.

Khu vui chơi sang chảnh của con trai Bảo Thy trong biệt thự. (Ảnh: FBNV)

Giọng ca "Công chúa bong bóng" cũng cho biết, cô muốn con trai sẽ được phát triển bằng nguồn sữa tự nhiên. Cho nên, Bảo Thy cố gắng cho con bú mẹ trực tiếp, kiểm soát ăn uống để con trai có chất dinh dưỡng.



"Tôi muốn chia sẻ với các bạn hành trình nuôi con bằng sữa mẹ. Ai đang trải qua điều này cũng có những khó khăn và trăn trở như nhau. Nếu như chúng ta xác định nuôi con bằng sữa mẹ thì phải cho con bú mẹ trực tiếp, đây là cách gọi sữa về nhanh nhất. Không cho bé bú trực tiếp thì hành trình này sẽ gián đoạn.

Nếu như khi nào chúng ta cảm thấy tắc ti thì cần có người thông tắc ti sữa và người này không ai khác là em bé. Tôi đã có kinh nghiệm về việc này rồi! Trước khi cho em bé bú thì các mẹ nhớ uống một ly nước ấm, thức ăn của mẹ luôn phải được nấu chín", nữ ca sĩ chia sẻ.

Không gian bên trong nhà đẹp của Bảo Thy với nội thất hạng sang. (Ảnh: FBNV)

Ca sĩ Bảo Thy (sinh năm 1988) được người hâm mộ ưu ái gọi cô là "Công chúa bong bóng" gắn liền với bản "hit" do chính cô thể hiện. Ngoài ra, Bảo Thy ghi dấu trong lòng khán giả với loạt ca khúc đình đám như: "Please tell me why", "Ngôi nhà hoa hồng", "Lonely", "Quay lưng đi", "Là con gái phải xinh"...



Đầu năm 2017, Bảo Thy tham gia Hòa âm Ánh sáng (mùa 3). Sau 4 tháng tham gia, cô chính thức trở thành Quán quân Hòa âm Ánh sáng (mùa 3). Tháng 11/2019, Bảo Thy lên xe hoa cùng đại gia Phan Lĩnh. Nói về những thay đổi sau khi lập gia đình, Bảo Thy tiết lộ: "Kể từ ngày ấy cuộc sống thay đổi hẳn, hết đau dạ dày, sức khoẻ cũng tốt hơn rất nhiều do giờ sinh học đã được điều chỉnh lại. Thích đăng hình facebook, instagram lúc nào thì đăng không cần bận tâm giờ "hot" hay bao nhiêu like nữa, thích gì ăn đó không cần ăn kiêng. Thích đi đâu mai xách vali lên đi liền. Đặc biệt, tôi đã đi du lịch riêng 2 mình rồi chứ trước đây toàn 5 mình trở lên".

"Phụ nữ biết kiếm tiền là phụ nữ giỏi, Phụ nữ kiếm được nhiều tiền bằng cách làm việc chân chính là Phụ nữ thông minh. Nhưng Phụ nữ vừa biết kiếm tiền nhiều vừa biết làm bản thân trở nên xinh đẹp mới là Phụ nữ đáng ngưỡng mộ", Bảo Thy quan niệm.