Hé lộ khoảnh khắc Hyun Bin hôn Son Ye Jin tại "đám cưới thế kỷ"

Đám cưới Hyun Bin và Son Ye Jin đã diễn ra từ vài ngày trước, nhưng những thông tin "nhỏ giọt" từ chính cuộc vẫn khiến cho nhiều người hâm mộ cặp đôi này không khỏi tò mò. Diễn ra trong điều kiện riêng tư, chính vì vậy, nhưng đoạn clip hoặc ảnh chụp từ đám cưới luôn là tư liệu quý giá khiến cho dư luận phải xuýt xoa.

Đám cưới Hyun Bin và Son Ye Jin vẫn là đề tài "nóng" trên mạng xã hội. (Ảnh: IG).

Mới đây, những hình ảnh trong đám cưới đôi diễn viên Hạ cánh nơi anh được khán giả châu Á chia sẻ trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội, trong đó có video Hyun Bin và Son Ye Jin dành cho nhau nụ hôn ngọt ngào "đốn tim" dân mạng.

Khoảnh khắc Hyun Bin hôn Son Ye Jin tại "đám cưới thế kỷ". (Clip: Twitter).

Hàng triệu người hâm mộ căp đôi MinJin đã chia sẻ trên các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter rằng họ "hạnh phúc lây" với hai diễn viên. Đám cưới được dành nhiều lời khen tặng vì không cầu kỳ, kín đáo nhưng vẫn rất lộng lẫy, lãng mạn và ấm cúng. Nhiều người còn khẳng định rằng, đám cưới phần nào phản ánh chính tình yêu của cả hai, đẹp nhẹ nhàng và sâu lắng.



Trước đó, đoạn video ghi lại cảnh cha của Son Ye Jin cầm tay con trao cho chú rể. Nữ diễn viên diện váy trễ vai, mỉm cười bước ra lễ đường, sân khấu vang ca khúc Can't help falling in love.

Cha của Son Ye Jin trao tay cô cho Hyun Bin. (Clip: Twitter).

Truyền thông Hàn Quốc cho hay, tổng chi phí ước tính trong hôn lễ và tiệc cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin tại Aston House thuộc khách sạn Sheraton Grand Walkerhill tại Gwangjang-dong, Seoul vào 186 triệu won. Đây là con số khá sát so với dự đoán trước đó là khoảng 170 triệu won

Tầng một được trang trí như phòng tiệc lớn. Tầng hai là nơi tiếp khách với phòng ngủ, phòng làm việc, phòng vẽ và quầy bar. Bên trong phòng được trang trí một chiếc ghế sofa trị giá 30 triệu won và đèn chùm trị giá 150 triệu won. Các cửa sổ cũng được làm bằng kính chống đạn vì an ninh nghiêm ngặt.

Đám cưới Hyun Bin và Son Ye Jin tiêu tốn một số tiền không nhỏ. (Ảnh: IG).

Phí thuê Aston House hàng ngày là 20 triệu won. Tuy nhiên, khi thuê địa điểm để tổ chức đám cưới, chi phí tăng lên 40 triệu won. Được biết, chi phí trang trí hoa trong lễ đường tốn khoảng 25 triệu won và nhân viên bảo vệ tốn ít nhất 10 triệu won.

Chi phí tiệc tối thay đổi tùy theo thành phần của thực đơn, nhưng trung bình có giá khoảng 280.000 won/ người. Tiệc cưới của Son Ye Jin và Hyun Bin có khoảng 200 khách mời, tức chi phí là 56 triệu won. Cộng thêm 130 triệu won bao gồm phí thuê, trang trí hoa và an ninh, tổng số tiền hai ngôi sao chi ra cho lễ cưới ước tính là 186 triệu won.