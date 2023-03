Hé lộ nguyên nhân nữ nhân viên kế toán bị giám đốc công ty sát hại ở Bình Dương

Ngày 30/3, Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra, truy bắt đối tượng Yang Zhong Wu (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc), Giám đốc Công ty TNHH Vinh Nhuận để điều tra về hành vi giết người.



Nạn nhân được xác định là chị L.T.M. (SN 1993), kế toán của công ty trên.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh giám đốc người Trung Quốc và chị M. cãi vã, xô xát.



Sau đó, người đàn ông khống chế nữ nhân viên kế toán, dùng tay tác động liên tục vào cơ thể khiến nạn nhân vùng vẫy. Đoạn clip kết thúc với hình ảnh người đàn ông kéo lê người phụ nữ vào căn phòng.

Yang Zhong Wu đang bị công an truy bắt. Ảnh: CACC

Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng xác định cách đây khoảng 2 tuần, ông Yang Zhong Wu và nạn nhân có tranh cãi về việc công ty bị mất tài sản.

Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện, thu giữ một con dao dài khoảng 30cm có dính tóc và vết máu trong bồn rửa tay.

Sáng cùng ngày, chồng của chị L.T.M. cho hay vợ anh đang mang thai. Hiện, thi thể chị M. được đưa về tỉnh Đồng Nai để lo hậu sự.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 17h ngày 29/3, nhân viên Công ty Vinh Nhuận phát hiện chị M. tử vong tại công ty.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định nghi phạm gây ra vụ án mạng là Yang Zhong Wu. Yang Zhong Wu đã rời khỏi công ty trên chiếc xe bán tải màu trắng, biển số 61C- 450.00.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo cơ quan tổ chức, cá nhân nếu phát hiện Yang Zhong Wu ở đâu, báo tin về phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, địa chỉ số 615, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một; điện thoại 098 9951795 gặp trung tá Lê Xuân Sang hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết.