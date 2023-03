Truy tìm Giám đốc người nước ngoài nghi sát hại nữ kế toán trong nhà vệ sinh công ty

Đến tối 29/3, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra vụ án mạng làm một người phụ nữ tử vong - theo congan.com.vn.

Đối tượng Yang Zhong Wu. Nguồn: CAND

Thông tin vụ việc từ CAND: Nghi phạm gây ra vụ án mạng được xác định là Yang Zhong Wu (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc), Giám đốc Công ty TNHH Vinh Nhuận. Yang Zhong Wu đã rời khỏi công ty trên chiếc xe bán tải màu trắng, BKS 61C-450.00.

Trụ sở Công ty TNHH Vinh Nhuận. Nguồn: CAND



Trước đó - khoảng 16h50 ngày 29/3, Công an phường Khánh Bình (thị xã Tân Uyên) nhận được tin báo về vụ án mạng xảy ra tại Công ty TNHH Vinh Nhuận. Nạn nhân là chị L.T.M (SN 1993, quê Bình Dương), kế toán của Công ty TNHH Vinh Nhuận.

Khi công an đến nơi ghi nhận, nạn nhân chết trong tư thế nằm úp trên vũng máu trong nhà vệ sinh của công ty, cách nạn nhân khoảng 2m là con dao còn dính máu.



Hiện trường vụ nghi sát hại nữ kế toán trong nhà vệ sinh công ty. Nguồn: CAND

Một nhân chứng cho biết, vào thời điểm phát hiện chị M. tử vong thì Giám đốc của công ty này đi rất nhanh từ khu vực nơi xảy ra án mạng rồi nhanh chóng lên xe ô tô rời khỏi công ty.

Theo một số nhân viên của công ty, cách đây khoảng 2 tuần giữa chị M. và Giám đốc có cãi nhau về việc công ty bị mất tài sản. Những ngày sau đó, hai người này tiếp tục tranh cãi tại công ty cho đến khi xảy ra vụ án mạng.



Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an thị xã Tân Uyên đang ráo riết truy tìm nghi phạm sát hại chị M.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông báo cơ quan tổ chức, cá nhân nếu phát hiện Yang Zhong Wu ở đâu vui lòng báo tin về Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương (số 615, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một); hoặc gọi điện thoại: 098 9951795 gặp trung tá Lê Xuân Sang; hoặc báo cho cơ quan công an nơi gần nhất.