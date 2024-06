Hẹn gặp để trả tiền, chủ nợ đang mang thai bị 2 phụ nữ nắm đầu hành hung

Trưa 6/6, thông tin từ Công an xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa (Long An), đơn vị này cho biết đã tiếp nhận tin báo của chị Phạm Thị Trúc Ly (36 tuổi, ngụ ấp Tân Bình, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) bị nhóm 3 phụ nữ vô cớ tấn công làm cho chị hoảng loạn khi đang mang thai gần đến ngày sinh con. Hiện sự việc đang được xác minh, làm rõ để xử lý.

Nơi xảy ra mâu thuẫn giữa nhóm người đòi tiền và con nợ ngay ngã ba vòng xoay Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa. Clip: Thiên Long

Khoảng 7 giờ 30 ngày 4/6, chị Trúc Ly nhận tin nhắn của chị Hồ Thị Hồng Thẩm (34 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây) hẹn gặp ở ngã ba vòng xoay xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa để giải quyết số tiền 10 triệu đồng đã mượn thời gian dài chưa trả.

Tin lời, chị Ly chạy xe máy tới nơi. Lúc này, ngoài chị Thẩm còn có 2 phụ nữ lạ bước lại gần cự cãi do chị Ly đăng tin trên cộng đồng mạng tìm kiếm người nợ tiền. Chỉ vài câu nói, chị này lập tức dùng tay nắm tóc chủ nợ kéo ghì xuống, sau đó còn cầm nón bảo hiểm đánh vào đầu chị Ly.

Một phụ nữ liên tục có lời nói đầy khiêu khích tại nơi xảy ra vụ việc. Clip: Thiên Long

Anh Nghĩa, chồng chị Ly can ngăn cũng bị 2 phụ nữ "manh động" liên tục chửi thề, sau đó cầm nón bảo hiểm truy đuổi làm anh phải bỏ chạy vào hàng rào nhà ven lộ. Một số người này quay ra định tiếp tục hành hung chị Trúc Ly, dân đi đường thấy vậy lao tới cản lại. Một phụ nữ quay ra đạp ngã xe máy của vợ chồng anh.

Chị Trúc Ly đang mang thai 8 tháng đòi tiền nợ thì bị đánh ngay lề đường. Ảnh: Thiên Long

Theo chủ nợ, do quen biết nhau, chị đi vay mượn giùm 10 triệu đồng cho chị Thẩm nhưng khi lấy tiền xong, thời gian sau chị Thẩm chặn tin nhắn, cuộc điện làm chị hàng tháng phải trả tiền lãi kéo dài nhiều năm.

Chính vì muốn chị Thẩm trả tiền để vợ chồng thanh toán nợ khỏi trả lãi cho người khác, nên vài ngày trước đó, vợ chồng chị Ly đăng tin tìm chị Thẩm ở đâu về trả nợ.

Ngày 3/6, "con nợ" hẹn sáng hôm sau đến ngã ba vòng xoay gặp sẽ trả, nhưng không ngờ đây là cái cớ để đánh chị.

"Vợ tôi vào bệnh viện kiểm tra lại vết bị đánh trên cơ thể chứ không dám chụp X.quang ở đầu do hơn tháng nữa sẽ sinh con, chị này không trả tiền còn kêu bà con hành hung vợ tôi. Vụ việc cần phải được xử lý", anh Nghĩa nói.