Loại vật nuôi phổ biến này đang có giá tốt ở Phú Yên, sao ngành chức năng khuyến cáo chưa nên tái đàn?

Giá heo hơi tăng, giá thức ăn chăn nuôi giảm

Từ sau tết đến nay, giá heo hơi liên tục tăng, mặc dù mức tăng mỗi lần không nhiều nhưng đã tăng đều trong hơn 2 tháng qua. Hiện giá heo hơi được thu mua từ 60.000-62.000 đồng/kg, đem lại lợi nhuận khá cho người nuôi.

Bà Nguyễn Thị Loan ở xã Hòa Trị (huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) cho biết: Trại heo gia đình tôi vừa sản xuất heo giống, vừa nuôi heo thịt, tiết kiệm được tiền mua giống nên chi phí đầu tư cũng giảm, heo xuất chuồng có giá thành khoảng 50.000 đồng/kg hơi.

Với mức giá heo hơi 62.000 đồng/kg như hiện nay, bình quân mỗi con heo xuất chuồng có thể cho lợi nhuận khoảng 1 triệu đồng. Đây là mức lợi nhuận hấp dẫn với người chăn nuôi.

Trong khi đó, đối với những gia trại chăn nuôi heo nhỏ lẻ, hộ gia đình không chủ động con giống… thì chi phí chăn nuôi sẽ cao hơn, vào khoảng 53.000-54.000 đồng/kg hơi.

“Nếu heo hơi duy trì được mức giá từ 60.000 đồng/kg thì người chăn nuôi sẽ có được lợi nhuận ổn định, an tâm phát triển sản xuất. Gia đình tôi đang theo dõi thị trường hằng ngày để tính toán đến việc tăng thêm đàn nuôi”, ông Nguyễn Quốc Trung ở xã An Mỹ (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) cho biết.

Người chăn nuôi heo ở tỉnh Phú Yên phấn khởi khi giá heo hơi tăng liên tục. Ảnh: NGUYỄN CHƯƠNG

Ngoài việc heo hơi tăng giá, hiện nay, giá thức ăn chăn nuôi cũng đang giảm. Theo số liệu báo cáo từ Bộ NN&PTNT, giá nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi trong quý I/2024 giảm từ 12-20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Điển hình như bắp hạt hiện có giá 6.827 đồng/kg (giảm 20,3%), khô dầu đậu tương 14.162 đồng/kg (giảm 4,4%), cám mì 6.026 đồng/kg (giảm 15,1%), cám gạo 5.971 đồng/kg (giảm 11,7%)… Trong quý I, giá thức ăn hỗn hợp giảm từ 10-15% tùy loại.

Cũng theo bộ này, khả năng trong thời gian tới do nguồn cung nguyên liệu ổn định và giá giảm nên giá thức ăn chăn nuôi thành phẩm trong nước sẽ tiếp tục giảm.

Chi phí thức ăn chiếm khoảng 70% trong giá thành chăn nuôi heo, vì vậy, giá thức ăn giảm sẽ kéo chi phí chăn nuôi giảm theo rất nhiều. Đây là tín hiệu vui đối với những người nuôi heo.

Theo bà Lê Thị Hòa ở xã Bình Kiến (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), để giảm chi phí trong nuôi heo, mấy năm nay gia đình bà không sử dụng thức ăn hỗn hợp mà tự pha trộn thức ăn.

Nhà bà mua luôn máy xay trộn thức ăn, sau đó tự mua bắp hạt, cám gạo, đậu tương, bột cá… theo tỉ lệ riêng để xay trộn thức ăn. Hiện nay, giá các loại nguyên liệu thức ăn chăn nuôi giảm nên chi phí nuôi giảm rõ rệt.

Người chăn nuôi heo chưa vội tăng đàn

Trong lúc giá heo hơi tăng, giá thức ăn chăn nuôi giảm đã kéo biên độ lợi nhuận chăn nuôi heo càng nới rộng, vì vậy, không ít người nuôi heo tính chuyện tăng đàn.

Theo bà Nguyễn Thị Thuận ở xã Hòa Định Đông (huyện Phú Hòa), thấy heo hơi liên tục tăng giá nên gia đình bà đã mua thêm 20 con giống, nâng đàn heo của trại lên gần 40 con.

Còn ông Sáu Sĩ ở thị trấn Phú Hòa (huyện Phú Hòa) cho hay: Gia đình tính tăng thêm đàn nuôi nên mấy ngày nay tôi lo dọn dẹp, vệ sinh lại ô chuồng bỏ trống lâu nay. Khả năng tôi chỉ thả thêm 5 con giống nữa chứ hiện heo giống giá khá cao, khoảng 1,3 triệu đồng/con.

Mặc dù người chăn nuôi lạc quan nhưng với những thông tin từ tình hình chăn nuôi trong nước và sức tiêu thụ của thị trường hiện nay, đà tăng giá này có thể sẽ không giữ được lâu.

Ông Nguyễn Văn Lâm, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cho hay: Theo số liệu thống kê từ Cục Chăn nuôi, hiện nay, tổng đàn heo của cả nước có khoảng 24 triệu con, riêng quý I/2024 tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy đàn heo không hề giảm mà còn tăng, nguồn cung sẽ không bị thiếu hụt.

Sự thiếu hụt nguồn cung trong một vài thời điểm hiện nay phần lớn là do trước tết khi dịch tả heo châu Phi bùng phát, nhiều trang trại, hộ chăn nuôi bán non để tránh dịch dù heo chưa đủ trọng lượng xuất chuồng, cộng với sức tiêu thụ của thị trường tăng mạnh trong dịp tết vừa qua.

Thời gian tới, khi lứa heo gối vụ đạt trọng lượng xuất chuồng, nguồn cung tăng trong khi nhu cầu vẫn còn thấp nên khả năng heo hơi sẽ không giữ được mức giá cao.

Để hạn chế rủi ro, tránh gặp phải tình trạng cung vượt cầu, đẩy giá giảm như lâu nay, người chăn nuôi phải hết sức cẩn trọng khi tính đến chuyện tăng đàn. Để nâng cao hiệu quả, bà con nên tập trung đầu tư chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, kiểm soát được các rủi ro trong chăn nuôi, đa dạng hóa đối tượng nuôi để tăng nguồn thu…

