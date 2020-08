Phú Yên: Liều trồng dừa xiêm lùn, cây thấp tè đã ra trái quá trời, chưa quảng cáo thương lái đã đòi mua

Đến nhà ông Hồ Đức Trung, thôn Cần Lương, xã An Dân, huyện Tuy An, (tỉnh Phú Yên) đập vào mắt tôi là vườn dừa xanh mát và đang bắt đầu cho những lứa trái non.

Qua lời tâm sự của ông Trung, được biết vợ chồng ông vốn xuất thân từ gia đình thuần nông, lập nghiệp chẳng có gì ngoài 2 ha diện tích đất trồng cây xà cừ nhưng không mấy hiệu quả vì đất lẫn đá quá nhiều và 500m2 đất trồng lúa.

Khu vườn đất đá cằn cỗi ngày trước được ông Trung, thôn Cần Lương, xã An Dân, huyện Tuy An, (tỉnh Phú Yên) cải tạo trồng hàng trăm cây dừa xanh xiêm lùn, tạo cảnh quan xanh mát và mang lại thu nhập cao.



Hằng ngày, vợ chồng ông Trung đi làm phụ hồ nhưng cũng chỉ nuôi đủ 4 miệng ăn nên chẳng có dư. Ông luôn trăn trở phải làm gì để kinh tế gia đình khá giả hơn và ông tìm hiểu trên các kênh phương tiện thông tin đại chúng.

Được xem chương trình “Làm giàu không khó” nên từ đó ông đã nảy sinh ra ý tưởng trồng dừa xiêm lùn lấy trái cung cấp cho thị trường làm nước giải khát.

Vào năm 2015, ông Trung đã đi tìm hiểu và trồng thử nghiệm 30 cây dừa xiêm lùn. Thấy dừa phát triển tốt đến năm 2016, gia đình ông quyết định thu hoạch sớm 1ha cây xà cừ và cải tạo lại đất rồi tiếp tục trồng thêm 200 cây dừa xiêm lùn xanh.

Tổng cộng đến nay gia đình ông Trung, thôn Cần Lương, xã An Dân, huyện Tuy An, (tỉnh Phú Yên) đã trồng được 230 cây dừa xiêm lùn trên 1ha diện tích đất.

Sau 3 năm, vườn dừa xiêm lùn bắt đầu cho trái lứa đầu tiên, mỗi buồng dừa có từ 30 - 40 trái. Gia đình ông Trung đã rất vui mừng với kết quả mang lại và mô hình trồng dừa xiêm lùn trên vùng đất cằn cỗi, sỏi đá.

Vườn dừa xiêm lùn ra nhiều trái của gia đình ông Trung đã được nhiều người trong và ngoài xã An Dân, huyện Tuy An, (tỉnh Phú Yên) đến tham quan, học tập, một số hộ đã học tập và cũng đã trồng giống dừa xiêm lùn.

Hiện nay, vườn dừa xiêm lùn của gia đình ông Trung đã được 4 - 5 năm tuổi, bình quân mỗi năm gia đình ông thu hoạch khoảng 60 trái dừa/cây, với giá bán dừa tại vườn từ 12.000 - 15.000 đồng/trái, mỗi cây dừa đã mang lại cho gia đình ông khoảng 700.000đ/năm.

Như vậy với 230 cây dừa xiêm lùn thì một năm gia đình ông Trung thu nhập (tiền lời) hơn 160 triệu đồng/năm. Theo ông Trung, qua tìm hiểu ông được biết cây dừa xiêm lùn có độ tuổi từ 7 - 20 năm là thời gian sinh trưởng mà cây dừa cho năng suất cao nhất.

Ông Hồ Đức Trung, thôn Cần Lương, xã An Dân, huyện Tuy An, (tỉnh Phú Yên) tận dụng không gian phía dưới tán vườn dừa xiêm lùn để nuôi thêm gà ta thả vườn, trồng xen cây sả tăng thu nhập.



Cũng trên diện tích 1ha đất trồng dừa xiêm lùn xanh, ông Trung còn tận dụng bóng mát của tán dừa để kết hợp nuôi gà ta thả vườn và trồng xen cây sả để tăng thêm thu nhập.

Mỗi năm ông Trung xuất bán từ 700 - 1.000 con gà thịt, thu nhập khoảng 150 triệu đồng. Ông Trung cho biết: Dừa là loại cây ít bị sâu bệnh hại nhưng cũng phải thường xuyên theo dõi, nhất là bọ cánh cứng gây hại trên cây dừa để có thể phòng trừ một cách kịp thời và hiệu quả.

Bên cạnh đó, để giảm công lao động, tiết kiệm nước tưới, ông còn đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt và tận dụng phân gà để bón cho cây dừa nên vườn dừa nhà ông luôn được xanh tốt, sai trái.

Ông Hồ Đức Trung không những là một nông dân làm kinh tế giỏi mà còn là một hội viên nông dân luôn tích cực hưởng ứng mạnh mẽ và vận động những người xung quanh cùng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Hàng năm gia đình ông luôn thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, cùng bà con địa phương thực hiện đúng các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới mà chính quyền đã đề ra.

Ngoài ra, ông Trung còn tham gia các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ, đóng góp các quỹ từ thiện do thôn, xã phát động,...