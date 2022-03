Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam công bố số liệu khảo sát, sản lượng hồ tiêu 2022 giảm bao nhiêu?

Giữa và cuối tháng 2 vừa qua, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) đã tổ chức 2 đợt khảo sát nhằm đánh giá sơ bộ năng suất, diện tích, sản lượng hồ tiêu ở khu vực miền Đông (Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu) và Tây Nguyên (Đắk Nông, Đắk Lắk và Gia Lai).

Đây là 2 vùng trọng điểm có diện tích trồng tiêu chiếm hơn 90% diện tích hồ tiêu cả nước.

Ngoài đại diện VPA, đoàn khảo sát có sự tham gia của nhiều cá nhân và đơn vị khác.

Sản lượng hồ tiêu khác biệt giữa các vùng

Tại tỉnh Đồng Nai, các vườn tiêu đang trong giai đoạn thu hoạch, một số hộ đã có thu từ trước Tết.

Khảo sát tại huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cho thấy, một số vườn tiêu đang được chăm sóc tốt. Năng suất tiêu vụ 2022 ở đây được đánh giá tốt hơn năm 2021, nhờ thời tiết thuận lợi và áp dụng biện pháp canh tác bền vững.

Ngược lại, vùng trồng tiêu ở huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) lại gặp thời tiết bất lợi từ trong năm 2021, khiến hoa rụng và ra hoa không đồng loạt.

Vì thế, sản lượng hồ tiêu ở huyện Xuân Lộc ước giảm do diện tích trồng giảm. Còn sản lượng hồ tiêu của huyện Cẩm Mỹ không chỉ giảm do diện tích giảm mà còn do năng suất cũng giảm.

Ngoài ra, một yếu tố bất lợi nữa là hầu hết các vườn tiêu trong vùng Cẩm Mỹ đang trong giai đoạn cuối chu kỳ khai thác, trên 15 năm tuổi.

Trong khi đó, tại khu vực Tây Nguyên, sự khác biệt có thể nhìn thấy rõ nét nhất ở tỉnh Đắk Nông.

Vụ tiêu ở huyện Đắk Wer (Đắk Nông) có thể xem là được mùa nhờ vào thời tiết thuận lợi.

Nằm kế bên, nhưng hồ tiêu ở huyện Nhân Cơ lại không được mùa do gặp mưa sớm từ sau khi hái tiêu vụ năm 2021. Điều này ảnh hưởng đến việc tạo mầm hoa, làm cho bông rụng và chuỗi thưa.

Khảo sát năng suất, sản lượng hồ tiêu ở tỉnh Đắk Nông. Ảnh: VPA

So với các vùng khác của huyện Đắk Song (Đắk Nông), sản lượng hồ tiêu khu vực Nâm N'Jang dự kiến tăng.

Ngược lại, sản lượng hồ tiêu của các hộ trồng ở các huyện Thuận Hà, Nam Bình và Đắk Hòa giảm khoảng 25-30% do mưa sớm vào năm 2021.

Sản lượng hồ tiêu giảm trên diện rộng

Dù có những khác biệt giữa các vùng trồng tiêu, thậm chí khác biệt ngay trên địa bàn 1 tỉnh, nhưng nhìn chung, sản lượng hồ tiêu sụt giảm khắp các vùng trồng tiêu trọng điểm.

Tại khu vực Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu, nhiều nông dân đánh giá sản lượng hồ tiêu vụ 2022 ước giảm 30-40%.

Tuy nhiên, báo cáo khảo sát của VPA cho rằng mức giảm này quá cao. Trong khi vụ thu hoạch tiêu vẫn chưa kết thúc, chưa có cơ sở để đánh giá. Và cũng không loại trừ khả năng nông dân đưa ra con số này với kỳ vọng sẽ đạt mức giá tiêu tốt hơn.

Cùng với việc hạn chế số lượng điểm khảo sát, VPA cho rằng, mức giảm sản lượng hồ tiêu 2 tỉnh này từ 20-25% có thể hợp lý hơn.

Nông dân trải bạt thu hoạch tiêu ở huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Ảnh: Nguyên Vỹ

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, mức giảm có thể lên đến 30% khi diện tích trồng tiêu thực tế không còn nhiều, đặc biệt vùng Xuân Lộc (Đồng Nai) và Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu).

Khảo sát sơ bộ tại huyện Cư Kuin (Đắk Lắk), các hộ dân đánh giá sản lượng hồ tiêu có thể giảm hơn 40%. Một số hộ trồng tiêu được mùa nhưng tỉ lệ không nhiều.

Sản lượng hồ tiêu ở huyện Cư M'Gar dự báo cũng mất mùa với mức giảm tương tự ở Cư Kuin.

Tại Gia Lai, sản lượng hồ tiêu ở huyện Đắk Đoa dự kiến giảm so với năm trước.

Một HTX ở huyện Mang Yang (Gia Lai) cho biết, năng suất tiêu của HTX ước giảm khoảng 20-25% do ảnh hưởng của thời tiết bất thuận năm ngoái.

Nhìn chung, vùng trồng tiêu Tây Nguyên có sự thay đổi diện tích không quá lớn, chỉ giảm khoảng 10%. Thời tiết không quá cực đoan gây ra sự sụt giảm sản lượng tiêu vụ 2022.

Với đặc tính năng suất năm được, năm mất của cây hồ tiêu, sự sụt giảm sản lượng năm nay cần xem xét đến yếu tố mùa vụ từ vụ 2021.

Đắk Nông là vùng cho sản lượng hồ tiêu lớn nhất. Sản lượng hồ tiêu vụ 2022 bình quân cả tỉnh dự báo tăng khoảng 10%.

Nông dân thu hoạch tiêu ở tỉnh Gia Lai. Ảnh: VPA

Trong khi đó, tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai đều ghi nhận sản lượng hồ tiêu giảm do thời tiết bất thuận; cũng như cây tiêu bước vào giai đoạn giảm năng suất.

Tính chung cả nước, báo cáo của VPA ghi nhận, trước mắt, sản lượng hồ tiêu sụt giảm khoảng trên dưới 10%.

Tuy nhiên, trong tình hình vụ thu hoạch vẫn chưa kết thúc, cần cân nhắc thêm sau khi vụ 2022 chính thức kết thúc vào tháng 4.

Nhiều nông dân trồng tiêu cho rằng, khả năng vụ tiêu năm tới sẽ mất mùa do mưa sớm trong khi thu hoạch tiêu ở nhiều nơi đang vào chính vụ. Ngươi trồng khó có thể thúc cây ra hoa cho mùa vụ năm sau. Tuy nhiên, báo cáo của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam cho rằng, nhận định này cần được kiểm chứng thêm trong thời gian tới.