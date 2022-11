Hiếu Nguyễn may mắn trở về an toàn sau thảm kịch giẫm đạp tại Itaewon. Ảnh: FBNV

Là người trực tiếp tham gia lễ hội Halloween tại Itaewon và may mắn trở về an toàn sau thảm kịch giẫm đạp tại Iteawon, anh có thể chia sẻ lại toàn bộ sự việc trong ngày kinh hoàng đó?



- Chúng tôi đã có mặt tại Hàn Quốc vào đúng ngày diễn ra lễ hội Halloween. Tôi còn nhớ thời điểm đó là 19h theo giờ Hàn Quốc và 17h theo giờ Việt Nam. Khi xuống phố dạo chơi, tôi nhận thấy tại đây đang có một cuộc biểu tình lớn với khoảng vài ngàn người tham gia. Lúc này lực lượng an ninh đã có mặt tại các ngã tư. Chúng tôi nói đùa với nhau rằng, nếu tham gia vào đoàn người này thì sẽ bị cấm nhập cảnh vào Hàn Quốc trong tương lai. Do đó, tôi và các bạn quyết định lên phố Itaewon để khám phá lễ hội Halloween của Hàn Quốc.

Do đây là một lễ hội lớn và người Hàn Quốc cũng rất yêu thích hoá trang nên chúng tôi rất ấn tượng với những người tham dự lúc này. Tuy nhiên, do còn khá sớm và lúc này vẫn chưa quá đông người tham gia nên nhóm quyết định đi ăn trước. Sau đó, chúng tôi mới hoà vào dòng người tham dự lễ hội. Lúc này dòng người đổ về rất đông đúc. Bước vào phố khoảng hai mươi mét, tôi bắt đầu nhận thấy tình hình không ổn. Con phố lúc này càng nhỏ hẹp hơn và dòng người ngày một đông hơn.

Lúc đó, tôi nghĩ nếu tiếp tục đi sâu vào trong thì sẽ rất khó chen lấn. Và nếu như có sự cố xảy ra thì sẽ rất nguy hiểm và không thể thoát ra ngoài. Tôi nói với những người bạn của mình rằng nếu đông như vậy thì vào trong cũng không xem được gì. Đồng thời, tôi cũng cảm nhận được lực đẩy ngày một lớn hơn. Vì thế, tôi đã kêu gọi những người bạn của mình mau chóng tìm cách thoát ra ngoài.

Khi thấy lực đẩy quá lớn, tôi đã cố gắng đứng vững để không bị ngã. Đồng thời cố gắng men theo các bức tường theo hàng ngang để tìm lối thoát cho mình. May mắn tôi cũng là người có sức khoẻ nhờ thường xuyên tập luyện thể thao nên tôi vẫn cố đứng vững trước một lực đẩy rất lớn.

Là người có sức khỏe nên may mắn Hiếu Nguyễn đã nhanh chóng thoát ra khỏi đám đông Iteawon. Ảnh: FBNV

Khi tôi gần thoát ra ngoài cũng là lúc đám đông bên trong bắt đầu xảy ra bạo loạn. Tôi nghe thấy những tiếng hô vang có người nổi tiếng xuất hiện. Đâu đó, có cả tiếng hô cháy nổ. Vì thế, mọi người càng trở nên hoang mang và cố gắng thoát ra ngoài.

Tôi đã tự nhủ bản thân phải hết sức bình tĩnh. Tuy nhiên, đám đông ở bên trong ngày càng hoang mang. Vì họ không biết được bên trong đang xảy ra chuyện gì, và người lúc này đã quá đông. Những người bên ngoài thì không hiểu chuyện gì nên cũng cố gắng tiến sâu vào trong.

Vì chỉ mới đi vào hơn hai mươi mét, nên rất may mắn là nhóm chúng tôi đã thoát được ra ngoài. Sau đó, phải mất thêm 15 phút thì chúng tôi mới ra được đại lộ. Khi đã ra ngoài, tôi cảm thấy bủn rủn chân tay. Hai bên đường đã có rất nhiều người nằm ngất tại chỗ và đang được hô hấp. Lúc này không khí rất loãng do chỉ ở mức 7-10 độ C. Khi đó, tôi chỉ nghĩ rằng, họ mệt quá nên ngất đi chứ tôi không thể tưởng tượng được các nạn nhân đã tử vong.

Tôi và các bạn quyết định bắt taxi ra về. Tuy nhiên, lúc này rất khó tìm được taxi. Chúng tôi phải chờ ở đó cả tiếng để có xe. Trong quá trình bắt taxi, tôi thấy vang lên tiếng xe cứu thương và rất nhiều cảnh sát đã đến. Họ cầm bộ đàm và liên tục thông báo xung quanh. Cảnh sát bắt đầu đưa các nạn nhân ra ngoài. Khung cảnh trở nên vô cùng hỗn loạn bởi kẻ ra người vào.

Khi đã về tới khách sạn, tôi nghe tin đã có 50 nạn nhân tử vong. Lúc này tôi thấy thật sự bàng hoàng và cảm nhận được rằng mình đã quá may mắn khi có thể trở về an toàn.

Anh có thể chia sẻ về khoảng thời gian đó diễn ra trong vòng bao lâu?

- Tôi cho rằng, mọi thứ kéo dài trong khoảng hơn 2 giờ đồng hồ. Bởi cuộc biểu tình bắt đầu từ lúc 19h tối và lễ hội diễn ra ngay sau đó. Khi ấy, chúng tôi bắt đầu ăn tối và tham gia vào đám đông. Tôi thoát được ra ngoài lúc 19h và sau đó rất lâu thì mọi thứ mới được kiểm soát. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để ổn định đám đông và giải cứu những nạn nhân của vụ giẫm đạp.

Hiếu Nguyễn vẫn bàng hoàng và lo lắng cho các sự kiện đông người được tổ chức ở Việt Nam sau này. Ảnh: FBNV

Anh nhận thấy sau khi sự việc diễn ra, lực lượng an ninh, cứu hộ đã có những phương án xử lý như thế nào?

- Tôi nhận thấy lực lượng chức năng đã xử lý tình huống rất bài bản. Họ nhanh chóng kiểm soát tình hình một cách an toàn và bài bản. Tất cả đều cố gắng làm tốt mọi việc để nhanh chóng giải cứu những nạn nhân. Đồng thời ổn định đám đông để không có thêm những tai nạn đáng tiếc nào xảy ra. Bởi sự cố là điều mà tất cả mọi người đều không mong muốn.

Khi đã trở về khách sạn an toàn và nhận được thông tin có rất nhiều nạn nhân đã không may mắn vượt qua như mình. Vậy anh đã có cảm xúc như thế nào?

- Tôi thực sự hoang mang và thương tiếc cho các nạn nhân của vụ tai nạn. Tôi không thể ngờ được một lễ hội vui vẻ lại có thể xảy ra sự việc đau lòng như vậy. Khi đã trở về an toàn, tôi vẫn cảm thấy bàng hoàng và may mắn khi mình đã trở về. Nếu như lúc đó tôi không thể thoát ra ngoài thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Người nhà của các nạn nhân đều sẽ rất đau buồn và tiếc thương cho họ. Tôi muốn gửi lời động viên, chia sẻ đến các nạn nhân và thân nhân của họ.

Việt Nam cũng là quốc gia có nhiều hoạt động văn hóa thu hút rất đông công chúng. Vậy anh có lo ngại về những tai nạn tương tự có thể xảy đến với chúng ta?

- Qua sự việc lần này, tôi cũng cảm thấy rất lo lắng. Đặc biệt là trong những lễ hội vào dịp đầu năm hay những ngày hội lớn thì chúng ta cũng thường xuyên xảy ra những tình huống chen lấn, xô đẩy. Vì vậy, tôi cho rằng khi các tình huống đó xảy ra, người trong cuộc cần giữ được sự bình tĩnh, tránh hoang mang. Sau đó, mọi người hãy di chuyển linh hoạt, không nên xô đẩy lại đám đông vì sức đẩy của đám đông rất lớn nên sẽ dễ xô ngã chúng ta.

Trong những tình huống xấu nhất, mọi người có thể trôi theo đám đông. Đồng thời giữ vững trụ đứng và tìm cách len theo các lối ra bằng hàng ngang để thoát ra ngoài. Quan trọng nhất là mọi người cần giữ được khoảng cách, tranh xô đẩy nhau để hạn chế những tai nạn đáng tiếc có thể xảy đến.