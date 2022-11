Hiệu trưởng gửi ảnh khỏa thân để "dọa bạn gái" bị kỷ luật

Chiều 28/11, đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Mới (An Giang), cho biết cơ quan này đang làm quy trình để điều chuyển cán bộ đối với ông Trần Cao N. (49 tuổi), hiệu trưởng Trường tiểu học B Mỹ An.

Trường tiểu học B Mỹ An (Ảnh: CTV).

Theo lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Mới, ông N. vừa bị UBND huyện kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Hiệu trưởng Trường tiểu học B Mỹ An cũng bị Đảng ủy xã kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng.

Theo kết quả xác minh của Công an huyện Chợ Mới, từ năm 2016 đến đầu năm 2021, ông N và bà P.T.T. (55 tuổi, tỉnh Đồng Tháp) có quan hệ tình cảm. Theo lời trình bày của ông N. tại cơ quan điều tra, một trong những lần điện thoại video, ông N. đã chụp ảnh khỏa thân của bà T. lưu về máy làm kỷ niệm

Ngày 12/2/2020, sau khi hai người xảy ra mâu thuẫn, ông N. đã gửi 3 ảnh bà T. khỏa thân cho bạn gái.

Theo cơ quan công an, việc làm của ông N. nhằm làm bà T. sợ hãi, không có mục đích gì khác.

Ông N. không phát tán những ảnh này lên mạng xã hội hoặc gửi cho người khác làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của bà T.

"Do đó, hành vi của Trần Cao N. không cấu thành tội phạm Làm nhục người khác được quy định tại Điều 155 Bộ luật Hình sự", Công an huyện Chợ Mới nêu lý do không khởi tố vụ án.

Đối với nội dung bà T. tố cáo ông N. mượn tiền 3 lần (120 triệu đồng), Phòng Giáo dục và Đào tạo Chợ Mới, cho rằng việc này không có người làm chứng, không có biên nhận nên không chứng minh được.

