HLV đẳng cấp người Brazil nói gì khi dẫn dắt CLB CAHN?

V.League 2023 - giải đấu cao nhất cấp câu lạc bộ và cũng là giải đấu khốc liệt nhất của bóng đá Việt Nam sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 03/2/2023. Đây là mùa giải hứa hẹn bùng nổ khi nhiều đội bóng ấp ủ tham vọng lớn và đầu tư mạnh mẽ. Quyết tâm tạo ấn tượng tốt đẹp, chiều lòng người hâm mộ và hướng tới một mùa giải thi đấu thành công, nhiều bất ngờ, CLB CAHN đã công bố dàn huấn luyện viên mang tầm cỡ quốc tế với nhiều tham vọng.

Ở vị trí Huấn luyện viên trưởng, HLV Paulo Foiani được “chọn mặt gửi vàng”. Ông từng có 5 năm (1997-2001) đứng trên cương vị đội trưởng của Câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Coritiba, Brazil. Trong sự nghiệp cầm quân của mình, HLV Paulo Foiani đã dẫn dắt 21 CLB tại Brazil đạt thành tích cao. Nổi bật trong đó là vào năm 2015 giúp CLB Sociedade Esportiva Juazeirense giành Á quân Cúp Copa Governador Da Bahia và tham dự Cúp Copa Do Brazil; năm 2019, giúp CLB Sinop Futebol giành quyền tham dự Cúp Copa Do Brazil; năm 2021, CLB Sportivo mà ông cầm quân đã xuất sắc giành quyền tham dự Cúp Copa Do Brazil. Chiến lược gia người Brazil này cũng là người dành giải thuởng HLV xuất sắc nhất Hạng nhất Bang của Brazil năm 2020.

HLV trưởng của CLB CAHN - Paulo Foiani.

Sự cuốn hút của HLV Paulo Foiani không chỉ ở tố chất kỹ thuật và khả năng sáng tạo trong cách xử lý bóng mà còn nằm ở triết lý bóng đá mà ông xây dựng ở các đội bóng mình từng làm việc. Trong ngày nhận nhiệm vụ mới, HLV Paulo Foiani chia sẻ: “Đến Việt Nam lần này, tôi mong muốn mang đến cho CLB CAHN một lối chơi hoa mỹ, tấn công đẹp mắt – một lối chơi mang hơi thở Brazil”.

Nhà cầm quân khát khao mang tới lối bóng đá đẹp, vị nghệ thuật.

Trợ lý chuyên môn được xem là "cánh tay đắc lực" của HLV Paulo Foiani với vai trò bao quát, phân tích chiến thuật, theo dõi quá trình tập luyện của các cầu thủ là Flavio Cruz – một người nặng tình với bóng đá Việt Nam. Trong 7 năm ở Việt Nam, Flavio thi đấu cho 3 CLB: Huda Huế, Bình Định và Navibank Sài Gòn. Ở mùa giải hạng nhất 2008, Flavio đã giành danh hiệu "Vua phá lưới" với 18 bàn thắng. Năm 2020, với vai trò HLV, nhà cầm quân người Brazil này đã truyền lửa giúp Gia Định FC thể hiện được phong độ ấn tượng xuyên suốt mùa giải.

Trên cương vị mới tại CLB CAHN, Flavio Cruz chia sẻ: “Tôi nghĩ bóng đá Việt Nam đang có bước phát triển cao, các bạn đã có sự chuẩn bị tốt. Tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, các cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt của Câu lạc bộ được bảo đảm rất chu đáo. Tôi tin với lứa cầu thủ giàu sức trẻ, chơi quyết liệt, tinh thần quyết tâm cao, kỷ luật chiến thuật tốt, chúng ta sẽ thi đấu cạnh tranh, bùng nổ và tiến xa hơn nữa”.

Trợ lý HLV Flavio Cruz tin tưởng CLB CAHN sẽ đạt top 3 tại V.League 2023.

Những ngày qua, thầy và trò CLB CAHN đã hội quân và có những buổi tập chất lượng tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF – một cơ sở có diện tích gần 22 ha với hệ thống trang thiết bị hiện đại, tân tiến mà nhiều học viện bóng đá trên thế giới đều mơ ước như: phòng tập giả lập 360s được phát triển bởi Benfica Lab của CLB số 1 Bồ Đào Nha; PlayerTek - thiết bị theo dõi hiệu suất thi đấu của cầu thủ; khu tổ hợp khoa học thể thao với phòng Gym rộng 1600m2 trang bị 66 đầu thiết bị chuyên dụng; 02 bể trị liệu đối cực, 01 bể vật lý trị liệu dưới nước; hệ thống sân tập tốt nhất Việt Nam với các phòng kỹ thuật và tiện nghi chuẩn quốc tế phục vụ các giải đấu lớn.

Bên cạnh đó, PVF còn được đầu tư hệ thống nhà ăn, hội trường, thư viện, các phòng học chiến thuật và các sân thể thao...với chất lượng phục vụ tiêu chuẩn 5 sao. Đây cũng là trung tâm đào tạo bóng đá đầu tiên và duy nhất của Đông Nam Á được vinh danh Học viện 3 sao – mức cao nhất trong thang điểm đánh giá chất lượng của hệ thống đào tạo bóng đá trẻ tại Châu Á từ Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC).

CLB CAHN là một trong những Câu lạc bộ điều kiện tập luyện và cơ sở vật chất tốt nhất trong mùa giải mới tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Thời điểm này, các cầu thủ và Ban huấn luyện CLB CAHN đang hoàn thiện những bài tập chiến thuật cũng như nâng cao thể lực. Dưới sự chỉ đạo của các huấn luyện viên, cầu thủ của Câu lạc bộ đều đã nhập cuộc nhanh chóng và tích cực luyện tập để có được sự hòa nhập tốt nhất về lối chơi và chiến thuật.

Đánh giá sức mạnh của CLB CAHN ở thời điểm hiện tại, ông Paulo Foiani cho biết: "Đây là đội bóng với những cầu thủ nhiệt huyết, năng nổ, tràn đầy năng lượng, luôn cạnh tranh thiện chí và cùng nhau hướng đến chiến thắng. Tôi cảm thấy rất hào hứng với công việc mới và sẽ nỗ lực gắn kết các cầu thủ thành một khối đoàn kết, vững mạnh về chuyên môn, để đạt được kết quả tốt ở mùa giải năm nay”.

Buổi tập của các cầu thủ CLB CAHN tại PVF.

Các bài tập khởi động dưới sự chỉ dẫn của trợ lý HLV.

Các cầu thủ tập luyện với tâm thế hứng khởi trước mùa giải mới.

Đây được xem là giai đoạn khởi đầu mùa giải đầy thử thách đối với một tân binh như CLB CAHN, nhưng vượt lên tất cả, với sự đoàn kết, quyết tâm cao, Câu lạc bộ đã sẵn sàng cho mùa giải mới với tinh thần thi đấu hết mình. Những gương mặt cầu thủ mới như Phan Văn Đức, Sầm Ngọc Đức, Nguyễn Xuân Nam, Bùi Tiến Dũng, Huỳnh Tấn Sinh, Nguyễn Trọng Long, Tô Văn Vũ… và nhiều cầu thủ tài năng khác hứa hẹn sẽ làm nên những trận cầu đẳng cấp, bùng nổ và để lại nhiều khoảnh khắc đẹp trong lòng người hâm mộ.

Mục tiêu của toàn đội đó chính là giành thứ hạng cao ở đấu trường V.League 2023. Ban Giám đốc Công an Thành phố cũng đã khẳng định sẽ bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất để các cầu thủ vững tâm, thi đấu hết mình ngay từ trận đấu đầu tiên, cũng như hoàn thành xuất sắc mục tiêu đã đề ra.