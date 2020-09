Hồ Ngọc Hà mời Erik và Hiền Hồ song ca trong show cá nhân với lý do không ngờ

Phần âm nhạc được biên tập hấp dẫn khi những ca khúc hits được hòa âm thành liên khúc bởi nhạc sĩ Hoài Sa. Hồ Ngọc Hà và Hiền Hồ hát chéo hits của nhau trong liên khúc "Em ngày xưa khác rồi", "Chợt nhớ về anh", "My Baby"; với Erik lại là những bản hit của "Em không sai, chúng ta sai", "Lạc nhau có phải muôn đời", "Sau tất cả và Keep me in love". Với sự biên tập âm nhạc hát hits của nhau để mang thêm phần thú vị cho chương trình, Hồ Ngọc Hà còn “dặn dò” khán giả: “Mong rằng các bạn sẽ không có bất kỳ sự so sánh nào ở đây vì âm nhạc là để thưởng thức”.