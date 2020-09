Hồ sơ đấu thầu 3 dự án cao tốc Bắc – Nam được bảo mật, Bộ Công an tham gia giám sát

Dự án xây dựng cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 là dự án quan trọng quốc gia, đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư. Trong đó, có 11 dự án thành phần với tổng chiều dài 654km, đi qua địa phận 13 tỉnh, gồm: Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Tiền Giang, Vĩnh Long với tổng mức dầu từ khoảng 118,716 tỷ đồng.



Dự án có 6 dự án thành phần: Cao Bồ - Mai Sơn; Mai Sơn- QLA5; Cam Lộ- La Sơn; Vĩnh Hảo- Phan Thiết; Phan Thiết- Dầu Giây và cầu Mỹ Thuận 2 được đầu tư toàn bộ bằng nguồn vốn đầu tư công. Cùng với đó, có 5 dự án thành phần: QL45- Nghi Sơn; Nghi Sơn- Diễn Châu; Diễn Châu- Bãi Vọt; Nha Trang- Cam Lâm và Cam Lâm Vĩnh Hảo được đầu tư theo hình thức đối tác (PPP).

3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đang trong giai đoạn chấm thầu.

Hiện nay, Bộ GTVT đang tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu đối với 3 dự án chuyển đổi phương thức sang tư công (Mai Sơn- QL45, Vĩnh Hảo- Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây).

Tính đến này 14/9, tại 3 dự án chuyển đổi phương thức sang tư công, Ban QLDA Thăng Long và Ban QLDA7 đã nhận được 44 hồ sơ dự thầu tại 13 gói thầu của 3 dự án, trong đó có tới 34 hồ sơ dự thầu với tư cách liên danh (mỗi liên danh có tối đa 3 nhà thầu) và 10 hồ sơ dự thầu của nhà thầu đứng độc lập.

Đến nay, công tác chấm thầu lựa chọn nhà thầu tại 13 gói thầu xây lắp đang được thực hiện bởi các tổ chuyên gia đấu thầu của Ban QLDA Thăng Long (Mai Sơn - QL45, Dầu Giây - Phan Thiết) và Ban QLDA7 (Vĩnh Hảo - Phan Thiết) nhằm sớm tìm ra những nhà thầu tốt nhất để bắt tay vào thi công.

Được biết, công tác chấm thầu, diễn ra tại phòng riêng biệt được bảo mật chặt chẽ, phòng chấm thầu được lắp đặt camera theo dõi, người không thuộc tổ chấm thầu không được vào. Đặc biệt, trong phòng không có kết nối internet, mọi thành viên đều không được mang điện thoại vào để liên lạc với bên ngoài.

Sau khi đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật và đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính của nhà thầu, Tổ chuyên gia sẽ đánh giá hồ sơ đề xuất của nhà thầu sau đó báo cáo lãnh đạo Ban QLDA Thăng Long trình Cục QLXD&CLCTGT thẩm định. Sau khi Bộ GTVT phê duyệt kết quả hồ sơ kỹ thuật, nhà thầu nào đạt yêu cầu về kỹ thuật mới tiến hành mở tiếp hồ sơ đề xuất tài chính.

Công tác chấm thầu được đảm bảo nghiêm ngặt

Thông tin tới báo chí về công tác tổ chức mời thầu, chấm thầu 3 dự án chuyển sang đầu tư công, ông Lê Quyết Tiến, Phó Cục trưởng Cục quản lý xây dựng & Chất lượng công trình giao thông – Bộ GTVT cho biết, khi đấu thầu 3 dự án này, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, Cục đã cử các tổ công tác xuống Ban QLDA Thăng Long và Ban QLDA7 để tham gia giám sát cùng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an), Cục Quản lý đấu thầu (Bộ KH&ĐT) tại lễ mở thầu của cả 3 dự án.

Thời điểm mời thầu, ngoài hồ sơ gốc do bên mời thầu chịu trách nhiệm bảo mật, một bộ hồ sơ dự thầu bản sao đã được đưa riêng vào thùng sắt, sau đó khóa lại dán niêm phong và có chữ ký của các bên liên quan. Việc này nhằm tránh hiện tượng tiêu cực, thông đồng trong đấu thầu, bởi khi chấm thầu có vấn đề gì phát sinh, nếu cần thiết cơ quan liên quan sẽ mở hòm hồ sơ lưu giữ ra để đối chiếu, xác minh.

Quá trình triển khai dự án này, để đảm bảo công bằng, minh bạch và lựa chọn được những nhà thầu tốt nhất, căn cứ quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định 63/2014, Nghị định 100/2018, Thông tư 03/2015 của Bộ KH&ĐT, các quy định có liên quan, Bộ GTVT đã phê duyệt hồ sơ mời thầu của 3 dự án với các yêu cầu tối thiểu mà các nhà thầu phải đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm, tài chính… khi tham gia đấu thầu.

Trước đóm, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã có văn bản đề nghị Bộ Công an phối hợp giám sát trong quá trình thực hiện các dự án thành phần một số đoạn trên tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp triển khai.

Trong văn bản gửi tới Bộ Công an, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, thực hiện các quyết định của Quốc hội và Chính phủ, để đảm bảo quá trình hoàn thành các dự án vào cuối năm 2022, Bộ GTVT đang phối hợp với các địa phương tự động triển khai thực hiện GPMB trên 11 dự án thành phần.

Để đảm bảo việc triển khai dự án cao tốc Bắc – Nam tuân thủ các quy định của pháp luật và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Các dự án thành phần thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phải là dự án mẫu mực, phòng chống tham nhũng, bảo đảm chất lượng, tiến độ.

"Bộ GTVT đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp và hỗ trợ Bộ GTVT trong quá trình triển khai thực hiện dự án, từ công tác GPMB, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu và trong suốt quá trình thi công. Bộ GTVT sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Bộ Công an trong quá trình thực hiện", văn bản do Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể ký nêu rõ.