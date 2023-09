Tại cơ quan điều tra, Đặng Thanh Tuyền thuật lại chi tiết kế hoạch sát hại bé trai 4 tuổi trong sự lạnh lùng, vô cảm. Bởi trong thâm tâm của Tuyền, nạn nhân chỉ là 1 đứa trẻ "xa lạ" với mình.

Đi tìm "sự thật"

19h ngày 19/2/2018, Công an huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, nhận được tin báo của Công an xã Nam Hải về vụ việc cháu Lê Hữu T. (4 tuổi) tử vong chưa rõ nguyên nhân tại nhà ở thôn Nội Lang Bắc, xã Nam Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Nhận tin báo, Phòng CSHS cùng phòng Kỹ thuật hình sự, Văn phòng Cơ quan CSĐT và Công an huyện Tiền Hải đã vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu T. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định, cháu T. tử vong do bị điện giật.

Thời điểm cháu T. tử vong, chỉ có bố cháu là Đặng Thanh Tuyền (SN 1969, trú tại xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải). Mẹ cháu là chị Lê Thị My lúc này đi vắng, cửa và cổng đã được khóa. Theo lời khai ban đầu của Tuyền, anh ta ngủ trong phòng, khi tỉnh dậy đã thấy cháu T. bị điện giật nên bế cháu T. lên giường để xoa dầu gió, sơ cứu cho cháu nhưng không được.

Đối tượng Đặng Thanh Tuyền. Ảnh: CACC.

Cùng với đó, chị My cũng chia sẻ cháu T. rất nghịch, từng kê ghế để đứng lên cắm phích điện bóng đèn ở trên cao. Tất cả lời khai đều cho thấy, việc cháu T. tử vong chỉ là tai nạn do cháu lỡ "nghịch dại". Gia đình cũng bày tỏ mong muốn không khám nghiệm tử thi bé trai, coi như cháu T. "xấu số" nên đã tử vong.

Tuy nhiên, khi có mặt tại hiện trường, các trinh sát Phòng CSHS, Công an tỉnh Thái Bình, nhận thấy cái chết của bé trai này có rất nhiều uẩn khúc. Hàng loạt các câu hỏi được đặt ra: "Liệu có thực sự cháu T. nghịch chiếc đui đèn không bóng để bị điện giật? Chiếc đui đèn không bóng có từ đâu? Tại sao có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy?

Một chi tiết ở hiện trường được các trinh sát lưu ý. Nếu cháu T. kéo bóng đèn xuống để nghịch, thì phải có vết trượt của dây điện. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm hiện trường không hề thấy một dấu vết nào của việc chiếc dây được kéo xuống. Trinh sát nhận định chắc chắn phải có người đã đặt chiếc dây đèn xuống chiếc kệ và treo lơ lửng chiếc đui đèn khiến cháu T. gặp nạn.

Với tinh thần quyết tâm không để bỏ lọt tội phạm, Phòng CSHS đã chỉ đạo các trinh sát rà soát lại hiện trường một lần nữa, truy tìm từng dấu vết nhỏ. Trước những chứng cứ thu thập được, Đặng Thanh Tuyền đã được đưa vào diện nghi vấn.

Bản xét nghiệm ADN muộn màng

Tại cơ quan điều tra, Đặng Thanh Tuyền liên tục khẳng định mình không phải hung thủ. Tuyền cho biết mình là là bố của bé T., không có động cơ gì để Tuyền có thể ra tay sát hại con mình. Khi được các điều tra viên đặt các câu hỏi, Tuyền liên tục trả lời "không biết" gây rất nhiều khó khăn cho cả quá trình điều tra. Cán bộ điều tra cho biết Tuyền rất cứng đầu, để đấu tranh, đưa tội ác của đối tượng ra ánh sáng là chuyện không hề dễ.

Thông tin từ các trinh sát thu thập, Đặng Thanh Tuyền và chị My gặp nhau có nảy sinh quan hệ tình cảm. Sau khi biết tin chị My có thai cháu T., Tuyền liền bỏ đi lái xe đường dài ở Quảng Ninh, đồng thời tìm cách cắt đứt mọi quan hệ với hai mẹ con chị.

Ổ cắm sợi dây điện khiến bé trai 4 tuổi tử vong. Ảnh: CACC.

Tuy nhiên, vì còn yêu và mong muốn cháu T. có bố, mẹ con chị My nhiều lần tìm đến nhà anh chị em ruột và vợ cũ của Tuyền. Bực tức vì thấy Tuyền vẫn có mối quan hệ ngoài luồng, vợ Tuyền đã không cho Tuyền ở cùng mình và hai con chung nữa. Đến tháng 9/2017, Tuyền đã dứt khoát đòi chia tay chị My và cắt đứt mọi liên lạc. Từ cơ sở này, các cán bộ điều tra nhận định, Tuyền có nhiều mâu thuẫn trong cuộc tình với chị My.

Sau nhiều giờ đấu tranh cũng những bằng chứng đanh thép, cuối cùng, Đặng Thanh Tuyền cũng cúi đầu khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Tuyền thuật lại chi tiết kế hoạch sát hại cháu bé trong sự lạnh lùng, vô cảm bởi trong thâm tâm của Tuyền, bé T chỉ là 1 đứa trẻ "xa lạ" với mình. Thậm chí, Tuyền còn cảm thấy, chính vì sự xuất hiện của bé T. khiến Tuyền khó có thể cắt đứt với chị My.

Vào một ngày cuối tháng 3/2018, khi đang làm việc với điều tra viên, Tuyền nhận được kết quả giám định ADN xác định cháu Lê Hữu T. chính là con đẻ của mình. Lúc này, Tuyền mới òa khóc, luôn miệng nói xin lỗi con. Nhưng tất cả đã là quá muộn…