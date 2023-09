Đã vài ngày trôi qua, tuy nhiên, thi thể được phát hiện dưới cống vẫn chưa xác định được danh tính. Các dấu vết, manh mối tại hiện trường rất mong manh. Đồng thời, vụ việc xảy ra khiến tâm lý người dân nơi đây vô cùng hoang mang. Điều này khiến áp lực sớm tìm ra hung thủ ngày càng đè nặng lên vai các trinh sát Công an tỉnh Nam Định.

Từng bước lần theo dấu vết

Sáng 27/11/2017, người dân ở xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, trong lúc đi chăn bò phát hiện một thi thể là nữ giới tử vong trong cống nước. Ngay sau đó, Phòng CSHS Công an tỉnh Nam Định đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, không một hộ dân nào trong xã Hải Lộc báo mất người, các khu công nghiệp cũng không phát hiện người mất tích.

Trong khi các mũi trinh sát đang tiến hành chưa có kết quả, bất ngờ, một mũi trinh sát khác nhận được thông tin quan trọng có liên quan đến vụ án. Theo một người dân kể lại, trong lúc đi làm tại khu vực gần hiện trường cách thời điểm phát hiện tử thi chừng 10 ngày, người này có nghe tiếng xe máy di chuyển đến khu vực đó. Người này còn cho biết khi anh ta chiếu đèn pin vào hướng chiếc xe thì người điều khiển lập tức quay xe đi lối khác.

Cống nước nơi phát hiện thi thể người phụ nữ. Ảnh: CACC.

Tuy nhiên, người cung cấp thông tin lại không nhìn thấy biển kiểm soát, cũng không rõ mặt người thanh niên điều khiển xe vì khoảng cách xa, trời lại tối. Hy vọng tìm ra hung thủ vừa nhen nhóm lại chợt tắt, đặc biệt là khi nghi vấn về các di biến động của đối tượng khả nghi vẫn chưa có đáp án cuối cùng.

Cùng thời điểm này, có người dân đến trình báo có người nhà mất tích nhiều ngày nay. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm ADN của nạn nhân và người đến trình báo không có chung huyết thống.

Các mũi trinh sát tiếp tục tập trung điều tra hàng trăm đối tượng trong diện quản lý của Công an huyện Hải Hậu. Ngày đêm rà soát từng đối tượng ly hôn, có nhiều mối quan hệ phức tạp, Ban chuyên án đã sàng lọc, loại bỏ dần. Sau cùng, lực lượng chức năng lọc ra được một người trong "tầm ngắm" là Vũ Đức Giang (SN 1988, trú xóm 1, xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, Nam Định). Giang đã ly hôn vợ được 4 năm, đang ở cùng bố mẹ và con gái đã 6 tuổi. Theo trinh sát nắm được, vợ chồng Giang ly hôn vì Giang ngoại tình, sau đó về nhà đánh vợ.

Chiếc sim điện thoại hé lộ manh mối

Theo tài liệu điều tra, Vũ Đức Giang làm nghề lái xe. Trước đây, Giang làm phụ xe khách tuyến Hải Hậu – Quảng Ninh, nhưng do tính chơi bời, hay gái gú nên bị chủ xe đuổi việc. Sau đó, Giang về làm lái xe chở hàng cho chú họ với mức thu nhập ổn định. Cảnh sát cũng nắm được Giang từng quan hệ với nhiều phụ nữ, có người từng được Giang đưa về giới thiệu với gia đình nhưng chưa có mối quan hệ nào tiến tới hôn nhân, hầu hết các mối quan hệ của Giang đều bắt nguồn từ mạng xã hội.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS Công an tỉnh Nam Định xác định số điện thoại Giang thường sử dụng, đứng tên chủ thuê bao là anh C. (trú ở Hải Dương). Lập tức, một mũi trinh sát di chuyển về Hải Dương để điều tra. Qua làm việc, anh C. cho biết sim điện thoại trên đã cho bạn gái cũ tên là H. Anh C. cung cấp thêm thông tin chị H. đang làm thuê tại quán ăn ở Hà Nội, ở trọ ở phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội.

Nghi phạm Vũ Đức Giang. Ảnh: CACC.

Tiếp tục lần theo các mối quan hệ của Vũ Đức Giang trên mạng xã hội, trinh sát phát hiện thời gian gần đây Giang thường nhắn tin tình cảm với tài khoản Facebook có tên Như Anh. Điểm khiến các trinh sát đặc biệt lưu tâm là thời điểm cuối cùng tài khoản Facebook này còn hoạt động là ngày 16/11/2017.

Thông qua các mối quan hệ của tài khoản Facebook này, cảnh sát xác định chủ tài khoản tên thật là Nguyễn Thị H. (SN 1978, trú xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, Nam Định), là nhân viên phục vụ một quán ăn ở Hà Nội. Thông tin trên trùng khớp với thông tin của anh C. cung cấp.

Nguồn tin từ các trinh sát tiếp cận những người sống cùng chị H. cho biết, ngày cuối cùng nhìn thấy chị H. là cuối giờ chiều ngày 16/11/2017. Hôm đó, chị H. có úp mở về việc đi chơi với bạn trai mới quen, nhưng không rõ bạn trai ở đâu, làm nghề gì. Những ngày sau đó, chị H. không liên lạc cũng không quay trở lại. Do chị H. nhiều bạn bè và thường xuyên đi chơi, nên việc chị H. vắng mặt nhiều ngày mọi người đều không chú ý.

Các trinh sát đã lấy lời khai và tổ chức cho nhận dạng ảnh chụp quần áo và dép của nạn nhân đối với những người có mối quan hệ nơi chị H. thuê trọ, làm thuê ở Hà Nội. Tất cả cùng xác nhận quần áo, dép của nạn nhân tử vong ở xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, chính là của chị H. Hai chiếc chìa khóa trong túi quần của nạn nhân cũng xác định là chìa khóa của chị H.

Cảnh sát đã thử mở khóa cổng và khóa nhà trọ nơi H. thuê thì đều mở được. Các nhân chứng cũng cung cấp chị H. có tài sản là một chiếc laptop. Bản thân chị H. cũng có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp, thường xuyên kết bạn trên mạng xã hội và đi chơi qua đêm.

Tổng hợp các thông tin, các trinh sát thấy có một số điểm trùng khớp. Thời điểm chị H. đi khỏi nhà khá sát với thời gian tử vong của nạn nhân. Cùng với đó, người dân khai với cơ quan điều tra tối 16/11/2017, họ có nghe thấy tiếng xe máy đi lại nhiều vòng quanh cánh đồng nơi sau này tìm thấy xác chết không rõ danh tính.

Từ kết quả điều tra cùng việc tra cứu dấu vết vân tay, Ban chuyên án xác định nạn nhân và chị Nguyễn Thị H. là một người. Trước thời điểm được cho là mất tích, chị H. thường xuyên trò chuyện, nhắn tin qua lại với Vũ Đức Giang. Từ đó, Phòng CSHS Công an tỉnh Nam Định xác định, Giang là đối tượng có liên quan đến cái chết của Nguyễn Thị H. và chính Giang đang sử dụng chiếc điện thoại di động của nạn nhân.

(Còn tiếp).