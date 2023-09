Hồ sơ vụ án: Sát hại bạn gái ngay lần đầu gặp mặt rồi phi tang xác dưới cống (bài cuối)

Sáng 27/11/2017, người dân ở xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, trong lúc đi chăn bò phát hiện một thi thể là nữ giới tử vong trong cống nước. Ngay sau đó, Phòng CSHS Công an tỉnh Nam Định đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, không một hộ dân nào ở xã Hải Lộc báo mất người, các khu công nghiệp cũng không phát hiện người mất tích.

Ngoan cố trước cơ quan điều tra

Qua sàng lọc những đối tượng khả nghi có liên quan đến thi thể người phụ nữ tử vong trong cống nước, Công an tỉnh Nam Định xác định được đối tượng nghi vấn là Vũ Đức Giang (SN 1988, trú xóm 1, xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, Nam Định). Giang từng bỏ vợ và có các mối quan hệ tình cảm phức tạp.

Phòng CSHS Công an tỉnh Nam Định cũng xác định Giang là đối tượng có liên quan đến cái chết của chị Nguyễn Thị H. và chính Giang đang sử dụng chiếc điện thoại di động của nạn nhân.

Lúc này, yêu cầu được đặt ra là khi bắt giữ Giang là phải thu được chứng cứ là chiếc điện thoại di động của bị hại. Nếu để Giang phát hiện mình đang trong tầm ngắm, đối tượng có thể hủy tang vật ngay lập tức. Từ đó, một tổ trinh sát được phân công theo dõi chặt chẽ mọi di biến động của đối tượng, chờ thời cơ để bắt nghi phạm. Khi mọi thứ đã "chín muồi", Phòng CSHS Công an tỉnh Nam Định đã ra lệnh bắt khẩn cấp, khám xét chỗ ở đối với Vũ Đức Giang.

Nghi phạm Vũ Đức Giang. Ảnh: CACC.

Tin từ các trinh sát báo về là chưa tìm thấy các tang vật của nạn nhân. Lúc này, ban chuyên án lo lắng, vụ án đang có nguy cơ rơi vào ngõ cụt. Qua khám xét kỹ càng từng ngóc ngách ngôi nhà nơi Giang sinh sống, cảnh sát phát hiện trên mái nhà của nghi phạm có một điện thoại Iphone và một máy tính xách tay.

Làm việc với cảnh sát, Vũ Đức Giang ban đầu ngoan cố không khai, liên tục đưa ra các chứng cứ ngoại phạm và khẳng định không hề quen biết nạn nhân. Khi cơ quan điều tra công khai những đoạn tin nhắn giữa Giang và chị H., anh ta thừa nhận đó là nội dung trò chuyện với một người anh ta quen biết trên mạng xã hội. Tuy nhiên, người bạn đó không công khai tên tuổi, địa chỉ, và hai người cũng chưa gặp mặt trực tiếp. Cuộc nói chuyện trên mạng cũng mơ hồ, trao đổi với nhau cho vui.

Những lời khai của Giang không sai với mối quan hệ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, điều tra viên vẫn linh tính thấy những điểm bất thường trong mối quan hệ này. Khi cơ quan công an công đưa ra những ảnh chụp nạn nhân ở gần khu vực nhà Giang, tuy tỏ ra bất ngờ, anh ta vẫn "ngoan cố" cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Giang đưa giả thuyết, có thể chị H. đến khu vực đó chơi mà Giang không hề biết. Bản thân quê của chị H. ở Nam Định, nên việc đi chơi tại 1 số điểm trên địa bàn tỉnh cũng là chuyện thường tình.

Ngay cả khi các điều tra viên đưa ra chiếc điện thoại và máy tính của nạn nhân có ở nhà Giang, Giang vẫn không thừa nhận và cho biết không hiểu vì sao tài sản của chị H. lại có mặt ở nhà mình. Giang luôn mồm khẳng định có người muốn hãm hại anh ta.

Trong khi các điều tra viên đang đấu tranh với sự ngoan cố của Giang, thì thông tin từ Công an huyện Hải Hậu báo về, vào khoảng 21h ngày 16/11/2017, tổ công tác thuộc Công an huyện Hải Hậu có tạm giữ xe của Vũ Đức Giang vì vi phạm giao thông. Khi đó, Giang đi cùng 1 người phụ nữ có đặc điểm nhận dạng giống nạn nhân được phát hiện ở xã Hải Lộc. Đồng thời, người phụ nữ này có mang theo 1 túi xách dạng đựng máy tính xách tay. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Vũ Đức Giang đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Sát hại bạn gái trong ngày hẹn hò

Giang khai vào cuối năm 2016, Nguyễn Thị H. lấy tên là Loan (SN 1986) kết bạn với Giang. Sau đó, cả hai thường xuyên nhắn tin qua lại. Được 1 năm, Giang ngỏ ý muốn tiến tới hôn nhân và chị H. đồng ý.

Ngày 16/11/2017, Giang lên Hà Nội đón chị H. về ra mắt gia đình. Trên đường về, Giang bị Công an huyện Hải Hậu tạm giữ xe do vi phạm giao thông. Sau đó, Giang và chị H. đi bộ về. Trong lúc vừa đi vừa nói chuyện, 2 người xảy ra mâu thuẫn, nên chị H. đã đuổi Giang về. Bực tức, Giang đi bộ về nhà ở xóm 1, xã Hải Hậu, lấy xe máy quay lại đón chị H. Lúc này, Giang phát hiện nạn nhân ngoài quen mình còn có nhiều mối quan hệ cùng lúc nên nảy sinh mâu thuẫn. Khi Giang tỏ ý phàn nàn về lối sống của chị H., người phụ nữ này lập tức đòi chấm dứt quan hệ rồi vùng vằng bỏ đi. Bực tức, Giang kẹp cổ chị H., mục đích ngăn không cho bạn gái đi tiếp.

Cống nước nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: CACC.

Được vài phút, không thấy chị H. phản ứng, Giang bỏ tay ra thì nạn nhân đổ người xuống mé đường và lăn xuống ruộng bất tỉnh. Lay gọi nhưng không thấy chị H. trả lời, nghĩ bạn gái đã tử vong, Giang để nạn nhân lên xe máy đem đi phi tang. Đi được một đoạn bắt gặp người soi đèn pin, sợ bị phát hiện, Giang quay xe về chỗ cũ, sau đó giấu xác chị H. vào cống nước rồi lấy rơm khô tại ruộng ở cạnh mương ném vào miệng cống để che thi thể nạn nhân. Xong xuôi, Giang trở về nhà với điện thoại và máy tính xách tay của nạn nhân.

"Khi gây án, Giang kẹp cổ chị H. làm nạn nhân ngạt thở ngất đi chứ chưa tử vong. Chỉ đến khi Giang nhét nạn nhân vào ống cống thì nạn nhân mới tử vong do sặc bùn đất", một cán bộ phòng CSHS, Công an tỉnh Nam Định cho biết.

Những ngày sau khi xác chị H. được phát hiện và cơ quan công an tiến hành điều tra, Giang vẫn ung dung sinh hoạt bình thường tại địa phương. Giang cho rằng kế hoạch của mình đã hoàn hảo, cơ quan công an không thể thể lần ra hắn.

Sau khi đã có đầy đủ tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của Vũ Đức Giang, Phòng CSHS, Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Đức Giang về tội "Giết người", "Cướp tài sản". Đồng thời, Công an tỉnh Nam Định chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố Giang trước pháp luật.

Sau đó, TAND tỉnh Nam Định đã mở phiên tòa xét xử, tuyên án chung thân đối với Vũ Đức Giang về 2 tội danh trên.