Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam chấp nhận thí sinh can thiệp thẩm mỹ, Á hậu Thụy Vân lo sợ điều tiếng

Sáng 1/4, Mrs Grand Vietnam – Hoa hậu Quý bà Hoà bình Việt Nam chính thức họp báo công bố cuộc thi. Theo đó, Hoa hậu Quý bà Hòa Bình Việt Nam diễn ra nhằm thúc đẩy tầm quan trọng của việc ủng hộ hòa bình, bình đẳng giới trên các phương diện.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 10/4 – 12/5, đêm Chung kết sẽ diễn ra vào ngày 12/5 tại Hà Nội. Điều kiện tham gia cuộc thi là công dân Việt Nam, có độ tuổi từ 25-45, chiều cao từ 1m57 và trình độ học vấn tốt nghiệp PTTH trở lên. Với cuộc thi này, ban tổ chức chấp nhận thí sinh đã phẫu thuật thẩm mỹ.

Á hậu Thuỵ Vân đóng vai trò Trưởng BGK, NSND Vương Duy Biên làm Cố vấn danh dự và BTV Trần Quang Minh đảm nhận vai trò Tổng Đạo diễn.

Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam 2023 quy tụ nhiều chuyên gia hàng đầu. Ảnh: BTC.

Trả lời câu hỏi của Dân Việt về việc cuộc thi chấp nhận thí sinh thẩm mỹ thì sẽ chấm như thế nào để tạo ra sự công bằng với các thí sinh mang vẻ đẹp tự nhiên, Á hậu Thụy Vân – Trưởng BGK nói: "Chúng tôi sẽ không có sự phân biệt hoặc ưu ái nào đối với những thí sinh mang vẻ đẹp tự nhiên, không can thiệp thẩm mỹ. Tất cả các thí sinh tham gia cuộc thi, nếu thực sự đẹp thì đứng trước mặt BGK đều được nhìn nhận khách quan. Vì thực tế, không phải ai phẫu thuật thẩm mỹ cũng đều đẹp. Quan trọng nhất là họ đẹp như thế nào, bản lĩnh ra sao. Họ thể hiện được con người họ như thế nào trong suốt cuộc thi, trước mắt BGK, BTC và khán giả.

Chia sẻ thêm về thắc mắc của báo Dân Việt về mức độ can thiệp thẩm mỹ trong cuộc thi sẽ giới hạn như thế nào, Á hậu Thụy Vân cũng cho biết: "Cái này sẽ tùy thuộc vào từng trường hợp bởi nếu can thiệp thẩm mỹ nhiều tới mức không thể nhận ra so với vẻ đẹp ngày xưa thì tôi nghĩ khó. Nhưng quý vị yên tâm là chúng tôi sẽ chọn những thí sinh xứng đáng nhất dựa trên rất nhiều tiêu chí để đi sâu vào vòng trong.

Bản thân tôi khi nhận lời làm Trưởng BGK cũng rất sợ, sợ nhất là sau khi thí sinh đăng quang lại có những điều tiếng, tranh cãi thì uy tín của cuộc thi, uy tín của BGK cũng ảnh hưởng không ít. Quan điểm của chúng tôi là sẽ lựa chọn những phụ nữ đẹp, không có sự ưu ái nào cả vì chúng ta cùng thi với tiêu chí như nhau. Vẻ đẹp hình thức, vẻ đẹp tâm hồn, vẻ đẹp của sự tự tin, vẻ đẹp của bản lĩnh và thành công của mỗi người trong xã hội".

Tên cuộc thi là Hoa hậu Quý bà Hòa bình nhưng lại giới hạn độ tuổi chỉ từ 25 - 45

Liên quan đến việc giới hạn độ tuổi thí sinh tham gia từ 25 – 45 tuổi thì có còn gọi là Hoa hậu Quý bà Hòa bình nữa không, trả lời Dân Việt, bà Phan Kim Oanh – Trưởng BTC cho biết, việc quy định độ tuổi như thế này là theo format của cuộc thi Hoa hậu Quý bà Hòa bình Quốc tế.

Bà Phan Kim Oanh và ông Trần Hướng Dương - Phó Cục trưởng Cục NTBD tại họp báo. Ảnh: BTC.

"Từ "quý bà" nghe có vẻ nặng nề nhưng thực tế thì có rất nhiều người lập gia đình sớm, tuổi thanh xuân họ đã dành hết cho gia đình, họ quên đi vẻ đẹp của chính mình… giờ bước vào độ tuổi 40, 45 muốn tham gia một cuộc thi để tỏa sáng nhan sắc của mình nhưng các cuộc thi Hoa hậu – Ms. thì họ không thể tham gia được nữa vì quá tuổi và những cuộc thi Hoa hậu Quý bà như thế nào sẽ tạo cho họ cơ hội để được tham gia. Thực ra, cuộc thi không hẳn chỉ dành riêng cho các quý bà mà vì trong tiếng Anh, từ "Ms" và từ "Mrs" dịch ra là quý cô, quý bà cho nên độ tuổi đó cũng phù hợp với cuộc thi", bà Phan Kim Oanh giải thích.

Theo BTC, Chung kết cuộc thi sẽ chọn ra Hoa hậu và 4 Á hậu cùng các giải thưởng phụ như: Người đẹp có hình thể đẹp nhất; Người đẹp tài năng; Người đẹp có màn trình diễn hay nhất; Người đẹp trình diễn áo dài đẹp nhất; Người đẹp có trang phục dạ hội đẹp nhất; Người đẹp có gương mặt khả ái; Người đẹp được bình chọn nhiều nhất; Người đẹp truyền thông (trao cho 01 thí sinh dự vòng thi chung kết có lượt like và share cao nhất trên page Mrs Grand Vietnam).

Người đoạt ngôi vị cao nhất sẽ được đại diện cho vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam tham dự Mrs Grand International – Hoa hậu Quý bà Hòa bình Quốc tế 2023 (Mrs Grand International 2023) được tổ chức tại Myanmar vào tháng 09/2023 tới đây.

Đây là cuộc thi sắc đẹp quốc tế uy tín dành cho các quý bà diễn hàng năm ra ở nhiều nước trên thế giới: Thái Lan, Cannada, Philippies... Năm 2022, đại diện Việt Nam – diễn viên Phan Kim Oanh đã tham gia cuộc thi và dành được ngôi vị cao nhất "Hoa hậu Quý bà Hòa bình Quốc tế 2022". Năm 2023, Công ty TNHH Truyền thông Phan Oanh Media là đơn vị nắm giữ bản quyền và đứng ra tổ chức cuộc thi Mrs Grand Vietnam – Hoa hậu Quý bà hòa bình Việt Nam.