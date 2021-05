Hóa ra 4 đặc sản Long An gây thương nhớ bậc nhất miền Tây là những món ăn 1 lần nhớ cả đời này

Long An nằm ở giáp ranh giữa hai vùng miền Tây và Đông Nam Bộ. Vị trí địa lý đặc biệt này mang lại cho nơi đây nguồn sản vật vô cùng phong phú. Hãy cùng phóng viên DANVIET.VN du ngoạn một lần nữa để xem Long An có những đặc sản nào gây thương nhớ bậc nhất miền Tây nhé:

Cá lóc nướng trui

Cá lóc nướng trui là một đặc sản ẩm thực của miền sông nước

Cá lóc chính là cá quả, hay cá chuối mà người miền Bắc thường gọi. Món cá lóc nướng trui là một đặc sản ẩm thực của miền sông nước nơi đây. Đặc điểm nổi bật của món ăn này đó là không cần phải sơ chế cá trước khi nướng, tức là bỏ qua công đoạn đánh vảy, cạo nhớt, mổ bụng và tẩm ướp gia vị.

Người dân chỉ cần xiên một cái que qua miệng con cá đến hết thân, sau đó cắm que này xuống đất rồi chất rơm lên và đốt đến khi nào mùi thơm của cá dậy lên thì bỏ que, cạo lớp vảy đen cháy bên ngoài, cho vào đĩa và rưới mỡ hành lên. Thành phẩm món cá lóc nước xong ra lò có mùi thơm rất hấp dẫn, đó là sự hòa trộn tuyệt vời giữa mùi thơm của cá lóc, mùi thơm của rơm, của đồng quê không lẫn đi đâu được.

Nếu có dịp ghé thăm nơi đây, du khách nên thử ít nhất một lần món cá lóc nướng trui, món ăn dân dã mà vô cùng hấp dẫn. Tuy rằng chỉ là món ăn bình dị, nhưng cá lóc nướng trui rất được ưa chuộng không chỉ với người dân miền Tây mà với tất cả những ai đã từng đến với mảnh đất này, bởi thế mới có câu "Bắt con cá lóc nướng trui – Làm mâm rượu trắng đãi người bạn xa".

Cá lóc nướng trui ngon nhất khi vừa chín tới, thịt trắng phau được bao bọc bởi lớp vảy cháy xém. Cá lóc nướng trui thường dùng với bánh tráng, rau thơm, khế, húng lủi, giá sống, chuối chát, dưa leo... và chấm kèm với nước mắm tỏi ớt, me.

Bánh Tét

Bánh tét là loại bánh quen thuộc đối với người dân Việt Nam vào mỗi dịp tết đến xuân về, miền Bắc thì có bánh chưng còn miền Nam thì có bánh tét, nhưng ở mỗi nơi, cách làm và hương vị lại rất riêng. Bánh tét Long An nổi tiếng bởi nó có những điều đặc biệt so với các vùng miền khác và muốn ăn bánh tét ngon nhất Long An phải kể đến thị trấn Đức Hòa.

Người Đức Hòa chọn nguyên liệu rất kĩ, gạo nếp lấy từ huyện Châu Thành, Cần Đước, Cần Giuộc. Nhân bánh tét có nhiều loại nhân mặn, nhân ngọt, nhân chuối, nhân dừa. Ngoài ra khi nấu người dân nơi đây còn trộn gạo nếp với nước cốt dừa nên bánh có mùi vị ngon khó cưỡng.

Hơn thế nữa, màu sắc đa dạng cũng là một trong những điều khiến bánh tét ở đây được nhiều người ưa thích, màu xanh từ lá ngót, màu tím từ lá cẩm và màu đỏ từ gấc. Mỗi loại ăn vào lại cảm nhận được một mùi vị khác nhau từ các loại nhân. Một lần dùng thử bánh tét Long An du khách sẽ khó có thể nào quên được hương vị thơm ngon của loại bánh độc đáo này.

Canh chua cá chốt

Đối với người dân Việt Nam giản dị mộc mạc thì món canh chua đã quá quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày, nhưng ở Long An canh chua lại là một món ăn nổi tiếng, là đặc sản của vùng quê này. Húp chén canh chua cá chốt nóng hổi sẽ kích thích vị giác của bạn rất nhiều, vị chua thanh của canh cùng miếng thịt cá trắng, ngọt rất đưa cơm.

Cá chốt sống nhiều ở vùng Tây Nam Bộ, không khó để tìm được chúng ở miền này. Cá chốt là một loài cá có da trơn, kích thước không lớn, to nhất chỉ ở mức 1kg. Cá chốt được dùng để chế biến nhiều loại món ăn như kho sả ớt, kho tộ, chiên... nhưng ngon nhất vẫn là nấu canh chua.

Nguyên liệu chỉ gồm cá chốt, lá me non, đậu bắp, cà chua và rau thơm, nhưng bằng cách chế biến riêng, món canh chua cá chốt đã trở thành đặc sản nơi đây. Bí quyết để nấu canh chua cá chốt ngon là phải làm thật sạch cá chốt vì loài cá này có rất nhiều nhớt trên da, làm không sạch khi ăn sẽ có mùi tanh. Để làm sạch nhớt cá, người ta ngâm cá qua nước muối rồi cạo nhớt thật kỹ.

Sau khi sơ chế cá chốt, bắc nồi nước canh lên cho sôi nhẹ, để ý thấy thịt cá vừa mềm tới thì nêm nếm me, mắm, muối vào nồi sao cho hợp khẩu vị. Canh chua thì không thể thiếu ớt khoanh, ít lá rau thơm, có nơi cũng cho thêm giá.

Canh chua cá chốt có vị vừa béo vừa bùi của cá chốt, vị me non hơi chua và mùi rau thơm hòa quyện vào nhau tạo nên một món ăn ngon đậm đà.

Thịt lợn muối chua

Thịt lợn muối chua là món ăn bắt nguồn từ phong tục của người Mường thường xuất hiện ở các dịp lễ tết, hội hè hay cưới hỏi. Thịt lợn muối chua Long An có mùi vị đặc biệt, vừa bùi vừa ngậy, vừa có vị mặn của muối và vị chua của men rừng, tất cả hòa quyện lại tạo nên một món đặc sản hấp dẫn.

Thịt lợn muối chua rất kỳ công trong cách chế biến, cần phải biết kết hợp với nhiều loại lá rừng, những sản vật sẵn có và những thứ lá ấy như lá quế, lá mít, lá trầu không… đều được xem là bài thuốc quý cho cơ thể.

Thịt lợn dùng để muối chua cần phải được chọn lựa kỹ lưỡng để có thể làm nên chất lượng tốt nhất, ngon nhất. Người ta hay chọn thịt của lợn được nuôi theo kiểu thả rông dài ngày để đảm bảo độ chắc thịt. Sau khi cắt thịt lợn thành từng miếng, ướp muối và giềng khô được giã nhỏ, trộn với rượu nếp cái và ủ với lá rừng, chỉ một đến hai tuần sau đã có thể mở ra và thưởng thức món thịt lợn muối chua đặc biệt này rồi.

Sự hấp dẫn của thịt lợn muối chua thể hiện qua màu sắc của thịt, màu vàng ươm của thính, vị bùi ngậy của bì, chua của men rừng, mặn của muối, thơm của húng quế, chát của lá mít... Với những ai lần đầu ăn thường cảm thấy lạ vị hoặc thậm chí không ăn được, nhưng nếu đã ăn đến miếng thứ hai thì sẽ muốn ăn thêm miếng nữa để thưởng thức sự khác biệt của món ăn này.