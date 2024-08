Hoàng Hà đóng cặp với “Hoàng tử châu Á” Lee Kwang Soo trong “Dream Of You”

Theo thông tin nhà sản xuất công bố ngày 9/8, “Hoàng tử châu Á” Lee Kwang Soo đang ở Việt Nam để bấm máy dự án điện ảnh Hàn - Việt “Dream Of You” cùng Hoàng Hà và Duy Khánh ZhouZhou.

Lee Kwang Soo "nên duyên" cùng nàng thơ “Dao Ánh” - Hoàng Hà. Ảnh: NSX.

Trước đó, một số hình ảnh của Lee Kwang Soo tại Việt Nam được lan truyền trên mạng xã hội khiến người hâm mộ phấn khích, thích thú. Bất ngờ hơn, mục đích anh đến với Việt Nam không phải là khám phá, du lịch mà chính là việc tham gia dự án điện ảnh kết hợp Hàn - Việt mang tên Dream Of You.

Đảm nhận vai nam chính trong Dream Of You, Lee Kwang Soo sẽ "nên duyên" với nữ diễn viên Hoàng Hà. Nội dung phim kể về Kang Joon Woo (Lee Kwang Soo thủ vai) - một ngôi sao hàng đầu châu Á, người đang trên đường thành công và ôm giấc mộng lớn chạm tới giải thưởng danh giá Cannes. Kang Joon Woo đến Việt Nam để quay quảng cáo và tình cờ gặp Thảo - một cô gái Việt mơ ước trở thành nhân viên pha chế chuyên nghiệp. Cả hai có những tình huống “dở khóc dở cười” và cùng trải nghiệm một cuộc sống mới lạ nhưng đầy thú vị.

Các diễn viên trong lễ khai máy. Ảnh: NSX

Từng “làm mưa làm gió” khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Running Man, Lee Kwang Soo chiếm trọn tình cảm của khán giả Việt. Mới đây, anh tiếp tục gây sốt với tác phẩm truyền hình No way out: The roulette trong vai một sát nhân máu lạnh.

Đến với Dream Of You, Lee Kwang Soo hào hứng cho biết: “Tôi sẽ cố gắng hết sức để thể hiện một khía cạnh khác của diễn viên Lee Kwang Soo thông qua tác phẩm này. Các bạn có thể đón chờ đây là phim hài lãng mạn ấm áp mà mọi người đều có thể đồng cảm chứ không phải một mối tình lãng mạn đầy mộng mơ".

Về phía Hoàng Hà, nữ diễn viên với ngoại hình "gây thương nhớ" đang dần trở thành gương mặt được săn đón ở cả hai mảng phim truyền hình và điện ảnh.

Sau sự thành công của loạt vai diễn ấn tượng như "nàng thơ" Dao Ánh trong Em và Trịnh, cô Phong trong Kẻ ăn hồn và Dương trong Chúng ta của 8 năm sau, lần trở lại này với Dream Of You, Hoàng Hà hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả.

Với một số hình ảnh của cặp đôi đang trong quá trình quay phim tại TPHCM được tiết lộ, có thể thấy, màn kết hợp của cặp đôi Lee Kwang Soo và Hoàng Hà nhận được sự quan tâm của khán giả.

Dream Of You được đạo diễn bởi Kim Sung Hoon - người đã gây ấn tượng và thu hút người xem ở nhiều thể loại với các tác phẩm đình đám như: Cộng sự bất đắc dĩ với sự tham gia của Hyun Bin và Yoo Hae Jin, Dạ quỷ - một trong những bộ phim về chủ đề zombie nổi tiếng xứ Hàn và bộ phim truyền hình trinh thám tội phạm gây bão Chief Detective 1958 do Lee Je Hoon đảm nhận vai chính.

Đây còn là màn tái hợp đặc biệt giữa đạo diễn Kim Sung Hoon và diễn viên Lee Kwang Soo sau gần 10 năm.

Dream Of You có lịch quay phim giữa Việt Nam và Hàn Quốc bắt đầu từ tháng 8/2024, phim dự kiến sẽ được phát hành trên các quốc gia vào nửa đầu năm 2025, bao gồm cả Hàn Quốc và Việt Nam.