"Hoàng hôn nhiệm kỳ", cựu GĐ Sở KHĐT Đồng Nai nhận hối lộ hàng tỷ đồng từ Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Trong kết luận điều tra vừa ban hành, ngoài đề nghị truy tố 36 bị can về các tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ...", xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Công ty AIC, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã cáo buộc loạt quan chức nhận hối lộ từ cựu chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn, trong đó có cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) tỉnh Đồng Nai Bồ Ngọc Thu.

Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn (bìa trái) và Bồ Ngọc Thu, cựu Giám đốc Sở KHĐT Đồng Nai

Theo kết luận điều tra, dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt điều chỉnh đầu tư tại Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 21/7/2010 với tổng mức đầu tư 1.904 tỷ đồng, giao Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai làm chủ đầu tư. Lợi dụng sự quen biết với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, cựu chủ tịch Công ty AIC và đồng phạm sử dụng nhiều chiêu trò để Công ty AIC trúng 16 gói thầu trang thiết bị y tế và xây lắp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai, với trị giá hơn 665 tỷ đồng. Từ đó hưởng lợi trái pháp luật hơn 148 tỷ đồng, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước.

Để trúng những gói thầu này, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã trực tiếp và chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ cho cựu bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành 14,5 tỷ đồng; cựu chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái 14,5 tỷ đồng và cựu giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ 14,8 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, từ sự giới thiệu, yêu cầu hỗ trợ, tạo điều kiện cho bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Công ty AIC của các bị can Thành và Thái, bị can Bồ Ngọc Thu đã ký các văn bản đề xuất phê duyệt dự án, điều chỉnh dự án bổ sung phần thiết bị y tế vào dự án trái quy định. Việc này nhằm mục đích để bà Nhàn hỗ trợ xin vốn Trung ương phần thiết bị cho dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa Đồng Nai và nhằm tạo điều kiện cho Công ty AIC tham gia thầu, trúng 16 gói thầu.

Cơ quan điều tra cáo buộc bị can Thu đã ký 2 tờ trình để bị can Đinh Quốc Thái ra quyết định phê duyệt dự án và quyết định duyệt lại dự án, bổ sung thêm chi phí thiết bị với số tiền lên đến 754 tỷ đồng, nâng mức đầu tư dự án lên 1.900 tỷ đồng trái quy định.

Theo kết luận điều tra, trước khi bị can Thái ký quyết định bổ sung chi phí thiết bị cho dự án, bị can Thu đã báo cáo việc xin vốn sẽ gặp khó khăn nhưng được bị can Trần Đình Thành nói: "Để anh liên hệ với Nhàn nhờ Nhàn hỗ trợ việc xin vốn từ trung ương". Sau đó, việc xin vốn diễn ra thuận lợi, bà Thu hiểu rằng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã tác động đến cơ quan trung ương để hỗ trợ tỉnh Đồng Nai trong việc tăng vốn cho dự án.

Làm việc với cơ quan điều tra, cựu giám đốc Sở KHĐT Đồng Nai cho biết đã thực hiện theo chỉ đạo của các bị can Trần Đình Thành và Đinh Quốc Thái nhằm nhanh chóng hoàn chỉnh hồ sơ nhờ Nguyễn Thị Thanh Nhàn xin vốn cho tỉnh.

Bị can Bồ Ngọc Thu thừa nhận đã gặp gỡ, tiếp xúc với bà Nhàn và bị can Trần Mạnh Hà, cựu Phó tổng giám đốc Công ty AIC, tại các bữa tiệc liên hoan do Công ty AIC tổ chức. Theo đó, bị can đã nhiều lần nhận quà từ Công ty AIC.

Cụ thể, trong năm 2010, vào các dịp lễ, tết, bị can Thu được bà Nhàn và Hà biếu quà nhiều lần, từ 10 đến 50 triệu đồng, có lần lên tới 300 triệu đồng. Ngoài ra, khoảng tháng 9/2015, thời điểm bà Thu bàn giao công việc chuẩn bị nghỉ hưu, bà Nhàn cùng cấp dưới đã đến phòng làm việc của bà Thu biếu 500 triệu đồng.

Khi gặp để gửi quà cho bà Thu, cựu Chủ tịch Công ty AIC có nói: Nhờ quan tâm giúp đỡ doanh nghiệp (là Công ty AIC) và mọi việc bà Nhàn đã báo cáo bí thư rồi.

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền quà biếu nữ cựu giám đốc Sở KHĐT Đồng Nai đã nhận từ bà Nhàn và Hà là 1 tỷ đồng. Số tiền này, bị can Thu chỉ dùng chi tiêu, mua sắm cá nhân.

Ngày 20/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã thực hiện khám xét nhà riêng của bà Bồ Ngọc Thu tại phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Việc khám xét được thực hiện sau khi C03 ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bà Thu bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định tố tụng trên. Bà Thu có nhiều năm công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và tham mưu cho UBND tỉnh Đồng Nai nhiều dự án đầu tư trong và ngoài nước. Đến tháng 12/2015, bà Thu nghỉ hưu theo chế độ. Trước khi bị bắt, bà Thu đã bị C03 triệu tập nhiều lần để làm rõ việc tham mưu cho nguyên lãnh đạo tỉnh Đồng Nai về việc đầu tư dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.