Chương trình Vinh danh các gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu và một số cuốn sách nổi bật lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn, văn học năm 2023 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang tối 13/1. Đây là chương trình quan trọng của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và văn học nhằm động viên, khích lệ kịp thời các văn nghệ sĩ họ tiếp tục sáng tạo, cống hiến cho nền nghệ thuật biểu diễn, văn học nước nhà nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật đặc sắc về nội dung, đa dạng về hình thức, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Vinh danh 10 cuốn sách nổi bật của lĩnh vực văn học. Ảnh: Đình Trung

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên, ngoài việc vinh danh các nghệ sĩ tiêu biểu trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, chương trình còn vinh danh một số cuốn sách nổi bật của các tác giả ở các thể loại thơ, văn xuôi, tiểu thuyết, truyện ngắn, ký được xuất bản trong năm 2023.

Hoàng Thùy Linh bất ngờ đoạt giải Ca sĩ nổi bật của năm

Trong các hạng mục được vinh danh, giải Ca sĩ nổi bật của năm được trao cho Hoàng Thùy Linh là gây bất ngờ với nhiều người hơn cả. Bởi trong năm 2023, bên cạnh những thành tích trong âm nhạc thì nữ ca sĩ cũng gây chấn động với scandal dạy dỗ nhà báo khi được hỏi về khả năng hát live.

Lúc lên nhận giải, ngoài việc gửi lời cảm ơn đến BTC, Hội đồng bình chọn, khán giả, báo chí và các bậc tiền bối đã có gìn giữ vốn văn hóa thì Hoàng Thùy Linh còn hứa sẽ "nhìn vào nhược điểm của mình để sửa đổi, nhìn vào ưu điểm để phát huy". Nữ ca sĩ cũng nhấn mạnh, giải thưởng sẽ là động lực để cô nỗ lực làm nghề và được góp sức nhỏ vào môi trường âm nhạc đã giúp cô nhận được nhiều ân huệ.

Hoàng Thùy Linh phát biểu khi lên nhận giải thưởng Ca sĩ nổi bật của năm. Ảnh: Đình Trung

Ca sĩ Đen Vâu cũng được xướng tên ở hạng mục Nghệ sĩ vì cộng đồng. Tuy nhiên, do vướng lịch diễn nên nam ca sĩ không thể có mặt nhận giải. Trong clip bày tỏ sự tiếc nuối vì không thể đến nhận giải, Đen Vâu chia sẻ: "Đen rất tiếc vì đã không thể có mặt để vinh danh do đã có lịch diễn được sắp xếp trước đó. Đen xin cảm ơn BTC và Hội đồng bình chọn. Đen sẽ tiếp tục các dự án âm nhạc vì cộng đồng để lan tỏa giá trị của âm nhạc".

Giải thưởng Gương mặt điện ảnh nổi bật của năm đã được trao cho diễn viên Đinh Y Nhung với vai bà mẹ người mẹ bị bại não trong bộ phim "Mẹ ơi! Bướm đây" của đạo diễn Lưu Huỳnh. Đó là người mẹ dù mắc bệnh bại não nhưng thương con gái một cách bản năng, sẵn sàng làm mọi thứ để được ở gần con. Để hóa thân thành công vai diễn này, Đinh Y Nhung đã dành 8 tháng chuẩn bị, tập méo miệng, chân tay co rút. Sau khi phim đóng máy, cô bị méo miệng do thành thói quen, phải trị liệu. Đây cũng là vai diễn giúp Đinh Y Nhung đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam cùng với Mai Cát Vi – người vào vai con gái cô trong phim trước đó. Tiếc là do bận với dự án phim đang dở dang nên nữ diễn viên đã không có mặt để nhận giải.

Trong khi đó, giải Nam diễn viên truyền hình nổi bật của năm đã được trao cho NSƯT Hoàng Hải trong vai Lưu "nát" trong phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao". Không chỉ ăn ngủ với nhân vật, Hoàng Hải còn thực sự sống cuộc đời của người lao động trong khu xóm trọ nghèo. Thậm chí, anh còn ăn uống, sinh hoạt cạnh bãi rác để tập làm quen và thích nghi với hoàn cảnh sống của những công dân nơi đó. Nhờ sự hy sinh và hết trách nhiệm với công việc mà Hoàng Hải đã thể hiện một cách tròn trịa vai Lưu "nát".

Phát biểu cảm xúc khi nhận giải, do quá hồi hộp nên Hoàng Hải đã nói sai từ "động lực" thành "động cơ". Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Thật là vinh dự và xúc động. Đây là động cơ để Hoàng Hải tiếp tục có vai diễn hay hơn nữa, tác phẩm hay hơn nữa để gửi đến quý vị khán giả, động cơ để Hoàng Hải phấn đấu nhiều hơn nữa".

Nghệ sĩ Kiều Anh nhận giải Nữ diễn viên truyền hình nổi bật của năm. Ảnh: Đình Trung

Nữ diễn viên truyền hình nổi bật của năm được trao cho NSƯT Kiều Anh, vai Phương phim "Gia đình mình vui bất thình lình". Phát biểu khi nhận giải, Kiều Anh nói: "Đây là giải thưởng rất bất ngờ, hạnh phúc. Thành công của bộ phim có sự đóng góp của cả ê-kíp. Kiều Anh xin cảm ơn hai đạo diễn và khán giả. Cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương các nghệ sĩ, trong đó có Kiều Anh. Đây sẽ là động lực để Kiều Anh cố gắng hơn nữa, nỗ lực hơn nữa trong sự nghiệp của mình".

Năm qua, Bộ VHTTDL đã giao Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức thành công các Cuộc thi: Cuộc thi Tài năng diễn viên Chèo, Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2023, Cuộc thi Độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc - 2023, Cuộc thi Tài năng Múa Rối toàn quốc - 2022, Cuộc thi Tài năng Múa toàn quốc - 2023, Cuộc thi Tài năng Diễn viên Kịch nói toàn quốc - 2023, Cuộc thi Diễn viên Cải lương toàn quốc - 2023, Cuộc thi hát Thính phòng - Nhạc kịch - Hợp xướng và Cuộc thi Âm nhạc Mùa thu toàn quốc năm 2023. BTC đã lựa chọn mỗi loại hình nghệ sĩ đoạt giải Nhất để vinh danh từ các cuộc thi nghệ thuật.

Vinh danh các nghệ sĩ tiêu biểu cuộc thi Tài năng diễn viên chèo toàn quốc 2023. Ảnh: BTC

Tại chương trình vinh danh, BTC cũng thông qua Hội đồng bình chọn là những nhà báo, nhạc sĩ, đạo diễn… có uy tín sẽ vinh danh ở những hạng mục: Ca sĩ nổi bật của năm, Nam diễn viên truyền hình nổi bật của năm, Nữ diễn viên điện ảnh nổi bật của năm, Nghệ sĩ vì cộng đồng, Liveshow ca múa nhạc nổi bật của năm. Trong khuôn khổ của chương trình, năm nay có thêm hạng mục giới thiệu 10 cuốn sách nổi bật của lĩnh vực văn học.

Ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn nhấn mạnh: "Chúng tôi rất vui mừng khi trong danh sách đề cử của Hội đồng bình chọn và các hội chuyên ngành có nhiều nghệ sĩ đã thực sự có những đóng góp, cống hiến tích cực và tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội. Mở rộng đối tượng nghệ sĩ tiêu biểu, ghi nhận các chương trình nghệ thuật, liveshow, MV ca múa nhạc được yêu thích nhất...

Vinh danh các nghệ sĩ tiêu biểu cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2023. Ảnh: BTC

Vinh danh các nghệ sĩ tiêu biểu tại cuộc thi Tài năng diễn viên Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2023. Ảnh: BTC

BTC mong muốn đồng hành với lực lượng nghệ sĩ cả nước để cùng mang những năng lượng tích cực tới đời sống nghệ thuật hôm nay. Việc mở rộng đối tượng giúp cho sự vinh danh lần này được nâng lên về quy mô cũng như sự lan tỏa. Tôi tin rằng, các cá nhân được vinh danh đều hoàn toàn xứng đáng, họ không chỉ là những tài năng nghệ thuật, có thành tích cao mà còn luôn đồng hành cùng các cấp quản lý, đơn vị tổ chức để kịp thời thực hiện các chương trình, vở diễn, tác phẩm nghệ thuật có giá trị, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của công chúng".