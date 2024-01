Tranh “Ngư tảo” nổi tiếng của hoạ sĩ Nguyễn Huyến được biến tấu dịp Tết Giáp Thìn

Họa sĩ Nguyễn Huyến theo học trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương trong khoảng từ 1932 – 1936. Ông cũng nổi tiếng với bút pháp tài hoa. Ông từng tham gia vẽ tờ tiền 100 đồng "con trâu xanh". Lúc phát hành, 100 đồng "tiền cụ Hồ" bằng 100 đồng bạc Đông Dương, có giá trị 2700gr bạc. Hội họa Nguyễn Huyến mang tính chất hàn lâm châu Âu kết hợp với chất liệu Việt Nam truyền thống, mang lại những trải nghiệm rất khác lạ đối với người xem. Trong các tác phẩm sơn mài của ông, sự kết hợp truyền thống và hiện đại được thể hiện rõ ở kỹ thuật và chủ đề sáng tác.

Bức tranh "Ngư tảo" của họa sĩ Nguyễn Huyến. Ảnh chụp lại.

Nguyễn Huyến có một kỹ thuật toát tranh điêu luyện. Đây là một kỹ thuật ít người làm được tốt như ông, thể hiện rõ nhất trong loạt tranh cá vàng. Tranh cá Nguyễn Huyến đưa người xem đến một thủy cung với những lớp nước bồng bềnh chân thực. Hoạ phẩm "Ngư Tảo" của hoạ sĩ Nguyễn Huyến là một trong những nguồn cảm hứng cho bộ sưu tập Tết 2024 của Moon n Sun về sự sáng tạo, cùng những chuyển động mạnh mẽ cho một năm mới năng động, thịnh vượng.

"Ngư tảo" được Nguyễn Huyến sáng tác vào năm 1975, khi hoạ sĩ 60 tuổi. Nét thường thấy trong các tác phẩm của ông chính là những xung lực mạnh mẽ với kỹ thuật đầy điêu luyện, hình ảnh được họa lại với những nét vẽ sắc sảo, độ tương phản vô cùng mạnh mẽ, khiến các bức tranh của Nguyễn Huyến rất sống động và rực rỡ.

Tranh "Ngư tảo" của họa sĩ Nguyễn Huyến được biến tấu trên sơn mài. Ảnh: YK

Trong họa phẩm "Ngư tảo", thoạt nhìn tạo hình của bốn con cá vàng cùng vài nhánh rong rêu làm trang trí như những bức tranh về chủ đề cá vàng khác, thế nhưng Nguyễn Huyến đã sử dụng "xung lực" của đường nhịp trong tạo hình, để người xem nắm bắt một nhịp lượn nhanh, mạnh chứ không nhẹ nhàng, yểu điệu. Ngoài ra, việc sử dụng các đốm xà cừ dưới nền tác phẩm đã cho thấy sự khác biệt về mặt tạo chất của Nguyễn Huyến. Ông lót vàng xuống dưới tạo hình thân cá, phủ sơn lên rồi mài theo chủ ý tạo khối chứ không dùng nét bút đi màu để tạo nên đậm nhạt và sáng tối.

Bên cạnh những chuyển động đầy mạnh mẽ và sống động của hoạ phẩm "Ngư Tảo" trong phong thuỷ, cá vàng cũng là loài cá rất được ưa chuộng. Cá vàng có thể giúp căn nhà được điều hoà không khí, thêm sức sống cũng như giúp thư giãn tâm hồn. Bên cạnh đó, cá vàng còn được xem là biểu tượng cho sức sống mãnh liệt, kiên trì, bền bỉ, đồng thời thể hiện sự dồi dào, thịnh vượng, mang đến nhiều may mắn, an lành và thu hút vận may cho gia chủ hay người sở hữu chúng.

Chọn "Ngư tảo" tạo nên các thiết kế chủ đạo dành cho dịp Tết truyền thống của người Việt, các thiết kế trong bộ sưu tập này thể hiện sự mong muốn và hy vọng về một năm mới tràn đầy năng lượng, mạnh mẽ, cùng sự an khang, thịnh vượng, may mắn, tài lộc – giống như ý nghĩa biểu tượng của cá vàng.

Kết hợp cùng những nét vẽ với sự "xung lực" của đường nhịp trong tác phẩm "Ngư tảo" của Nguyễn Huyến, bộ sưu tập muốn truyền tải thông điệp về sự kế thừa và phát triển" văn hoá Việt.

Các nhà thiết kế trẻ đưa "Ngư tảo" lên sơn mài dịp Tết Giáp Thìn

Các nhà sáng tạo trẻ nỗ lực đưa sơn mài Việt đến gần hơn với người tiêu dùng. Ảnh: YK

Trong văn hoá Tết của người Việt, màu đỏ là tông chủ đạo, tượng trưng cho may mắn, tài lộc, phù hợp với không khí sum vầy, thiêng liêng, đem đến bình an và may mắn cho mọi người. Không khó để nhận ra sắc đỏ luôn hiện hữu trong từng đồ vật khi trang trí nhà cửa, mâm cỗ, quần áo mỗi dịp Tết đến Xuân về. Màu đỏ đô được sử dụng trong các sáng tạo sản phẩm Tết mang đến sự sang trọng, phù hợp với không khí lễ hội và năng lượng tích cực cho một năm mới an khang, thịnh vượng, may mắn.

Bức tranh là nguồn cảm hứng cho những chuyển động của cuộc sống, không chỉ là một năm mới thịnh vượng, năng lượng, mà còn là nhịp sống năng động, sự chuyển động không ngừng của các thế hệ người Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam, khi họ đang góp phần cống hiến, phát triển và nâng tầm văn hoá của đất nước.