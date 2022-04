Theo thông báo của Học viện An ninh nhân dân, năm 2022, trường có 3 phương thức xét tuyển là:

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GDĐT. Áp dụng đối với tất cả các ngành của Học viện.

Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (chứng chỉ IELTS Academic hoặc chứng chỉ TOEFL iBT hoặc chứng chỉ HSK) theo quy định của Bộ Công an. Áp dụng đối với nhóm ngành Nghiệp vụ an ninh của Học viện.

Học viên của Học viện An ninh nhân dân. Ảnh: HVANND



Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01, B00, C03, D01) kết hợp với kết quả Bài thi tuyển sinh trình độ đại học CAND chính quy tuyển mới theo tổ hợp (CA1, CA2), gọi tắt là bài thi Bộ Công an. Áp dụng đối với tất cả các ngành của Học viện.

Trường hợp phương thức 1 không tuyển đủ chỉ tiêu, thí sinh trúng tuyển theo phương thức 1 không xác nhận nhập học hoặc thí sinh trúng tuyển trượt tốt nghiệp THPT thì chỉ tiêu chưa tuyển được sẽ chuyển sang xét tuyển theo phương thức 2 và ngược lại.

Trường hợp phương thức 1 và phương thức 2 không tuyển đủ chỉ tiêu hoặc thí sinh trúng tuyển theo hương thức 1 và phương thức 2 không xác nhận nhập học hoặc thí sinh trúng tuyển trượt tốt nghiệp THPT thì chỉ tiêu chưa tuyển được sẽ chuyển hết sang xét tuyển theo phương thức 3.

Như vậy, Học viện An ninh nhân dân không có phương thức xét riêng học bạ.

Năm 2022, Học viện An ninh nhân dân tuyển sinh 450 chỉ tiêu (gồm 413 nam, 37 nữ) được phân bổ theo từng ngành, từng địa bàn, từng phương thức tuyển sinh, từng giới tính. Cụ thể như sau:

TT Ngành đào tạo/Địa bàn tuyển sinh Tổng chỉ tiêu Chỉ tiêu theo Phương thức 1 Chỉ tiêu theo Phương thức 2 Chỉ tiêu theo Phương thức 3 Tổ hợp xét tuyển theo Phương thức 3 Mã bài thi đánh giá của Bộ Công an sử dụng để xét tuyển 1 Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh 350 A00, A01, C03, D01 CA1, CA2 - Địa bàn 1 130 Nam: 11; Nữ: 02 Nam: 11; Nữ: 02 Nam: 95; Nữ: 9 - Địa bàn 2 110 Nam: 09; Nữ: 01 Nam: 10; Nữ: 02 Nam: 80; Nữ: 08 - Địa bàn 3 90 Nam: 07; Nữ: 01 Nam: 08; Nữ: 02 Nam: 66; Nữ: 06 - Địa bàn 8 20 Nam: 04 Nam:16 2 Ngành An toàn thông tin 50 A00, A01 CA1 - Phía Bắc 25 Nam: 05 Nam: 18; Nữ: 02 - Phía Nam 25 Nam: 05 Nam: 18; Nữ: 02 3 Y khoa (gửi đào tạo tại Học viện Quân y) 50 B00 CA1 - Phía Bắc 25 Nam: 05 Nam: 20 - Phía Nam 25 Nam: 05 Nam: 20

Nhóm ngành Nghiệp vụ an ninh tuyển sinh với 4 địa bàn:

Địa bàn 1 (các tỉnh miền núi phía Bắc), gồm: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La.

Địa bàn 2 (các tỉnh, thành phố đồng bằng và trung du Bắc Bộ), gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh.

Địa bàn 3 (các tỉnh Bắc Trung Bộ), gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế .

Địa bàn 8 (các đơn vị trực thuộc Bộ), gồm: A09, C01, C10, C11, K01, K02 (đóng quân ở Phía Bắc).

Ngành An toàn thông tin và gửi đào tạo đại học ngành Y khoa tuyển sinh với 2 địa bàn: Phía Bắc: gồm các tỉnh, thành phố từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra; phía Nam: gồm các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào.

Điều kiện dự tuyển chi tiết xem thêm TẠI ĐÂY.

Năm 2022, do có một số điểm mới trong dự thảo tuyển sinh đại học 2022 nên Học viện An ninh nhân dân hướng dẫn thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào Học viện đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và đăng ký nguyện vọng trên Cổng dịch vụ tuyển sinh như sau:

Thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT địa phương nơi cư trú. Riêng thí sinh xét tuyển vào các trường CAND (công an nhân dân) còn phải đăng ký tại công an cấp huyện và tương đương theo hộ khẩu thường trú hoặc nơi đóng quân. Quá trình khai phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT của Bộ GDĐT ban hành (bản giấy hoặc bản điện tử) và phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND của Bộ Công an ban hành. Thí sinh sử dụng 1 số chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước công dân) khi đăng ký thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào các trường CAND.

Thí sinh khai phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND chỉ được đăng ký dự tuyển với 1 tổ hợp môn, 1 mã bài thi vào 1 ngành của Học viện An ninh Nhân dân.

Thí sinh phải nộp đầy đủ các tài liệu hồ sơ dự tuyển được nêu. Nếu thí sinh không nộp đầy đủ các tài liệu trên thì bị từ chối quyền đăng ký dự tuyển của thí sinh (trừ các trường hợp có quy định khác).

Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh được đăng ký nguyện vọng xét tuyển chính thức theo lịch tuyển sinh của Bộ GDĐT. Thí sinh đã đạt sơ tuyển và đăng ký xét tuyển vào trường CAND được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển giữa các tổ hợp môn, các ngành, các trường CAND so với nguyện vọng đã khai phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND. Điều kiện để điều chỉnh nguyện vọng:

Nguyện vọng trường CAND xét tuyển trên Cổng dịch vụ tuyển sinh phải ở thứ tự nguyện vọng số 1.

Thí sinh được điều chỉnh tổ hợp môn xét tuyển với điều kiện tổ hợp điều chỉnh đạt điều kiện sơ tuyển về học lực theo quy định và thí sinh đã khai điểm từng môn thuộc tổ hợp điều chỉnh vào phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND (để các trường đại học có căn cứ kiểm dò). Trường hợp thí sinh không khai điểm từng môn thuộc tổ hợp điều chỉnh (trên dữ liệu tuyển sinh của Bộ Công an) mà tự ý điều chỉnh tổ hợp xét tuyển vào đại học CAND trên dữ liệu của Bộ GDĐT thì thí sinh chỉ được sử dụng tổ hợp đã đăng ký ban đầu để xét tuyển.