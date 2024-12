Hội An hướng đến xây dựng thành phố thông minh

Hiện nay, cải cách hành chính và chuyển đổi số (CCHC&CĐS) là xu thế tất yếu, đang diễn ra rất mạnh mẽ, sâu rộng, tỉnh Quảng Nam đã ban hành rất nhiều văn bản, Nghị quyết thực hiện quyết liệt CCHC&CĐS, lãnh đạo thành phố Hội An rất quyết tâm thực hiện hai nhiệm vụ này. Mục tiêu hướng đến là xây dựng Hội An – Thành phố Thông minh, vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp.

Toàn cảnh thành phố Hội An - Ảnh: Phan Vũ Trọng

Kết quả bước đầu

Trong thời gian qua, công tác CCHC&CĐS trên địa bàn thành phố được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố tập trung chỉ đạo, đã ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện bước đầu đạt được nhiều kết quả.

Nhiều hình thức tuyên truyền về CCHC&CĐS được thành phố, xã phường đẩy mạnh. Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và cải thiện các chỉ số về cải cách hành chính; tổ chức đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cho các cơ quan, đơn vị, địa phương hằng năm.

Hội An đẩy mạnh công tác tuyên truyền chuyển đổi số đến người dân- Ảnh: VT

Thành phố niêm yết công khai, kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); đã thực hiện tiếp nhận và giải quyết 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (TN&TKQ).

Thành phố thực hiện đúng quy định của nhà nước về sử dụng biên chế hành chính, số lượng người làm việc trong cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện nghiêm túc các lĩnh vực được UBND tỉnh phân cấp, ủy quyền; đẩy mạnh thực hiện việc phân cấp, ủy quyền. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, thực hiện chủ trương tinh giản biên chế.

Triển khai thực hiện công khai ngân sách, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lý tài sản và ngân sách thành phố; giao quyền tự chủ tài chính thời kỳ ổn định 2023-2025.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn cơ bản đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc. 100% các cơ quan, đơn vị, ban ngành, xã, phường trên địa bàn thành phố đã kết nối Internet với đường truyền tốc độ cao, thiết lập mạng LAN phục vụ công việc, trao đổi thông tin, dữ liệu. Tỷ lệ máy tính/cán bộ, công chức, viên chức đạt 100%; mạng lưới thông tin di động, mạng 3G, 4G, 5G được phủ sóng khắp địa bàn thành phố. Đã triển khai kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng đến 13 xã phường. Hệ thống Hội nghị trực tuyến thành phố, xã phường được triển khai trong công tác chỉ đạo và điều hành. Nâng cấp, bổ sung hệ thống camera thông minh giám sát an ninh trên địa bàn thành phố. Triển khai các bước đầu tư Trung tâm điều hành thông minh thành phố Hội An (IOC Hội An).

Đến nay 100% các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố đã thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử tích hợp chữ ký số, thay thế văn bản giấy. Việc gửi nhận văn bản điện tử giúp rút ngắn thời gian tiếp nhận, xử lý văn bản, truyền tải các văn bản chỉ đạo giữa các cấp một cách kịp thời, nhanh chóng. Thực hiện tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung của tỉnh và kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương để khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia, triển khai thực hiện Đề án 06. Triển khai kết nối vận hành hệ thống SDWAN tại 10 phòng chuyên môn của UBND thành phố kết nối với toàn tỉnh.

Nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống một cửa điện tử cấp thành phố, cấp xã phường; tăng cường trao đổi, xử lý hồ sơ qua mạng; bảo đảm tính liên thông giữa các đơn vị trong quy trình xử lý thủ tục hành chính. Đã triển khai thanh toán trực tuyến, biên lai điện tử trong một số thủ tục Dịch vụ công trực tuyến.

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho quy trình công việc và thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố, xã, phường.

Các cơ quan, ban ngành, hội, đoàn thể, địa phương thành phố triển khai thông tin tuyên truyền chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị, địa phương. 13 xã phường thành lập 54 Tổ công nghệ cộng đồng tại 54 thôn - khối phố, với hơn 300 thành viên. Tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ năng chuyển đổi số cho Tổ công nghệ cộng đồng.

Thanh niên Hội An xung kích ra quân hướng dẫn cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử - Ảnh: BT

Chuyển đổi số trên các lĩnh vực bước đầu đã thực hiện, các bệnh viện, phòng khám, Trung tâm Y tế thành phố đã trang bị các phần mềm, hệ thống quản lý, trích chuyển dữ liệu khám, chữa bệnh BHYT lên cổng thông tin BHXH, triển khai khám chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân gắn chíp. Ngành giáo dục thành phố đã triển khai nhiều phần mềm ứng dụng CNTT. Các chương trình quảng bá du lịch trực tuyến đã được triển khai, cơ sở dữ liệu du lịch Hội An đồng bộ trên Hệ thống du lịch thông minh tỉnh Quảng Nam. Triển khai hoạt động số hóa, trưng bày trực tuyến các "địa chỉ đỏ" ở Hội An. Phòng LĐTBXH triển khai thí điểm chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt đối với người có công với cách mạng và bảo trợ xã hội.

Kinh tế số được tuyên truyền triển khai trên các lĩnh vực, góp phần thay đổi nhận thức, cách làm truyền thống của người dân, hộ gia đình về tiêu thụ sản phẩm trên không gian số, sàn thương mại điện tử, mở rộng không gian tiêu thụ sản phẩm. Hỗ trợ đưa sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp... lên sàn thương mại điện tử.

100% thôn-khối phố có wifi tại nhà văn hóa. Triển khai xây dựng mô hình thôn thông minh tại xã Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu. Có 04 Đài truyền thanh xã phường ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông và đang tiếp tục đầu tư 09 Đài truyền thanh thông minh, phấn đấu hoàn thành 100% Đài truyền thanh xã phường thông minh trong năm 2025.

Triển khai các hoạt động chuyển đổi số, ứng dụng CNTT gắn kết chặt chẽ với chương trình cải cách hành chính. Tại các cơ quan, đơn vị và xã, phường đã thực hiện các mô hình "Ngày giải quyết thủ tục hành chính không hẹn", "Niêm yết thủ tục hành chính bằng mã QR", "Fanpage trên mạng xã hội Facebook tương tác giữa chính quyền với người dân", "Tổ công nghệ đồng hành cùng người dân và tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến"… Tuyên truyền cài đặt các ứng dụng dùng chung của tỉnh: Smart Quảng Nam, Egov Quảng Nam, Tổng đài 1022 Quảng Nam, ứng dụng trên điện thoại thông minh... tương tác giữa chính quyền và người dân, doanh nghiệp.

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương nêu cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về CCHC & CĐS. Tăng cường các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm nâng cao các chỉ số CCHC & CĐS của thành phố.

Nhiệm vụ tuyên truyền giữ vai trò rất quan trọng, cần đa dạng hóa các hình thức, làm sao cho phù hợp dễ dàng giúp người dân tiếp cận để hưởng ứng thực hiện hiệu quả. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố nâng cao văn hóa khai thác và ý thức sử dụng CNTT từ gia đình đến xã hội nhằm hướng đến các ứng dụng lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, góp phần hình thành xã hội số, gắn kết bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng.

Xây dựng kế hoạch khung cho lộ trình chuyển đổi số TP Hội An theo mô hình đô thị thông minh gắn với sinh thái - văn hóa - du lịch. Đẩy mạnh thực hiện các nội dung đề án "Chuyển đổi số gắn với xây dựng đô thị thông minh thành phố Hội An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" với các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, đầu tư trang thiết bị, hạ tầng công nghệ và thiết bị đáp ứng yêu cầu của công tác cải CCHC & CĐS.



Tổ công nghệ số cộng đồng ra quân tuyên truyền tích hợp thẻ Bảo hiểm y tế vào ứng dụng VNEID- Ảnh: K.C

Xây dựng/ứng dụng các nền tảng, kênh tương tác trực tuyến giữa cơ quan nhà nước và người dân, doanh nghiệp. Triển khai các giải pháp cải thiện và nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với các cơ quan hành chính của thành phố. Triển khai các sáng kiến, giải pháp mới cải cách hành chính.

Thực hiện nghiêm túc việc cập nhật tiến trình, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, số hóa, luôn chuyển hồ sơ và ký số trên phần mềm một cửa điện tử đầy đủ, kịp thời, đồng bộ với hồ sơ giấy trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa thành phố và Bộ phận Một cửa xã, phường đảm bảo theo đúng quy định.

Tất cả các văn bản đi/đến được số hóa, luân chuyển, xử lý, xét duyệt trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; Sử dụng chữ ký số trên văn bản điện tử; 100% văn bản điện tử do cơ quan phát hành có đầy đủ chữ ký số cơ quan và chữ ký số của lãnh đạo cơ quan.

Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn công dân nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến qua cổng Dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn cài đặt và khai thác các ứng dụng smart Quảng Nam, Egov Quảng Nam, tổng đài dịch vụ công 1022…Triển khai thực hiện nhanh việc thanh toán trực tuyến đối với thủ tục hành chính đủ điều kiện, đảm bảo theo tỷ lệ của tỉnh giao.

Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch liên quan đến CCHC & CĐS. Tăng cường công tác kiểm tra đạo đức văn hóa công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phục vụ Nhân dân và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức. Xem việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân đảm bảo đúng tiến độ, thời gian theo quy định là tiêu chí bắt buộc trong việc xem xét, đánh giá cán bộ, công chức, người lao động cuối năm.

Nhân dân Hội An cổ động chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10- Ảnh: T.Đ

Chuyển đổi số đã đem lại những lợi ích to lớn cho xã hội hiện đại, tuy nhiên mất an ninh thông tin cũng đang đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi cần chú trọng công tác đảm bảo an ninh thông tin trong quá trình chuyển đổi số. Bảo đảm an ninh thông tin trong quá trình chuyển đổi số không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước, của các cơ quan chức năng mà còn là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi công dân vì đó cũng là cách để chúng ta tự bảo vệ lợi ích của chính mình.

Công tác chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính, hướng đến xây dựng thành phố thông minh là lộ trình lâu dài, còn rất nhiều khó khăn thách thức; tuy nhiên, Hội An là địa phương giàu truyền thống văn hóa, đổi mới, sáng tạo, với sự đồng thuận, nỗ lực, quyết tâm cao của lãnh đạo chính quyền, Nhân dân, doanh nghiệp, tin tưởng công cuộc chuyển đổi số, xây dựng Hội An - thành phố thông minh sẽ sớm thành công.