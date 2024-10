Top những đặc sản ngon hết nấc không thể bỏ lỡ khi tới phố cổ Hội An

Nằm dọc bờ biển phía bắc lưu sông Thu Bồn, Hội An là một đô thị cổ kính thuộc tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Đà Nẵng hơn 30 km về phía Nam và cách thành phố Huế 122 km về phía Bắc. Nổi bật với dãy nhà cổ màu vàng đặc trưng, Hội An thu hút khách du lich bởi vẻ đẹp thơ mộng của dòng sông rực rỡ ánh hoa đăng mỗi khi đêm xuống. Ẩm thực thực nơi đây cũng là một điểm nhấn với nhiều món ngon, mang đậm hương vị địa phương, mà giá cả lại rất bình dân, làm siêu lòng bất kỳ du khách nào ghé thăm.

Dưới đây là những món ăn đặc sản ở Hội An mà du khách có dịp ghé thăm không nên bỏ lỡ.

Món ăn đặc sản ở Hội An : Cao lầu - Tinh hoa văn hoá ẩm thực

Cao lầu Hội An là niềm tự hào của người dân xứ Hội về những tinh túy văn hóa ẩm thực. (Ảnh: Quán Cao Lầu Bá Lễ)

Cao lầu có tên gọi bắt nguồn từ việc món ăn này thường được bày bán trên tầng hai và sân thượng ở các quán ăn nơi phố Hội, phía trên có treo đèn lồng, thực khách có thể vừa ngồi thưởng thức món ăn, vừa có thể ngắm phố cổ Hội An bình yên, lãng mạn.

Món đặc sản Hội An này không chỉ đặc biệt ở tên gọi lạ tai mà đặc biệt hơn cả là ở công thức chế biến, từ khâu chọn lựa và xử lý nguyên liệu đến thứ nước sốt và rau thơm. Ngay từ những bước chế biến Cao Lầu đã là một quá trình cần sự công phu, tỉ mỉ và chứa đựng cả một cái tâm của người đầu bếp. Tinh túy của món đặc sản này là ở sợi mì. Sợi mì được làm từ loại gạo dẻo thơm nhất, ngâm bằng nước tro nấu củi lấy từ Cù Lao Chàm.

Gạo sau khi ngâm sẽ được xay với nước giếng Bá Lễ vừa trong vừa mát nổi tiếng ở Hội An. Gạo xây xong được đưa vào hấp nhiều lần và đem ra xắt sợi, phơi khô thành những sợi mì giòn giòn dai dai. Sợi mì cao lầu có màu vàng sáng, do bột được trộn cùng với tro củi tràm tạo nên hương vị đặc biệt. Cao lầu thường được ăn chung với tôm, thịt heo, xá xíu, rau sống…. Nước dùng ít nhưng đậm vị, tạo nên "linh hồn" cho món ăn được xem là tiêu biểu cho nét đẹp xưa cũ của phố cổ.

Tất cả đã làm nên sự tinh tế, khó quên cho một tô Cao Lầu đầy đặn, màu sắc bắt mắt. Chính vì thế mà hoàn toàn không sai khi nói rằng Cao lầu là món đặc sản của Hội An mà việc phải thưởng thức chúng tại điểm du lịch Hội An là rất xứng đáng. Bởi không nơi nào mang lại hương vị đặc trưng đúng chất Cao lầu như ở phố Hội.

Món ăn đặc sản ở Hội An : Cơm gà

Cơm có màu vàng óng đều và đẹp mắt, hạt cơm tơi mà vẫn giữa được độ dẻo chớ không hề bị khô nên rất dễ ăn (Ảnh:hana.foodie )

Cơm gà Hội An – món ăn thanh nhã lại thích hợp cho mọi thời điểm lâu nay đã trở thành niềm tự hào của người dân phố Hội. Cơm gà Hội An cũng được thực khách yêu thích bởi khi ăn người ta cảm nhận được cái hồn xứ Quảng rất riêng trong mỗi thành phần tạo nên nó.



Cơm gà là món ăn đã có mặt ở nhiều vùng miền khác nhau. Tuy nhiên, món cơm gà ở Hội An lại đặc biệt hơn cả, vừa thơm, dai, lại vô cùng đậm vị. Nếu lỡ phải lòng ẩm thực của phố Hội, bạn chắc chắn sẽ nhớ mãi món cơm gà Hội An "vạn người mê". Có quá nhiều lý do để "thả tim" cho món đặc sản Hội An kinh điển này , hấp dẫn nhất ở phần cơm với hạt vàng óng, thơm ngậy, đều tăm tắp, được nấu cùng nước luộc gà và lá dứa bằng loại gạo tám dẻo đã được rất cẩn thận. Canh gà ở đây có đầy đủ lòng mề thái nhỏ, được nêm nếm rất vừa, thêm chút gừng cho hương vị cay nhẹ và ấm nồng. Thịt gà thơm chắc, kết hợp cùng vị chua của đu đủ nộm, hăng nhẹ của hành tây, cùng các loại rau ăn kèm tươi ngon sẽ khiến thực khách đã ăn là nhớ mãi không quên.

Món ăn đặc sản ở Hội An : Mỳ Quảng - ngon thần sầu, chuẩn vị nhất

Với nhiều topping, một bát mì Quảng chắc chắn sẽ giúp bạn nạp đầy năng lượng để khám phá Hội An cổ kính. (Ảnh:Reviewhoian )

Mì Quảng Hội An là một trong những đặc sản Hội An được rất nhiều người yêu thích. Món ăn đặc trưng của ẩm thực phố Hội này gây thương nhớ bằng hương vị đậm đà, thanh ngọt và ngon khó cưỡng. Mộc mạc, giản dị mà tinh tế, không biết từ lúc nào, mì Quảng đã trở thành cái tên yêu thích của giới sành ăn. Sợi mì Quảng màu trắng đục, mềm và dai. Mùi gạo thơm của mì hoà quyện trong nước dùng đậm đà, beo béo ăn cùng với rau sống, đậu phộng rang, tôm, thịt, trứng lòng đào… quả thật là tuyệt hảo. Ăn kèm với bánh đa giòn tan mới thực sự đúng điệu.



Để bát mì Quảng Hội An thêm phần ngon miệng, bạn nên ăn cùng rau sống Trà Quế nổi tiếng như rau muống, rau cải xắt nhỏ, trộn cùng rau thơm, húng quế, búp chuối non, rau răm… Ngoài ra, thực khách còn thường dùng kèm đậu phộng rang, bánh tráng mè để tạo nên mùi vị đặc trưng.

Bên cạnh phiên bản truyền thống, còn có món mì Quảng ếch độc đáo.

Món ăn đặc sản ở Hội An : Cháo Nghêu

Các gánh cháo nghêu Hội An phục vụ cho nhiều du khách lót dạ sau nhiều giờ tắm biển (Ảnh:ni_cherry )

Cháo nghêu Hội An không biết từ bao giờ đã dần trở thành thức ăn dân dã, bình dị làm ấm bụng của nhiều người dân nơi đây. Nếu có dịp đi tắm biển ở các khu biển như: biển Cửa Đại, biển An Bàng… bạn sẽ không khó bắt gặp các gánh cháo nghêu tấp nập người ngồi xì xụp thưởng thức. Bát cháo nóng hổi đầy ắp thịt nghêu xào thấm gia vị, cay thơm nồng mùi tiêu. Mùi thơm của gạo quyện với mùi vị của nghêu, của rau thơm tạo nên 1 món ăn thanh nhã. Nếu thích ăn đậm đà hơn bạn nên nêm thêm chút nước mắm tỏi ớt, tương ớt xào rồi khuấy đều thưởng thức.

Món ăn đặc sản ở Hội An : Bánh bao và bánh vạc - Thức quà mộc mạc khiến thực khách "xiêu lòng"

Những chiếc bánh to với lớp bột mỏng cùng phần nhân đậm đà, khi ăn chấm cùng nước chấm ngon mê ly. (Ảnh: hoianheritage.net )

Bánh vạc Hội An không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn được bạn bè quốc tế biết đến với tên gọi mỹ miều: "White Rose", một cái tên vô cùng xinh xắn, đỏng đảnh nhưng cũng không kém phần trang nhã - Hoa Hồng trắng, dựa trên hình dáng của bánh mà có cái tên này.



Bánh bao và bánh vạc là 2 loại bánh có cách làm và nguyên liệu tương đồng nên thường được ghép thành một cặp để thưởng thức cùng nhau. Về ngoại hình, bánh bao vẫn là chiếc bánh quen thuộc với hình tròn, miệng bánh được xếp xoè ra với tạo hình như 1 bông hoa hồng đang nở rộ. Còn bánh vạc có màu sắc giống bánh bột lọc nhưng to hơn và được nặn cực kỳ khéo léo, tỉ mỉ.

Chiếc bánh nhỏ xinh xắn vừa đủ một miếng ăn; người thưởng thức như được dẫn dắt bằng một cách đầy cám dỗ từ cảm giác ngon mắt đến chỗ thật sự khoái chí khi nhận ra dần vị ngọt thơm bùi béo của nhân hòa lẫn vào lớp vỏ bánh dẻo mềm dịu nhẹ. Món này dùng khi còn ấm nóng mới ngon, vỏ bánh dẻo dai mà vẫn mềm, lẫn mùi thơm của nhân tôm thịt và hành phi vàng giòn. Đơn giản chỉ có vậy mà thưởng thức qua một lần là không thể nào quên.

Bánh bao và bánh vạc Hội An là một món ăn đặc trưng Phố Hội, tuy bình dị nhưng vô cùng sang trọng. Chỉ cần ăn một lần đảm bảo bạn sẽ nhớ mãi không quên và thức quà này bạn chỉ có thể thưởng thức tại Hội An mà thôi.

Món ăn đặc sản ở Hội An : Bánh Đập Hến Xào - siêu ngon, siêu "nịnh miệng"

Những chiếc bánh to với lớp bột mỏng cùng phần nhân đậm đà, khi ăn chấm cùng nước chấm ngon mê ly. (Ảnh: Hoang Yen Xuannguyen )

Bánh đập hến xào là đặc sản Hội An nức tiếng gần xa mà thực khách nên thử ít nhất một lần trong đời. Hến tươi được xào cùng với gia vị, rau răm, hành tây, hành phi, đậu phộng, tương ớt,… đến khi dậy mùi thơm phức. Sau đó, ăn cùng với bánh đa hoặc bánh đập và chan thêm nước chấm chua ngọt. Điều làm nên "linh hồn" của món ăn này chính là bát nước chấm mắm nêm. Thứ nước chấm hảo hạng với hương vị thơm ngon khó cưỡng. Trước khi thưởng thức, bạn sẽ dùng tay ấn giữa chiếc bánh cho đến khi vỡ ra nhiều mảnh. Sau đó chấm vào bát nước chấm thần thánh. Dù nguyên liệu và cách chế biến không quá phức tạp, rất khó để tìm được cửa hàng bán hến xào bánh đa có hương vị thơm ngon, đậm đà đúng chuẩn phố cổ.

Món ăn đặc sản ở Hội An : Hoành Thánh

Mì hoành thánh là một món ăn rất phổ biến ở Hội An.(Ảnh: Hoianworldheritage )

Hoành thánh Hội An đã "đi vào lòng, vào ký ức" của rất nhiều du khách khi đặt chân đến phố Hội. Dù là món ngon có nguồn gốc từ Trung Quốc, hoành thánh Hội An vẫn sở hữu hương vị rất thuần Việt.



Hoành thánh Hội An thường có hai phần chính: phần vỏ và nhân thịt, được ăn theo ba cách chủ yếu: ăn khô, ăn nước hoặc ăn cùng mì. Vỏ hoành thánh vàng ươm, mềm dai ôm lấy phần nhân tôm thịt đầy đặn rồi ăn kèm với gan heo, hẹ, trứng lòng đào…. Nếu không thích món nước thì bạn có thể chọn hoành thánh chiên giòn, Bánh được chiên ngập dầu và có màu vàng óng. Vỏ bánh giòn tan, nhai vui miệng nhưng phần thịt vẫn giữ được độ mềm ẩm. Khi ăn, thực khách chấm cùng nước sốt cà chua hoặc chấm thêm chút tương ớt cũng "rất gì và này nọ" đấy.

Món ăn đặc sản ở Hội An : Bánh ướt cuốn thịt nướng ngon "gây thương nhớ"



Món ăn là sự kết hợp hoàn hảo giữa bánh ướt mềm dẻo, thịt nướng thơm lừng và rau sống (Ảnh: Mia)

Bánh ướt cuốn thịt nướng Hội An là một trong những món ăn mang đậm nét đặc trưng của người dân xứ Hội. Vào những buổi chiều tà, mùi hương thơm phức của những xiên thịt nướng thơm phức cả con phố. Đặc biệt là hình ảnh những gánh hàng rong với những khẩu phần bố trí cũng đủ làm con người ta say mê.



Không gian ăn món ăn này cũng vô cùng bình dị với những chiếc ghế súp nhỏ dọc đặt trên vỉa hè của những con phố hoặc bên cạnh bờ sông Hoài thơ mộng. Mỗi gánh hàng đều được trang bị đầy đủ: bếp than nhỏ, thúng đựng các loại gia vị, rau, thúng còn lại thì đựng những xiên thịt đã được ướp sẵn có hương thơm nồng nàn và đặc biệt không thể thiếu nước chấm.

Một phần bánh ướt cuốn thịt nướng đầy đủ bao gồm thịt xiên nướng cháy cạnh có rắc chút đậu phộng, bánh ướt, rau sống và nước chấm mặn ngọt. Bạn cho rau sống và thịt nước và lớp bảnh ướt mềm, cuốn lại rồi thưởng thức cùng nước chấm đậm đà.

Món ăn đặc sản ở Hội An : Mót Hội An - thức uống "mê hoặc" lòng người

Mót Hội An mang hương thơm nhè nhẹ của thảo mộc, níu chân thực khách bốn phương. (Ảnh: Lê Hương Giang)

Mót Hội An nổi bật với phong cách bài trí thơ mộng, "chuẩn vibe" phố cổ, phảng phất hương thơm nhè nhẹ của các vị thảo mộc. Không gian bắt mắt đậm phong cách vintage thật nghệ thuật là một địa điểm "check in" lý tưởng cho du khách mỗi lần đặt chân tới Hội An.

Nước Mót tại đây còn được gọi với nhiều cái tên khác như nước chanh sả hay "nước sang chảnh", là thức uống yêu thích của du khách khi có dịp ghé thăm thành phố bình yên Hội An. Nếu thành phố hoa lệ Sài Gòn nức tiếng với những ly cà phê đậm đà, Hà Nội đặc trưng bởi cốc trà đá vỉa hè mát lạnh thì Hội An lại thu hút du khách nhờ món trà Mót mang hương vị thảo mộc đặc trưng. Nguyên liệu chính của nước thảo mộc Mót Hội An gồm chanh, gừng, sả, hoa cúc, lá sen khô, lá trà xanh, mật ong,... giúp cơ thể giải độc, thanh nhiệt, tăng cường sức khỏe. Đặc biệt, thức uống này được pha chế theo công thức gia truyền hơn 100 năm có tên An Thái Ông Thầy Tải - 100 Cường Đế đem đến hương vị thơm ngon, đặc trưng mà không nơi nào có được.

Không chỉ thu hút nhờ vị ngon, giá cả phải chăng, Mót Hội An còn mang trên mình vẻ đẹp hết sức tinh tế. Mỗi ly nước đều được trang trí lá sen, củ sen bởi bàn tay nghệ thuật của người pha chế, khiến du khách khó lòng rời mắt khỏi ly Mót trên tay. Thêm một điểm cộng đó là Mót Hội An sử dụng ống giấy, ống hút tre vừa thân thiện với môi trường, vừa tạo ra vẻ đẹp gần gũi, thân thuộc.