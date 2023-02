Theo đó, Bộ trưởng Bộ VHTTDL vừa quyết định đưa “Lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu ở Hội An” vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.



Trước khi diễn ra lễ đón nhận danh hiệu, sáng sớm cùng ngày, đoàn rước danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Tết Nguyên tiêu ở Hội An đã tổ chức diễu hành trên các tuyến đường trong khu phố cổ.

Tết Nguyên tiêu ở Hội An được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ảnh: D.B

Tết Nguyên tiêu (tết Thượng nguyên) là một trong những lễ hội quan trọng có từ lâu đời của cộng đồng cư dân Hội An. Lễ tết này mang những giá trị văn hóa tiêu biểu và những nét đặc trưng riêng so với nhiều nơi ở Việt Nam và châu Á, do được hình thành trên cơ sở truyền thống văn hóa bản địa của người Việt và có sự giao lưu tiếp biến văn hóa với các nước Trung Hoa, Nhật Bản.

Ở Hội An, cứ sau ngày Khai hạ (mồng 7 tháng Giêng), người dân lại nô nức chuẩn bị Tết Nguyên Tiêu. Vào dịp này, tại các hội quán và nhiều di tích tín ngưỡng trong và ngoài Khu phố cổ tổ chức lễ cúng tiền hiền, cầu an, cầu tài lộc đầu năm với ước vọng mọi việc trong năm mới được hanh thông, như ý.

Lễ rước bằng công nhận đi qua nhiều tuyến phố cổ ở Hội An. Ảnh: D.B

Hội An tưng bừng đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lễ hội Nguyên Tiêu tại Khu phố cổ Hội An thu hút nhiều du khách và bà con xa gần đến tham quan, dâng hương, cầu phước, cầu tài lộc.

Qua đây, ghi nhận sự nỗ lực của các chủ thể trong việc bảo tồn cũng như các bên liên quan trong việc xây dựng hồ sơ khoa học đệ trình công nhận di sản. Ngoài ra, đây cũng là dịp tuyên truyền nâng cao lòng tự hào và trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo tồn di sản văn hóa Hội An nói riêng, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc.

Múa lân chúc phúc tại Hội quán Quảng Triệu. Ảnh: D.B

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Hội An đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Tết Nguyên tiêu trong niềm phấn khởi, tự hào. Nhưng đi cùng với đó là trọng trách to lớn đặt ra cho các cấp, các ngành từ tỉnh đến TP.Hội An phải quản lý, bảo tồn và phát huy tốt giá trị vốn có của di sản để những giá trị đó được lan tỏa không chỉ trong cộng đồng dân cư mà còn đến với bạn bè gần xa.

Nhiều người dân và du khách đến Hội An tham quan, dâng hương, cầu phước, cầu tài lộc.

“Điều này góp phần xây dựng con người Hội An nhân tình thuần hậu, phục vụ các mục tiêu xây dựng thành phố theo định hướng Văn hóa - Sinh thái - Du lịch. Đồng thời, góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát triển văn hóa, con người Quảng Nam. Đóng góp vào việc thực hiện mục tiêu “đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030” được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 đề ra”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khẳng định.