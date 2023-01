Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Lương Quốc Đoàn - Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN; đồng chí Phạm Tiến Nam – Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng – Chủ tịch Công đoàn cơ quan T.Ư Hội NDVN.

Tới dự hội nghị có đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Đông – Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam. Cùng dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN: Đinh Khắc Đính, Bùi Thị Thơm, Nguyễn Xuân Định, Cao Xuân Thu Vân.

Nhiều dấu ấn nổi bật, khẳng định vai trò tổ chức Hội Nông dân

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe 6 báo cáo chuyên đề gồm: Báo cáo tổng kết năm 2022, chương trình công tác năm 2023; báo cáo tổng kết phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; báo cáo công tác tài chính năm 2022, kế hoạch tài chính năm 2023; báo cáo công tác tổ chức, cán bộ năm 2022, nhiệm vụ năm 2023; báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân nhân năm 2022, nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Đức Quảng.

Năm 2022, dưới sự lãnh đạo của Đảng đoàn, Thường trực T.Ư Hội, lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan T.Ư Hội đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch công tác đề ra; qua đó đã góp phần đưa công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022 đạt được những kết quả tích cực.

Điểm nhấn năm 2022 trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo cơ quan T.Ư Hội NDVN là đã chỉ đạo tổ chức thành công Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2022; Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La; Lễ tôn vinh 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022; Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI; Lễ tôn vinh nhà khoa học của nhà nông; Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V gắn với Ngày Hội Tam Nông năm 2022… Các sự kiện trên được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao; tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, hội viên, nông dân và toàn xã hội.

Toàn cảnh Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của T.Ư Hội NDVN. Ảnh: Đức Quảng

Đặc biệt, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng, Đảng đoàn, Thường trực T.Ư Hội chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án "Xây dựng Hội NDVN và giai cấp nông dân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Một điểm nhấn nữa trong năm 2022 là Hội NDVN đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Nông dân thế giới, sau 10 năm ở vị trí quan sát viên.

Tại hội nghị, đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam đã trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam năm 2022 cho đồng chí Lương Quốc Đoàn - Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN. Ảnh: Đức Quảng.

Tại cơ quan T.Ư Hội, việc thực hiện các quy định, quy chế làm việc của cơ quan ngày càng đi vào nề nếp, thực hiện tốt việc công khai dân chủ. Trên cơ sở đó tăng cường sự đoàn kết nhất trí, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức; quan tâm nâng cao đời sống cả về vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến đề nghị của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan T.Ư Hội. Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn đã giải đáp các ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan T.Ư Hội.

Tại Hội nghị, đồng chí Lương Quốc Đoàn - Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 2 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021.

Tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và những kết quả của các ban, đơn vị cơ quan T.Ư Hội đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN tặng Cờ thi đua của Ban Chấp hành T.Ư Hội cho 3 đơn vị có thành tích xuất sắc năm 2022. Ảnh: Đức Quảng

Chủ tịch Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh: Năm 2023, với nhiều thời cơ, vận hội mới, đan xen là những thách thức không hề nhỏ. Với tổ chức Hội Nông dân, năm 2023 là năm về đích thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội NDVN.

Để thực hiện thành công Chương trình công tác năm 2023, các ban, đơn vị, từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan T.Ư Hội cần tập trung cao độ, nâng cao ý thức trách nhiệm, tự thân tích cực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tập trung vào 6 vấn đề lớn.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN tặng Bằng khen của Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Đức Quảng.

Cụ thể: Tập trung tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; Chương trình hành động số 08 ngày 24/6/2021 của Ban Chấp hành T.Ư Hội thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2022. Đặc biệt là Kế hoạch của Đảng đoàn Hội NDVN thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XIII).

Chủ tịch Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh: Năm 2023 là năm tổ chức Đại hội Hội ND các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Các Ban, đơn vị cần sâu sát cơ sở, tập trung tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực T.Ư Hội chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội các cấp; phải nghiên cứu kỹ Điều lệ, quy chế, quy định, văn bản, tài liệu liên quan; phải thuộc bài khi hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tham mưu về công tác Đại hội, đặc biệt là quá trình xây dựng văn kiện và chuẩn bị nhân sự của Đại hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN Phạm Tiến Nam tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022. Ảnh: Đức Quảng

"Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan T.Ư Hội phải nhận thức rõ, Đại hội Hội ND các cấp là cơ hội để củng cố tổ chức Hội ND từ T.Ư tới cơ sở; là ngày hội đoàn kết, sức mạnh của tổ chức Hội ND và giai cấp nông dân Việt Nam" – Chủ tịch Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN Bùi Thị Thơm tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022. Ảnh: Đức Quảng

Bên cạnh đó, cần tiếp tục triển khai thực hiện Đề án số 07 về"Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan T.Ư Hội tinh gọn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của cơ quan, nhất là nề nếp, kỷ cương, kỷ luật, tư thế, tác phong của cán bộ cơ quan T.Ư Hội. Làm tốt công tác chăm lo chế độ chính sách và đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan T.Ư Hội...

Đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị cơ quan T.Ư Hội ký kết giao ước thi đua năm 2023. Ảnh: Đức Quảng.

"Năm 2023 đã đến, tôi đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan T.Ư Hội hãy tự hào về tổ chức Hội NDVN, đoàn kết, chung một ý chí, nỗ lực phấn đấu hơn nữa, không ngừng sáng tạo thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tổ chức Hội NDVN" – Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh.

Năm 2022, đối với khen thưởng cấp Nhà nước, T.Ư Hội có 1 đơn vị được đề nghị Cờ thi đua của Chính phủ; 1 đồng chí được đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 đồng chí được đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, 1 đồng chí được đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Đối với khen thưởng của Hội NDVN, cơ quan T.Ư Hội có 16 đơn vị đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến"; 10 đơn vị đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"; 3 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Ban Chấp hành T.Ư Hôi; 5 đơn vị được tặng Bằng khen của T.Ư Hội. Năm 2022, cơ quan T.Ư Hội có 204 đồng chí đạt danh hiệu "Lao động tiến tiến"; 31 đồng chí đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở"; 10 đồng chí đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua T.Ư Hội"; 25 đồng chí được tặng Bằng khen của Ban Chấp hành T.Ư Hội; 2 đồng chí được tặng Kỷ niệm chương vì Giai cấp nông dân Việt Nam.