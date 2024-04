Hội Nông dân 1 huyện ở Bắc Kạn uỷ thác vốn vay Ngân hàng CSXH, nông dân nuôi trâu mà giàu lên

Hội Nông dân xã Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn đang quản lý nguồn vốn vay ủy thác từ Ngân hàng CSXH trên 7,5 tỷ đồng thông qua 5 tổ tiết kiệm và vay vốn, cho gần 150 hộ vay. Từ nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều gia đình hội viên giải quyết được vấn đề tài chính để lo cho con ăn học, cải tạo công trình nước sạch, vệ sinh môi trường, phát triển chăn nuôi, trồng trọt, xây dựng nhiều mô hình sản xuất hiệu quả.

Gia đình anh Nguyễn Văn Hiện (thôn Bản Lài, xã Chu Hương) là hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã, huyện nhiều năm nay. Ngoài sự nỗ lực, chăm chỉ và đồng lòng, vợ chồng anh cũng có thêm trợ lực nhờ nguồn vốn vay ưu đãi. Gia đình anh Hiện vay vốn từ Ngân hàng CSXH thông qua Hội ND hơn 100 triệu đồng để đầu tư phát triển kinh tế. Hiện gia đình anh kinh doanh cửa hàng tạp hóa, nuôi lợn quy mô trên 50 con/lứa, trồng 3ha rừng… Từ mô hình kinh tế tổng hợp đã giúp gia đình có cuộc sống ngày càng ổn định hơn.

Hội Nông dân huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn nhận uỷ thác nguồn vốn vay Ngân hàng CSXH hiệu quả. Trong ảnh: Mô hình nuôi trâu vỗ béo của nông dân sản xuất kinh doanh giỏi xã Thượng Giáo (huyện Ba Bể, ) cho thu nhập khá.

Anh Hiện chia sẻ: "Là hội viên của Hội ND nên khi tham gia vay vốn, gia đình luôn được cán bộ hội nông dân xã hướng dẫn, định hướng tham dự các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật do xã, huyện tổ chức. Nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi đã giúp gia đình có thêm nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh tế, làm vốn quay vòng. Nhờ đó, gia đình tôi đã xây mới được nhà ở, con cái được học hành và chăm lo đầy đủ".

Gia đình anh Vi Văn Cường (ở thôn Bản Lài, xã Chu Hương) cũng được tiếp cận nguồn vốn Ngân hàng CSXH để chăn nuôi trâu. Từ 2 con trâu ban đầu, hiện nay gia đình anh đã nhân tổng đàn lên 8 con, mới đây anh Cường đã xuất bán 2 con trâu…

Hội ND huyện Ba Bể hiện có hơn 9.000 hội viên sinh hoạt tại 179 chi hội, chiếm hơn 84% tổng số hộ nông nghiệp trên địa bàn. Để phong trào phát triển kinh tế tạo sự lan tỏa, Hội ND huyện chỉ đạo Hội ND các xã, thị trấn phát động phong trào và tổ chức cho hội viên, nông dân đăng ký hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp ngay từ đầu năm. Năm 2023, có 1.152 hộ đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã, 198 hộ đạt cấp huyện và 17 hộ đạt cấp tỉnh. Kết quả này có được một phần nhờ sự hỗ trợ từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng CSXH.

Đến nay, Hội Nông dân huyện Ba Bể quản lý nguồn vốn vay ủy thác với tổng dư nợ hơn 125 tỷ đồng thông qua 65 tổ tiết kiệm và vay vốn, cho hơn 2.200 hộ vay.

Ông Hoàng Văn Mười - Phó Chủ tịch Hội ND huyện Ba Bể cho biết: Nguồn vốn vay ưu đãi là đòn bẩy giúp cho các nông hộ thêm tự tin để triển khai hiệu quả những mô hình phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Để tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, Hội ND huyện tiếp tục phối hợp với chính quyền, các cấp Hội ND thực hiện nghiêm túc, minh bạch công tác bình xét cho vay, bảo đảm vốn vay đến đúng đối tượng. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo nguồn vốn được nông dân sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, dạy nghề…