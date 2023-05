Hội Nông dân Bắc Ninh: Giúp hội viên hiểu pháp luật và phát triển kinh tế

Nhờ đó, Hội giúp nông dân nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Phát huy hiệu quả các CLB Nông dân với pháp luật

Thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội NDVN trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, Hội ND tỉnh Bắc Ninh đã chủ động thành lập CLB Nông dân với pháp luật. Đến nay, đã thành lập và duy trì được 15 CLB Nông dân với pháp luật, ở 8/8 Hội ND huyện, thị, thành phố.

CLB Nông dân với pháp luật xã Đông Tiến, huyện Yên Phong là một trong những CLB thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý ở địa bàn, bước đầu tạo được sự tin tưởng của người dân địa phương. Trong các buổi sinh hoạt, CLB đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nội dung pháp luật liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, đất đai, hôn nhân và gia đình cho các thành viên.

Ông Nguyễn Đăng Khang (thứ 2 từ trái) - Phó Chủ tịch Thường trực Hội ND tỉnh Bắc Ninh chúc mừng Ban chủ nhiệm CLB Nông dân với pháp luật phường Tam Sơn, thị xã Từ Sơn. Ảnh: Đ.T

Các cấp Hội ND Bắc Ninh đã tiếp nhận và giải quyết 411 đơn thư kiến nghị của nông dân, đồng thời tham gia phối hợp với các sở, ngành liên quan giải quyết 8.162 đơn thư của nông dân; hòa giải thành công 859 vụ việc.

Ông Nguyễn Giảng Trường - Chủ tịch Hội ND huyện Yên Phong đánh giá: "Hoạt động của CLB Nông dân với pháp luật đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động cho cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân trong chấp hành pháp luật của Nhà nước, trật tự an ninh nông thôn được đảm bảo, tình làng nghĩa xóm được giữ vững, góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương".

Còn ông Nguyễn Minh Ngọc - Chủ tịch Hội ND, Chủ nhiệm CLB Nông dân với pháp luật xã Liên Bão, huyện Tiên Du chia sẻ. "Những xích mích ở nông thôn phần lớn là tranh chấp ngõ xóm, bờ ruộng, thừa kế, hôn nhân gia đình… Tuy nhiên, trước đây, nhiều hội viên nông dân do không am hiểu pháp luật nên khi vướng những vấn đề liên quan đến pháp luật thì đã khiếu kiện không đúng nơi, vượt cấp. Kể từ khi CLB ra đời, các vấn đề trên đã được cải thiện và giải quyết kịp thời, thấu đáo…".

Đẩy mạnh trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở

Theo báo cáo Hội ND tỉnh Bắc Ninh, trong 5 năm qua, các cấp Hội ND trong tỉnh đã tổ chức 6.959 buổi tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sáng pháp luật của Nhà nước cho 715.264 lượt người tham dự.

Trong 5 năm, các cấp Hội ND Bắc Ninh tổ chức được 661 buổi tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 36.380 lượt hội viên nông dân; tổ chức 175 hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo với cán bộ, hội viên, nông dân về việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến công tác cán bộ, nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Hội ND các cấp đã tiếp nhận và giải quyết 411 đơn thư kiến nghị của nông dân, đồng thời tham gia phối hợp với các sở, ngành liên quan giải quyết 8.162 đơn thư của nông dân; hòa giải thành công 859 vụ việc. Tại các điểm chỉ đạo, các cấp Hội đi sâu nắm bắt nguyên nhân vụ việc, từ đó đã có những đề xuất với cấp uỷ Đảng, chính quyền biện pháp giải quyết. Từ đó nhiều điểm khiếu kiện phức tạp, kéo dài nhiều năm, liên quan đến vấn đề tôn giáo dần dần được giải quyết dứt điểm, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội ở nông thôn.