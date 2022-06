Hội Nông dân Bắc Ninh tham gia phát triển kinh tế tập thể, nâng hiệu quả phong trào nông dân

Đẩy mạnh tuyên truyền liên kết thành các HTX, THT

Ông Nguyễn Viết Huy - Chủ tịch Hội Nông dân (ND) huyện Thuận Thành cho biết: Nhằm giúp nông dân tổ chức lại sản xuất theo định hướng phát triển kinh tế tập thể, Hội ND các cấp trong huyện đã có nhiều cách làm linh hoạt để khuyến khích các hộ nông dân chủ động liên kết thành các HTX, THT.

Hội ND từ huyện đến cơ sở đã thông qua các kỳ sinh hoạt chi, tổ, các cấp Hội tổ chức tuyên truyền các nội dung liên quan đến kinh tế tập thể cho người dân. Hội ND các cấp trên địa bàn huyện Thuận Thành cũng đã hướng dẫn các hộ chăn nuôi hợp tác với nhau thông qua THT, tổ liên kết sản xuất. Từ đó, để các hộ nông dân thấy được khi tham gia vào các THT, tổ liên kết sản xuất thành viên không chỉ được tập huấn kỹ thuật mà còn chia sẻ, hỗ trợ nhau về kiến thức, kinh nghiệm, thị trường tiêu thụ.

Ông Nguyễn Đăng Khang – Phó Chủ tịch Thường trực Hội ND tỉnh Bắc Ninh thăm mô hình trang trại VAC tổng hợp của hội viên Nguyễn Thị Dư (xã Hoài Thượng). Ảnh: N.T

"Từ những hoạt động thiết thực, Hội ND huyện Thuận Thành đã từng bước đưa Nghị quyế t về Hội NDVN tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2020-2025 vào thực tiễn". Ông Nguyễn Viết Huy

Anh Nguyễn Hữu Xá - thành viên HTX Nông nghiệp, thương mại và xây dựng Tươi Sáng (xã An Bình) cho biết: "Nhờ sự hỗ trợ của Hội ND xã và huyện tôi cùng anh em thành lập HTX Tươi Sáng. Từ khi HTX được thành lập chúng tôi cũng thuận lợi hơn trong quá trình vay vốn phát triển sản xuất hay liên kết tiêu thụ sản phẩm. Từ đó, cơ sở cũng đã mở rộng quy mô sản xuất, chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm, nâng cao hiệu quả đầu tư".

Hướng về cơ sở, nâng cao hiệu quả các phong trào

Bên cạnh đó, Hội ND huyện và cơ sở Hội thường xuyên tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, nâng cao hiệu quả các phong trào. Đồng thời, phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt của Hội ND trong các phong trào ở nông thôn, phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ngoài ra, Hội ND còn tích cực triển khai các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ cho các THT, tổ liên kết, câu lạc bộ sản xuất… Điển hình như Hội ND huyện đã đứng ra tín chấp, ủy thác với Ngân hàng NNPTNT, Ngân hàng Chính sách xã hội để thành viên các THT, các hộ sản xuất được vay vốn tín dụng ưu đãi đầu tư xây dựng mô hình, mở rộng sản xuất. Đến nay, Hội ND huyện Thuận Thành đang nhận uỷ thác hơn 115 tỷ đồng từ các ngân hàng cho hội viên vay vốn. Đồng thời, Hội ND huyện Thuận Thành đang thực hiện quản lý 19,8 tỷ đồng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh thăm mô hình HTX Nông nghiệp, thương mại và xây dựng Tươi Sáng (xã An Bình, Thuận Thành). Ảnh: Nguyễn Thu

Bên cạnh đó, Hội chú trọng tuyên truyền, giới thiệu các mô hình kinh tế có hiệu quả cao, điển hình trên các lĩnh vực để hội viên, nông dân học tập, từng bước chuyển đổi mô hình sản xuất, mạnh dạn đầu tư, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật… Điển hình như mô hình trồng cây ăn quả của hội viên Nguyễn Văn Nho (xã Hoài Thượng), Nguyễn Văn Thanh (xã Đình Tổ); mô hình trang trại tổng hợp của HTX Quang Tiến (xã Đại Đồng Thành); VAC tổng hợp của hội viên Nguyễn Thị Dư (xã Hoài Thượng); nuôi cá lồng bè trên sông của hội viên Nguyễn Văn Việt (xã Đình Tổ)…

Riêng năm 2021, Hội ND huyện đã trực tiếp hướng dẫn thành lập được 1 chi hội nông dân nghề nghiệp, 16 tổ hội nông dân nghề nghiệp và 2 HTX. Hội ND huyện huyện phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Viện Cây lương thực, thực phẩm Trung ương gieo cấy thí điểm 22ha lúa Gia Lộc 25, Gia Lộc 97, DT 18 cho hiệu quả cao.