Đợt thi đua sẽ cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Bình Dương tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Mỗi cơ sở Hội Nông dân 1 công trình, phần việc

Đợt thi đua chào mừng Đại hội Hội Nông dân (ND) các cấp có chủ đề: Cán bộ, hội viên ND tỉnh Bình Dương quyết tâm thi đua xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh; chủ động, sáng tạo khởi nghiệp; phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hiện đại, nông dân văn minh; đồng thời phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân năm 2023.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh (phải) tiếp nhận bảng tượng trưng hỗ trợ học bổng 50 triệu đồng tặng con em nông dân nghèo vượt khó do Chi hội Hội Nông dân tỷ phú tỉnh trao tặng nhằm chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp

Theo kế hoạch thực hiện, đợt thi đua diễn ra từ ngày 1-1- 2023 đến tháng 10-2023. Đợt thi đua thứ nhất tính từ tháng 1 đến 30-6, các cơ sở hội tổ chức cao điểm phát động thi đua sôi nổi bằng những phần việc thiết thực nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Hội ND từ cơ sở đến huyện. Đợt thi đua thứ hai từ ngày 1-7 đến tháng 10-2023 với nội dung tập trung các công trình chào mừng Đại hội Hội ND các cấp và Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh lần thứ X, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội ND Việt Nam lần VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Các cấp hội tổ chức thi đua bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả như công tác tuyên truyền, hoạt động văn hóa, hội diễn văn nghệ, thể dục thể thao, hội thi, hội thảo, tọa đàm… Hội ND tỉnh đã triển khai chỉ tiêu cụ thể trong toàn hội thực hiện đợt thi đua. Theo đó, mỗi cơ sở hội có ít nhất 1 công trình, phần việc chào mừng đại hội; Hội ND cấp huyện có ít nhất 1 công trình, phần việc; Hội ND tỉnh thực hiện ít nhất 2 công trình, phần việc, tổ chức trong quý III-2023.

Hội ND tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch tuyên truyền về Đại hội Hội ND các cấp, nâng cao nhận thức, tăng cường tình đoàn kết của cán bộ, hội viên ND và tiếp tục hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Phát triển phong trào nông dân

Đợt thi đua với các hoạt động chào mừng Đại hội Hội ND các cấp tạo bước ngoặt bắt đầu một nhiệm kỳ, tạo tinh thần phấn khởi để cán bộ, hội viên ND tích cực xây dựng tổ chức hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Hội ND tỉnh triển khai đợt thi đua với trọng tâm nội dung hướng đến nâng cao nhiệm vụ công tác hội và phong trào ND.

Trong năm 2023, các hoạt động thi đua của toàn hội gắn với phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, triển khai có hiệu quả phong trào “ND thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, xây dựng chi hội ND nghề nghiệp, tổ hội ND nghề nghiệp...

Cùng với đó, toàn hội vận động cán bộ, công chức, viên chức và hội viên ND tích cực, năng động, phát huy sáng kiến, đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh; đoàn kết xây dựng khu, ấp xanh, sạch, đẹp. Mặt khác, các cấp hội chú trọng xây dựng mô hình phát triển kinh tế từ nguồn Quỹ hỗ trợ ND các cấp trong tỉnh; hướng dẫn hội viên, ND sản xuất những hàng hóa có giá trị kinh tế theo chuỗi giá trị bền vững; huy động các nguồn lực để xây dựng mô hình, giới thiệu và nhân rộng các mô hình tiên tiến. Hội ND các cấp cũng triển khai hiệu quả các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ ND khởi nghiệp, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước đối với hội viên ND.

Tại hội nghị phát động đợt thi đua chào mừng Đại hội Hội ND các cấp mới đây, ông Đỗ Ngọc Huy, Chủ tịch Hội ND tỉnh, đã định hướng Hội ND cơ sở chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, HĐND, UBND cùng cấp có những chủ trương, chính sách kịp thời, hiệu quả nhằm tạo điều kiện cho công tác hội và phong trào ND phát triển. Ông cũng yêu cầu các cơ sở hội xác định nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung về cơ sở; bám sát nhiệm vụ chính trị, trọng tâm; đồng thời cụ thể hóa và thực hiện tốt các chỉ tiêu Đại hội đại biểu Hội ND các cấp nhiệm kỳ 2023- 2028 và hoàn thành các chỉ tiêu thi đua năm 2023.

Để Đại hội Hội ND các cấp lan tỏa rộng khắp, công tác tuyên truyền được Hội ND tỉnh chỉ đạo tăng cường thực hiện qua các hình thức trực quan sinh động, đổi mới, sáng tạo; các phương tiện truyền thông của hội, như bản tin ND, website nhằm phát huy tối đa chức năng, nhiệm vụ để đẩy mạnh công tác tuyên truyền những kết quả đạt được và phong trào ND sản xuất, kinh doanh giỏi… Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành động để cán bộ, hội viên, ND tích cực thi đua hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ và xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

