Hội Nông dân, Công an tỉnh Bắc Ninh tập huấn kiến thức về an toàn giao thông cho 1.200 nông dân

Thực hiện Nghị quyết số 87-NQ/TU ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 24/3/2023 của UBND tỉnh về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”, từ ngày 10 - 26/10, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức 8 lớp tập huấn kiến thức về An toàn giao thông cho 1.200 hội viên nông dân trên địa bàn 8 huyện, thị xã, thành phố.

Hội viên nông dân huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh tham gia lớp tập huấn kiến thức về an toàn giao thông do Hội Nông dân phối hợp Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức.

Tại các lớp tập huấn, các đại biểu được báo cáo viên của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) phổ biến kiến thức thông qua 3 phần chính đó là: Hạ tầng giao thông, phương tiện giao thông, các vi phạm giao thông (từ đầu năm 2023 đến nay, Cảnh sát giao thông Bắc Ninh và các lực lượng khác toàn tỉnh xử phạt gần 50.000 vi phạm, thu phạt hơn 80 tỉ đồng), tai nạn giao thông và cách phòng tránh tai nạn; Kết quả ban đầu việc thực hiện Nghị quyết xây dựng tỉnh ATGT; Giải pháp đảm bảo ATGT, thực hiện nhiệm vụ xây dựng tỉnh ATGT.

Đồng chí báo cáo viên hướng dẫn hội viên nông dân huyện Lương Tài nhận biết hiệu lệnh của cảnh sát giao thông khi điều tiết giao thông

Đồng thời báo cáo viên cũng tuyên truyền đến hội viên nông dân các hình ảnh đẹp, cách ứng xử văn minh khi tham gia giao thông; nhận diện hệ thống biển báo hiệu giao thông đường bộ Việt Nam như: nhóm biển báo cấm, nhóm biển báo nguy hiểm và cảnh báo, nhóm biển báo hiệu lệnh, nhóm biển chỉ dẫn, hiệu lệnh của người điều khiển giao thông…

Hội viên nông dân TP Từ Sơn tham gia trả lời câu hỏi tình huống giao thông được tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn

Ngoài các nội dung tập huấn, báo cáo viên trực tiếp giải đáp học viên những quy định của pháp luật trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông và xử phạt vi phạm hành chính; hướng dẫn cách thức tổ chức tuyên truyền, vận động và kết hợp chặt chẽ giữa việc thực hiện công tác bảo đảm trật tự ATGT gắn với các phong trào thi đua của Hội Nông dân và của địa phương nhằm khuyến khích hội viên, nông dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về ATGT khi tham gia giao thông, tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Nông dân tham gia phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông” ở cơ sở góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành tỉnh An toàn giao thông.