Hội Nông dân Hà Nội tổ chức Hội thi nông dân với an toàn thực phẩm năm 2022

Dự hội thi có ông Nguyễn Hữu Hoàng- Phó chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm Hà Nội.

Tham dự hội thi có 6 đội tuyển đến từ Hội Nông dân các xã Đa Tốn, Đặng Xá, Kim Sơn, Lệ Chi, Văn Đức và Phù Đổng. Mỗi đội thi đã trải qua 3 phần thi là: Chào hỏi, kiến thức và phần thi tài năng nông dân.

Phần thi chào hỏi đầy ấn tượng của Hội Nông dân xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.

Trong phần thi tài năng nông dân bằng hình thức sân khấu hóa, các đội thi đã trình diễn và xử lý, giải quyết những tình huống thường gặp trong thực tế thông qua các tiểu phẩm nhằm tuyên truyền, vận động mọi người nghiêm túc thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm từ sản xuất, kinh doanh, chế biến, tiêu dùng thực phẩm.

Hội thi Nông dân với an toàn thực phẩm năm 2022 là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân về các nội dung đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. Thông qua hội thi từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thay đổi hành vi của cán bộ, hội viên nông dân và mọi tầng lớp nhân dân trong việc sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu dùng các thực phẩm an toàn và đảm bảo an toàn thực phẩm trong sinh hoạt ăn uống hàng ngày.

Các đội thi tham gia tranh tài tại Hội thi nông dân với an toàn thực phẩm.

Qua hội thi sẽ tuyên truyền sâu rộng Luật An toàn thực phẩm đến các đối tượng là cán bộ, hội viên nông dân, góp phần nâng cao ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu các nội dung, quy định của Luật. Tăng cường tính chủ động và chia sẻ trách nhiệm của cộng đồng, các cấp, các ngành trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho Hội Nông dân xã Đa Tốn, giải nhì cho Hội Nông dân xã Đặng Xá và Phù Đổng, giải Ba được trao cho các đội còn lại.