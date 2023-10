Hội Nông dân hỗ trợ hội viên liên kết sản xuất, gắn phát triển nông nghiệp với phát triển du lịch

Đồng hành cùng nông dân phát huy vai trò chủ thể, trung tâm



Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (Hội NDVN) và đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã dự, chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028.

Với phương châm "Đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, hợp tác, phát triển", Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX đã tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam trao hoa, tăng cờ Thi đua chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Văn Long



Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN Lương Quốc Đoàn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: V.L "Hội ND tỉnh Lâm Đồng phải trở thành cầu nối, tạo dựng niềm tin giữa những người nông dân, các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với doanh nghiệp, với hợp tác xã, với nhà khoa học để tạo nên một mối liên kết bền vững trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới". Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN Lương Quốc Đoàn.



Ông Đa Cát Vinh – Chủ tịch Hội ND tỉnh Lâm Đồng cho biết: Lâm Đồng là tỉnh được đánh giá đi đầu trong nông nghiệp công nghệ cao. Chính vì vậy, trong nhiệm kỳ qua, Hội ND tỉnh Lâm Đồng đã hướng dẫn hội viên nông dân khai thác có hiệu quả tiềm năng và các nguồn lực; ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tăng cường hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân, tạo động lực thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững phát triển.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN Lương Quốc Đoàn và Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng Trần Đức Quận đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích đạt được trong công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ qua. Hoạt động của Hội ND các cấp tỉnh Lâm Đồng đã đi vào thực chất, thiết thực, hiệu quả; đóng góp tích cực, quan trọng vào thành tựu chung của công tác Hội và phong trào nông dân cả nước, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại Đại hội, đồng chí Lương Quốc Đoàn đã gợi mở 6 vấn đề trong nhiệm kỳ mới của Hội ND tỉnh Lâm Đồng. Trong đó nhấn mạnh, Hội ND tỉnh Lâm Đồng phải trở thành cầu nối, tạo dựng niềm tin giữa những người nông dân, các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với doanh nghiệp, với hợp tác xã, với nhà khoa học để tạo nên một mối liên kết bền vững trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN Lương Quốc Đoàn và Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng - Trần Đức Quận tặng hoa Ban Chấp hành Hội ND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: V.L

Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn chúc mừng các đồng chí vừa được bầu vào Ban Chấp hành Hội ND tỉnh Lâm Đồng khoá mới. Đồng thời, đề nghị Ban Chấp hành Hội ND tỉnh Lâm Đồng khóa mới phải không ngừng nâng cao năng lực, phẩm chất, trí tuệ, hoạt động hăng hái hơn, chủ động hơn và sáng tạo hơn để theo kịp với quá trình vận động, chuyển mình rất nhanh, mạnh của tỉnh; đóng góp xứng đáng vào kết quả công tác Hội và phong trào nông dân của nước.

Hội Nông dân tỉnh Nghệ An thúc đẩy liên kết, gắn phát triển nông nghiệp với phát triển du lịch

Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội và phong trào nông dân toàn tỉnh.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN Bùi Thị Thơm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thắng Tình

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội ND tỉnh Nghệ An cho biết: Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, công tác Hội và phong trào nông dân Nghệ An đã có được nhiều kết quả quan trọng, tạo được nhiều dấu ấn nổi bật. Vai trò của tổ chức Hội được phát huy, niềm tin và sự gắn bó của nông dân đối với tổ chức Hội được nâng lên.

Chủ tịch Hội ND tỉnh Nghệ An khẳng định: Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh Nghệ An lần thứ X là Đại hội: "Đoàn kết,sáng tạo, hợp tác, phát triển", Đại hội nêu cao ý chí, khẳng định niềm tin, quyết tâm của cán bộ, hội viên, nông dân tỉnh nhà chung sức đưa công tác Hội và phong trào nông dân lên tầm cao mới, góp phần xây dựng Nghệ An thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh và hiện đại như Nghị quyết số 39- NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, lãnh đạo T.Ư Hội NDVN, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà tổ chức Hội và phong trào nông dân Nghệ An đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN Bùi Thị Thơm nhất trí cao với những phương hướng, mục tiêu mà Đại hội Hội ND tỉnh Nghệ An đã đề ra với 15 chỉ tiêu cơ bản, 6 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm; 9 chương trình đề án trọng điểm trong nhiệm kỳ mới. Tại đại hội, đồng chí Bùi Thị Thơm đã gợi mở 5 nhiệm vụ trọng tâm để Hội ND tỉnh Nghệ An thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Theo Phó Chủ tịch Hội NDVN Bùi Thị Thơm, Nghệ An có tiềm năng, thế mạnh có biển, có rừng, có biên giới, có hệ thống giao thông đầy đủ, kết nối quốc tế; có hệ thống di tích – văn hóa với nhiều thắng cảnh đẹp, có diện tích đất đai rộng lớn là tiềm năng để phát triển sản xuất nông lâm, thuỷ sản trên quy mô lớn, tập trung.

Đồng chí Bùi Thị Thơm nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, các cấp Hội ND Nghệ An cần phát huy nội lực, khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, kinh tế cửa khẩu, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn; phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững; thích ứng với biến đổi khí hậu, sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao thúc đẩy liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị; gắn phát triển nông nghiệp với phát triển du lịch; phát triển rừng theo hướng bền vững

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh Hội ND tỉnh phải thể hiện rõ hơn vai trò thúc đẩy sự thay đổi tư duy sản xuất của người nông dân thích ứng với điều kiện mới. Đó là tư duy hợp tác, liên kết trong sản xuất, sẵn sàng đi cùng nhau để đi được xa hơn, liên kết với doanh nghiệp để dẫn dắt hình thành các chuỗi giá trị ngành hàng nông sản; tư duy về sản xuất an toàn, bền vững.

Cùng với đó, Hội ND tỉnh Nghệ An cần quan tâm vận động, đồng hành, hỗ trợ để mỗi hội viên trở thành một nhân tố tích cực trong phát triển kinh tế hiệu quả, xây dựng tình làng nghĩa xóm. Mỗi hộ gia đình có một khu vườn đẹp. Mỗi ngõ xóm đảm nhận thực hiện một công trình "đường quê sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn", mỗi xã một sản phẩm (OCOP) có chất lượng sẽ góp phần làm cho những vùng quê trên địa bàn tỉnh yên bình, hài hòa, bản sắc, đáng sống, hiện thực hóa mục tiêu lớn về phát triển "nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh".