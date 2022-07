Ngày 29/7, Hội Nông dân huyện Quốc Oai (TP Hà Nội) tổ chức khai trương điểm kết nối, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm nông sản an toàn cho người dân tại thôn Cấn Thượng, xã Cấn Hữu.

Trong những ngày đầu khai trương, điểm tiêu thụ sản phẩm nông sản của Hội Nông dân huyện Quốc Oai đã bày bán hơn 20 sản phẩm đa dạng về chủng loại, đảm bảo chất lượng do các HTX, Tổ hợp tác, các hộ gia đình có uy tín và các hội viên nông dân trên địa bàn huyện chăn nuôi, sản xuất.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Nguyễn Hữu Hoàng tới dự điểm khai trương điểm kết nối giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn của Hội Nông dân huyện Quốc Oai

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quốc Oai Nguyễn Tuấn Hưng cho biết, 100% sản phẩm trưng bày và bán tại điểm giới thiệu tiêu thụ nông sản an toàn, đều đã được công nhận là sản phẩm an toàn, sản phẩm có mã truy xuất nguồn gốc, công nhận nhãn hiệu tập thể và đạt chứng nhận sản phẩm OCOP của huyện Quốc Oai.

Trong số đó phải kể đến các thương hiệu đặc trưng như: Giò chả Hợi Thương; ổi Đài Loan, trứng vịt xã Tuyết Nghĩa; thịt lợn sinh học Đồng Tâm; trứng gà Ai Cập, trứng gà đỏ, chim bồ câu xã Cấn Hữu; rau an toàn của các xã Nghĩa Hương, Cộng Hòa; rau sắn, chè tươi xã Đông Yên; chè Long Phú xã Hòa Thạch; miến dong làng So...

Nhiều sản phẩm nông dân sản đặc sản được giới thiệu tại cửa hàng như chè Long Phú, thịt lợn sinh học Đồng Tâm, trứng gà Ai Cập, trứng gà đỏ...

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quốc Oai Nguyễn Tuấn Hưng cho biết, đây là điểm kết nối, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm nông sản an toàn thứ 2 của Hội nông dân huyện. Chương trình nhằm giúp các sản phẩm nông sản đạt tiêu chuẩn an toàn của hội viên nông dân ở các địa phương, có điều kiện được mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đồng thời, kết nối với các doanh nghiệp, các Hợp tác xã, các chủ cửa hàng sản xuất kinh doanh trong và ngoài Thành phố tiêu thụ các sản phẩm nông sản đảm bảo sản xuất sạch, an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP và các sản phẩm được công nhận OCOP có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Ghi nhận trong những ngày đầu khai trương, điểm kết nối, giới thiệu, tiêu thụ nông sản an toàn của Hội Nông dân huyện Quốc Oai (Hà Nội) tại xã Cấn Hữu đã thu hút đông đảo người dân đến mua hàng.

Điểm kết nối giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm nông sản an toàn huyện Quốc Oai đi vào hoạt động sẽ góp phần giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ các sản phẩm an toàn của nông dân trong huyện, đồng thời nâng cao nhận thức cho người dân về sản xuất, kinh doanh, sử dụng thực phẩm an toàn và góp phần cung cấp các sản phẩm nông sản an toàn cho bữa ăn hàng ngày của người tiêu dùng tại địa phương.

"Trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện sẽ mở thêm nhiều điểm nữa nhằm lan tỏa sản phẩm hàng Việt Nam, thực hiện Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, góp phần tuyên truyền về an toàn vệ sinh thực phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ, nhằm đảm bảo sức khỏe cộng đồng", Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quốc Oai cho biết.