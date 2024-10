Hội Nông dân An Giang tổ chức tọa đàm sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Toạ đàm với sự tham gia của các chuyên gia, nhà quản lý và nông dân trên toàn tỉnh.

Các đại biểu và nông dân tham dự tọa đàm. Ảnh: HC

Tại buổi tọa đàm, các diễn giả đã nêu ý kiến về những vấn đề liên quan đến sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu, như: Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nền nông nghiệp Việt Nam và thực trạng về vấn đề liên kết tiêu thụ nông sản; kế hoạch và giải pháp thực hiện Đề án "Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL" đến năm 2023; thực trạng ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến tình hình sản xuất nông nghiệp khu vực ĐBSCL và các giải pháp cụ thể để thích nghi…



Các chuyên gia, nhà quản lý nêu ý kiến tại buổi tọa đàm. Ảnh: HC

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của hội viên, nông dân, đẩy mạnh tuyên truyền hội viên, nông dân ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất gắn với thích ứng biến đổi khí hậu, từng bước hình thành các vùng sản xuất công nghệ cao và nông nghiệp thông minh.

Được biết, đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2024). Trước đó, Hội Nông dân tỉnh An Giang đã tổ chức hội thi "Nhà nông đua tài lần II-năm 2024"; Hội thao nông dân tỉnh An Giang lần thứ VII; Hội thi "Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu An Giang lần thứ VI".

Ngày mai (10/10) sẽ diễn ra Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh An Giang lần thứ XX (giai đoạn 2022-2024); ngày 18/10, họp mặt nữ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam khu vực ĐBSCL.