Hội Nông dân tỉnh An Giang xét chọn đúng đối tượng, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân thêm hiệu quả

Nhờ thực hiện đúng điều lệ, xét chọn đúng đối tượng cho vay nên nguồn quỹ ngày càng mở rộng, nhiều hội viên được tiếp cận và có điều kiện phát triển các mô hình nông nghiệp hiệu quả.

Vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân ưu tiên các hộ có chí thú làm ăn

Mới đây, tại xã Hiệp Xương, Ban Điều hành Quỹ HTND tỉnh An Giang phối hợp Hội ND huyện Phú Tân tổ chức giải ngân 600 triệu đồng nguồn vốn hỗ trợ Dự án "Trồng rau muống lấy hạt" cho 12 nông dân. Tham gia dự án, mỗi nông dân được hỗ trợ vay 50 triệu đồng, từ nguồn vốn của Quỹ HTND để mua giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuê nhân công trồng rau muống lấy hạt. Thời gian thực hiện dự án là 15 tháng, phí vay là 0,7%/tháng.

Anh Nguyễn Bá Nhẫn (ngụ ấp Hiệp Thạnh, xã Hiệp Xương) chia sẻ: "Được vay 50 triệu đồng, tôi sử dụng để mua phân, thuốc sâu, đầu tư hệ thống nước tưới canh tác rau muống… Nguồn vốn này rất thiết thực cho nông dân, cộng với đồng vốn của gia đình vừa đủ cho chi phí sản xuất. Nếu không có nguồn hỗ trợ ưu đãi, chúng tôi xoay xở vay ở bên ngoài khá khó khăn".

Hội ND tỉnh An Giang giải ngân nguồn vốn Quỹ HTND hỗ trợ dự án “Trồng rau muống lấy hạt” cho nông dân xã Hiệp Xương, huyện Phú Tân. Ảnh: M.H

"Khi triển khai vay vốn Quỹ HTND, nông dân các xã, thị trấn được tiếp cận nhanh chóng, nguồn vốn không phải thế chấp mà là tín chấp. Nông dân hoàn vốn đúng thời hạn, không có chuyện bội tín, xoay vòng vốn vay cho các hộ kế tiếp đảm bảo liên tục". Ông Lê Văn Ẩn -

Chủ tịch Hội ND huyện Phú Tân

Lãnh đạo Hội ND xã Hiệp Xương cho biết: Toàn xã Hiệp Xương có hơn 300ha diện tích trồng rau muống lấy hạt, canh tác chủ yếu vụ đông xuân. Ngoài hiệu quả kinh tế vượt trội, hạt rau muống cuối vụ được doanh nghiệp bao tiêu, mỗi vụ nông dân chuyển đổi càng nhiều, chủ yếu trên nền đất trồng lúa kém hiệu quả. Được Hội ND đầu tư nguồn vốn Quỹ HTND, các hộ trồng rau muống xã Hiệp Xương rất phấn khởi. Bình quân 1ha, nông dân trừ chi phí còn lãi 10 triệu đồng/vụ rau muống.

Ông Lê Văn Ẩn - Chủ tịch Hội ND huyện Phú Tân cho biết: Khác với những nguồn vốn ưu tiên cho hộ nghèo, nguồn Quỹ HTND được Hội ND lựa chọn những người có chí thú làm ăn, từ đó hình thành các mô hình bền vững, là điều kiện để thúc đẩy kinh tế nông nghiệp nông thôn.

Từ đầu năm 2024 đến nay, nguồn vốn Quỹ HTND của huyện Phú Tân đã giải ngân cho 13 hộ chuyển đổi trồng cây ăn trái, tổng số tiền 420 triệu đồng. Bên cạnh đó, nguồn Quỹ HTND T.Ư Hội hỗ trợ 2 dự án cho huyện, gồm: Bó chổi bông sậy ở xã Phú Bình và trồng rau muống lấy hạt ở xã Hiệp Xương, tổng số tiền 1,25 tỷ đồng, Hội ND huyện đang xúc tiến làm hồ sơ để nông dân sản xuất còn lại tiếp cận nguồn vốn vay của tỉnh.

Giúp nông dân phát triển sản xuất, có thêm việc làm

Ông Nguyễn Văn Nhiên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang cho biết: Đồng hành, hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển kinh tế là nhiệm vụ quan trọng của Hội ND tỉnh, đặc biệt là hỗ trợ vốn, kiến thức. Tại An Giang, hàng năm, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh xây dựng kế hoạch vận động tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND; giao chỉ tiêu cho Hội ND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cấp ủy, UBND cùng cấp bổ sung nguồn vốn cho Quỹ HTND. Năm 2023, đã vận động hơn 2,5 tỷ đồng, đạt 56,9% chỉ tiêu T.Ư giao, nâng tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh lên 43,8 tỷ đồng.

Cụ thể, nguồn vốn do T.Ư Hội NDVN ủy thác 10,3 tỷ đồng; vốn cấp tỉnh hơn 8 tỷ đồng và nguồn vốn cấp huyện, xã là 25,4 tỷ đồng. Trong đó, có những đơn vị cấp huyện tiêu biểu, vận động nguồn vốn trên 3 tỷ đồng như huyện Chợ Mới, Phú Tân.

"Nguồn vốn Quỹ HTND đã phát huy vai trò chủ đạo trong hỗ trợ hội viên, nông dân vay phát triển sản xuất, tạo việc làm tại chỗ cho nông dân, góp phần nâng cao thu nhập, hạn chế "tín dụng đen" trong khu vực nông thôn"- ông Nhiên nói.

Cùng với nguồn vốn Quỹ HTND, các cấp Hội ND tỉnh An Giang tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình liên ngành với Ngân hàng NNPTNT, thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 116/2018/NĐ-CP của Chính phủ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp với Ngân hàng CSXH ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, với 41.533 hội viên, nông dân tham gia, tổng dư nợ 1.250 tỷ đồng.