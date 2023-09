Vốn Quỹ HTND trao tay, nông dân Bắc Giang phấn khởi

Đầu năm 2023, HTX Mỳ Chũ Nam Thể ở xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn cũng được Hội ND tỉnh Bắc Giang giải ngân 500 triệu đồng vốn vay Quỹ HTND. Ông Nguyễn Văn Nam – Giám đốc HTX phấn khởi cho biết: Mới đây, có 6 thành viên trong HTX được vay vốn Quỹ HTND với tổng số tiền 500 triệu đồng (trung bình mỗi thành viên được vay 80-90 đồng) để đầu tư công nghệ, dây chuyền sản xuất mỳ Chũ. Các thành viên rất phấn khởi, tập trung đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP mỳ Chũ.

Theo ông Nam, hàng năm HTX xuất bán từ 700-900 tấn mỳ Chũ ra thị trường. Riêng trong năm 2022, HTX xuất bán trên 900 tấn mỳ Chũ các loại, doanh thu đạt 27 tỷ đồng/năm.

Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng của HTX Công nghệ cao Trí Yên ở huyện Yên Dũng, Bắc Giang. Ảnh: Phương Thảo

"Các dự án Quỹ HTND được Hội ND xây dựng quy mô, bài bản, áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm". Ông Lã Văn Đoàn - Phó chủ tịch Hội ND tỉnh Bắc Giang

Để xây dựng thương hiệu sản phẩm, HTX tích cực tham gia chương trình OCOP và có 2 sản phẩm đang đạt chứng nhận OCOP 3 sao. HTX Công nghệ cao Trí Yên là điểm sáng trong phát triển kinh tế tập thể ở huyện Yên Dũng. Hiện HTX canh tác trên diện tích gần 5ha tại thôn Đức Thành, xã Trí Yên, trong đó có 3,5ha nhà màng trồng dưa lưới, dưa lê, dưa lê... Toàn bộ diện tích sản xuất của HTX được cấp chứng nhận VietGAP. Tổng sản lượng rau, quả của HTX đạt hơn 80 tấn/năm, doanh thu hơn 2,5 tỷ đồng. Năm 2022, HTX đưa vào trồng 2 loại quả đặc sản, lợi nhuận đạt hàng trăm triệu đồng/ha/vụ, đó là dưa lưới Ichiba và ớt chuông.

Anh Trần Xuân Đăng - Giám đốc HTX Công nghệ cao Trí Yên cho biết: Những năm qua, HTX được Hội Nông dân hỗ trợ các nguồn vốn vay ưu đãi như Quỹ HTND để đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Đặc biệt, đầu năm nay, Hội Nông dân huyện Yên Dũng và xã Trí Yên đã hỗ trợ tư vấn, lập hồ sơ, thủ tục đăng ký chất lượng sản phẩm "Dưa lưới Ichiba" và "Ớt chuông Trí Yên" để tham gia phân hạng sản phẩm OCOP 3 sao của huyện và tỉnh trong đợt 1. "Nhờ có sự hỗ trợ của Hội ND Yên Dũng và xã Trí Yên, năm nay chúng tôi sẽ nâng diện tích dưa lưới Ichiba và ớt chuông lên gấp đôi"- anh Đăng cho biết.

Tập trung nguồn vốn Quỹ HTND cho sản phẩm OCOP

Hiện tổng nguồn vốn Quỹ HTND do Hội ND tỉnh Bắc Giang quản lý đạt gần 70 tỷ đồng, tăng 14 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ (đạt 110,5% nghị quyết đại hội). Để bảo đảm nguồn vốn vay từ Quỹ HTND được triển khai có hiệu quả, thiết thực, các cấp Hội ND tỉnh Bắc Giang đã lựa chọn, xây dựng dự án, thẩm định cho vay đúng đối tượng. Đặc biệt Hội ND tỉnh đã tập trung ưu tiên vốn Quỹ HTND phát triển các sản phẩm chủ lực, tiềm năng, OCOP, dự án có liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Hiện toàn tỉnh Bắc Giang đã có 205 sản phẩm đạt OCOP từ 3 sao trở lên (31 sản phẩm đạt 4 sao và 174 sản phẩm 3 sao). Trong số các chủ thể tham gia chương trình, chiếm số lượng đông đảo là hội viên nông dân.

"Với vai trò là tổ chức đại diện cho đối tượng hộ nông dân trực tiếp tham gia sản xuất ra sản phẩm OCOP, Hội ND tỉnh tập trung tổ chức thực hiện các giải pháp hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Hội ND tỉnh đã chủ động xây dựng các dự án vay vốn từ nguồn Quỹ HTND các cấp để phát triển sản phẩm OCOP cho các nhóm hộ hội viên vay. Các dự án Quỹ HTND được Hội ND xây dựng quy mô, bài bản, áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, từng bước trở thành thương hiệu OCOP của tỉnh" – ông Lã Văn Đoàn – Phó Chủ tịch Thường trực Hội ND tỉnh Bắc Giang cho biết.